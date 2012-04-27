ASUS yeni Zenbook serisini Haziran ayına hazırlıyor

ASUS'un Ultrabook pazarındaki ilk ürünlerden olan Zenbook modellerinin bu yıl için güncellenerek piyasaya sürüleceği daha önce ortaya çıkmıştı. Firmanın yeni modelleri Çin'de görüntülendi.





Engadget China sitesinin elde ettiği bilgilere göre UX21A ve UX31A şeklinde sıralanan modeller Zenbook Prime olarak adlandırılacak. Ekran çözünürlüğü anlamında önemli bir sıçrama yapan modeller 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor.





Modellerde ULV Ivy Bridge işlemci ve NVIDIA'nın Kepler tabanlı grafik birimlerinin olması ihtimali değerlendirilirken ASUS yetkilileri hepsinin mümkün olabileceği şeklinde kaçamak bir yorum yapıyor.





Modeller ilk olarak Haziran ayında Tavyan'da boy gösterecekken fiyatlarının de önceki modeller ile aynı seviyede olacağı belirtiliyor. Henüz Intel'in doğrulama sürecinden geçmeyen modellerin global lansmanına dair de bir bilgi yok.







