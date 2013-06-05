ASUS ile Ağ Ürünleri üzerine konuştuk

ASUS'u anakartları, ekran kartları ve dizüstü bilgisayarları ile tanıyoruz fakat firma aynı zamanda iddialı ağ Ürünlerine de sahip. Bu videomuzda ASUS'un yeni ürün gamına yakından bakıyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.