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ASUS 'TF300T' sonraki Transformer modeli olabilir

7 yıl
3,2b
1
13
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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ASUS'un tablet segmentindeki en başarılı hamlesi Android'li Transformer serisi ile oldu. EeePad Transformer ve Eee Pad Slider'dan sonra 4 çekirdekli Transformer Prime ASUS tarafından piyasaya sürüldü. 

TF101 ve TF201 ilk iki Transformer'ın kod numarasıydı. Bu kez firmanın hazırladığı TF300T modeli kalite kontrol firması QuieTek'e yaptırılan bir sertifikasyonda ortaya çıktı. Sertifika dökümanında TF300T kod adı görülürken modele ait sadece arka kırmızı kapak ve ön panel resmi var. Bunun haricinde herhangi bir bilgiye yer verilmemiş. 

ASUS'un TF201 modelindeki GPS problemleri nedeniyle TF300T modelinin bu sorunlardan arınmış bir kasa taşıyabileceği belirtiliyor. Full HD ekranlı Transformer Prime ise TF700 kod adına geçiş yapmıştı. ASUS'un 7 inçlik Eee Pad Memo modeli ise farklı bir isimlendirmeye sahip.

ASUS'un bundan sonraki modellerinde bu tarz bir isimlendirme yapması beklenen bir hareket ve gerçek olma ihtimali oldukça yüksek.  
ASUS 'TF300T' sonraki Transformer modeli olabilir
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DH Misafiri 7 yıl
ulex bende transformer prime var (TF201) hiç de öyle dediğin gibi olmuyor dock ünitesi yok bende ama docksız en fazla 5 saat kullanabildim bu cihazı hiç kapatmadan
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hrn~ 7 yıl
vay be demek tf300t ha ?, bu benim için oldukça önemliydi. Zaten ismi iyi olsunda, özelliklerini artık piyasaya çıkınca öğreniriz
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DH Misafiri 7 yıl
prime 700ü videoda izlediğim kadarıyla bununla alakası yok.
Bkz. youtube.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
Piyasadaki tabletler içerisinde en uzun pil süresi Asusta iken hala bataryayı güçlendirin diye yorum yapanlara şaşıyorum açıkcası...
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carcharodoncarcharia 7 yıl
Hakkatten bataryası çok düşük ya resimden belli oluyor

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E_Aydin35 7 yıl
Tasarım aslında fena değil Asus bu ürünün ve konunu üstünde durursa daha iyi şeyler çıkar.:)
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Cansev_07 7 yıl
ulex bende tf201 var diğer adıyla transformer prime dock ünitesi yok bende o yüzden dockla beraber kaç saat gittiğini bilmiyorum ama docksuz 5 saat kullanabildim hiç kapatmadan :)
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muarız 7 yıl
tasarımı güzel ama batarya gücü düşük
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fduz 7 yıl muarız
hasanbasri67

tasarımı güzel ama batarya gücü düşük

Kardeş ortada daha tablet yok sen batarya süresini nereden öğrendiysen bizimlede paylaşta bizde bilelim
Mesajı açan arkadaş resimlerden başka bilgi yok diyor senin gibi troll ler sırf mesaj yazmak için forumu kirletiyorsunuz
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Rainbow6 7 yıl
Bende tf101 var batarya saatlerce gidiyo ... bu yenisi biraz sorunlu cikti ondan model degnisikligine gidiyo olabilir bu arada bizim 4.0 surumde hala beklemedeyiz goya bu ayin basinda cikacakti
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ulex 7 yıl
@Lyrazed
dock ünitesiyle 18 saate varan pil ömrü de size yetmiyorsa yorum yok.
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Lyrazed 7 yıl
Full HD falan güzelde birileri Allah aşkına batarya yı güçlendirsin artık.
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