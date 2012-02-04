ASUS 'TF300T' sonraki Transformer modeli olabilir

ASUS'un tablet segmentindeki en başarılı hamlesi Android'li Transformer serisi ile oldu. EeePad Transformer ve Eee Pad Slider'dan sonra 4 çekirdekli Transformer Prime ASUS tarafından piyasaya sürüldü.





TF101 ve TF201 ilk iki Transformer'ın kod numarasıydı. Bu kez firmanın hazırladığı TF300T modeli kalite kontrol firması QuieTek'e yaptırılan bir sertifikasyonda ortaya çıktı. Sertifika dökümanında TF300T kod adı görülürken modele ait sadece arka kırmızı kapak ve ön panel resmi var. Bunun haricinde herhangi bir bilgiye yer verilmemiş.





ASUS'un TF201 modelindeki GPS problemleri nedeniyle TF300T modelinin bu sorunlardan arınmış bir kasa taşıyabileceği belirtiliyor. Full HD ekranlı Transformer Prime ise TF700 kod adına geçiş yapmıştı. ASUS'un 7 inçlik Eee Pad Memo modeli ise farklı bir isimlendirmeye sahip.





ASUS'un bundan sonraki modellerinde bu tarz bir isimlendirme yapması beklenen bir hareket ve gerçek olma ihtimali oldukça yüksek.







