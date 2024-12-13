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    Türkiye’den Google'a 2,6 milyar liralık dev para cezası

    Rekabet Kurulu, Google’ın çevrim içi görüntülü reklamcılık ve çevrim içi reklam teknolojisi hizmetlerinde rekabete aykırı davrandığı nedeniyle şirkete 2.6 milyar lira idari para cezası verdi.
    Türkiye’den Google'a 2,6 milyar liralık dev para cezası Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurulu, çevrim içi görüntülü reklamcılık ve çevrim içi reklam teknolojisi hizmetlerinde hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Google’a 2,6 milyar TL’lik idari para cezası verdiğini duyurdu.

    Rekabet Kurulu, 18 Mayıs 2023 tarihli kararıyla başlattığı soruşturmada, Google’ın çevrim içi reklam teknolojileri hizmetlerinde rekabeti engelleyici davranışlarını inceledi. Özellikle, Google’ın sahip olduğu YouTube envanterine erişimle ilgili kısıtlamalar ve kendi hizmetlerini kayırdığına dair iddialar masaya yatırıldı.

    Google’a 2.6 milyar TL ceza



    Soruşturma kapsamında öne çıkan iddialardan biri, YouTube reklam envanterinin yalnızca Google’ın kendi talep tarafı platformları (DSP) aracılığıyla satın alınabilmesi ve üçüncü taraf DSP’lerin bu envantere erişiminin kısıtlanmasıydı. Google, bu iddialar karşısında, üçüncü taraf DSP’lerin YouTube envanterine erişimini garanti altına alan taahhütlerde bulunarak soruşturmayı bu açıdan çözüme kavuşturdu.

    Diğer bir önemli inceleme alanı, Google’ın dikey bütünleşik yapısıyla kendi ürün ve hizmetlerine avantaj sağladığı iddiaları oldu. Rekabet Kurulu, Google’ın DSP hizmetlerinden gelen talepleri kendi arz tarafı platformlarına (SSP) yönlendirdiği ve yayıncı reklam sunucusu aracılığıyla kendi SSP hizmeti olan AdX’i kayırdığına dair iddiaları değerlendirdi.

    Bu doğrultuda Kurul, 12 Aralık 2024 tarihindeki toplantısında Google’ın DSP hizmetleri pazarında hakim durumda olduğuna karar verdi ancak DSP taleplerini kendi SSP’sine yönlendirme iddiası bakımından bir ihlal tespit edilmedi. Öte yandan Google’ın yayıncı reklam sunucusu pazarında da hakim durumda olduğu ve bu pazardaki faaliyetleriyle kendi SSP hizmetine haksız avantaj sağladığı belirlendi. Bu davranışın, rakiplerin rekabet etmesini zorlaştırıcı nitelikte olduğu vurgulandı.

    Bu nedenlerle Google’a, 2.607.563.963,59 TL tutarında idari para cezası verilmesine hükmedildi. Ayrıca, Google’ın, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren altı ay içerisinde üçüncü taraf SSP’lere, kendi hizmetine uygulanan koşullardan daha az elverişli olmayacak koşulları sağlaması gerektiği belirtildi.

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