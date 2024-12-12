Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, çok modlu yeni yapay zeka modeli Gemini 2.0'ı tanıttı

    Google bugün yeni yapay zeka modeli Gemini 2.0'ı tanıttı. Doğal ses ve görüntü üretebilen model, multimodal yetenekleriyle ön plana çıkıyor.                    
    Google, çok modlu yeni yapay zeka modeli Gemini 2.0'ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Google bugün yeni yapay zeka modeli Gemini 2.0'ı tanıttı. Gemini 1.5'in tanıtılmasından 10 ay sonra yeni modelinin duyuran Internet devi, modelin önceki nesilden çok daha yetenekli olduğunu söylüyor.

    Doğal ses ve görüntü üretebiliyor

    Henüz deneysel ön izleme aşamasında olan modelin en önemli özelliği doğal ses ve görüntü üretebiliyor olması, yani multimodal yeteneklere sahip olması. Aynı zamanda Google Arama ve Haritalar gibi araçları da yerel olarak kullanabiliyor.

    Google, nesneleri tanımlayabilen, fiziksel dünyada gezinebilen ve hatta kayıp eşyaları bulabilen Project Astra isimli yapay zeka tabanlı robotunu daha önce tanıtmıştı. Google DeepMind'ın CEO'su ve şirketin tüm yapay zeka çalışmalarının başında bulunan Demis Hassabis, Gemini 2.0 ile Astra’nın yeteneklerinin genişleyeceğini ve 2025’te asistan tabanlı yapay zeka çağının başlayacağını söylüyor.

    Gemini 2.0 model ailesinin düşük gecikme süresine ve gelişmiş performansa sahip Gemini 2.0 Flash sürümü, Gemini ve Gemini Advanced kullanıcıları tarafından masaüstündeki model açılır menüsünden seçilerek kullanılabiliyor. 

    Google ayrıca, web tarayıcınızı sizin için kullanabilen deneysel yeni bir Chrome uzantısı olan Project Mariner'ı da piyasaya sürdü. Ek olarak, geliştiricilerin kötü kodları bulup düzeltmesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış bir asistan olan Jules ve ekranınıza bakıp video oyunlarını daha iyi oynamanıza yardımcı olabilecek yeni bir Gemini 2.0 tabanlı asistan da kullanıma sunuluyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Altay Tankı, 2025 yazında envantere giriyor

    Profil resmi
    AlbatrosD.IIIFazılBey 9 saat önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 21 saat önce

    Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dsg şanzıman ömrü apartman otopark mahkeme kararları araba anahtar içindeyken kapı nasıl açılır küfür eden birini dövmenin cezası müşteri limiti düşürme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız