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ASUS ile Ağ Ürünleri üzerine konuştuk

5 yıl
5,3b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ASUS'u anakartları, ekran kartları ve dizüstü bilgisayarları ile tanıyoruz fakat firma aynı zamanda iddialı ağ Ürünlerine de sahip. Bu videomuzda ASUS'un yeni ürün gamına yakından bakıyoruz.
 

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electro_g 5 yıl
dsl-n55u modemin çıkış gücü, ve sar değeri nedir?
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hey 5 yıl electro_g
electro_g

dsl-n55u modemin çıkış gücü, ve sar değeri nedir?

Sar değeri bilgisi elimde mevcut değil fakat ortalama çıkış gücü 70mW civarı olması gerekiyor.
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hey 5 yıl
Asus'un hemen her sekmede modelleri var aslinda cok da pahali degil bunlar dikkatle incelersiniz, mesela tum bahsettigimiz ozellijlere sahip rt-n14u modeli geliyor. Veya guc tasarrufu odakli e serisi modem ve routerlar mevcut,rt-n10e,dsl-n10e,dsl-n12e vs.. seklinde.


Ac serisi adaptorler 1hafta icinde tr de olmasi bekleniyor.


Printer sorunu ile ilgili, en son firmare i guncellediyseniz ve cihaz sifiri ile degistiyse bir cesit uyumsuzluk sorunu var sanirim, asus teknik servise mail atarsaniz yardimci olmaya calisacaklardir



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exeter 5 yıl
Recep Bey,

2 ayri yazici ile denendi. Hani diyeceğim tek yazıcı ile uyumsuz digeride aynısını yapmakta. Bizde sıkıldık bir bakima uzun bir usb kablo aldik tabi istedigimiz hala yaziciyi print server uzerinden kullanmak. Sizin dediginiz gibi maili atiyorum yaptiklarimiz ile ilgili. Umarim cozum bulunur.
teşekkürler.
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DH Misafiri 5 yıl
Abi bu ara çok fazla video çekiyorsunuz. Donanımhaber sağ olsun var olsun.
Hızını alamayıp ne var ne yok inceleyeceksin abi yakında :D
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sculpneo 5 yıl
usb3.0 802.11ac wifi adaptor bekliyorum asus dan.
ac teknolojili ürünler çıkartıp, wifi adaptorunu vermezsen ne anladım ben o işten.
şimdi dikkat edince videoda gördüğüm USB-AC53 wifi adaptor varmış ama trde nezaman kaça satılacak ilerde görücez.
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sonurakar 5 yıl
Çok pahalı...
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ihsanttk 5 yıl
öyle görünüyorki evdeki asusu cihazlarının sayısı artacak....
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