Google, çok modlu yeni yapay zeka modeli Gemini 2.0'ı tanıttı

Doğal ses ve görüntü üretebiliyor
Henüz deneysel ön izleme aşamasında olan modelin en önemli özelliği doğal ses ve görüntü üretebiliyor olması, yani multimodal yeteneklere sahip olması. Aynı zamanda Google Arama ve Haritalar gibi araçları da yerel olarak kullanabiliyor.
Google, nesneleri tanımlayabilen, fiziksel dünyada gezinebilen ve hatta kayıp eşyaları bulabilen Project Astra isimli yapay zeka tabanlı robotunu daha önce tanıtmıştı. Google DeepMind'ın CEO'su ve şirketin tüm yapay zeka çalışmalarının başında bulunan Demis Hassabis, Gemini 2.0 ile Astra’nın yeteneklerinin genişleyeceğini ve 2025’te asistan tabanlı yapay zeka çağının başlayacağını söylüyor.
Gemini 2.0 model ailesinin düşük gecikme süresine ve gelişmiş performansa sahip Gemini 2.0 Flash sürümü, Gemini ve Gemini Advanced kullanıcıları tarafından masaüstündeki model açılır menüsünden seçilerek kullanılabiliyor.
Google ayrıca, web tarayıcınızı sizin için kullanabilen deneysel yeni bir Chrome uzantısı olan Project Mariner'ı da piyasaya sürdü. Ek olarak, geliştiricilerin kötü kodları bulup düzeltmesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış bir asistan olan Jules ve ekranınıza bakıp video oyunlarını daha iyi oynamanıza yardımcı olabilecek yeni bir Gemini 2.0 tabanlı asistan da kullanıma sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.
Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?