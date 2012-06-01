Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASUS'tan Computex 2012 öncesi iki yeni video daha

6 yıl
1,2b
1
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gelecek hafta başlayacak Computex 2012 fuarına iddialı hazırlanan ASUS, bulut altyapısındaki yeniliklere işaret ettiği ilk videodan sonra iki yeni video daha yayınladı.

İlk videoda ikiye ayrılan su damlasının bir parçasında Android, bir parçasında Windows 8 logosu görünüyor ve hepsi-bir-arada'nın artık bir arada olmayacağı sloganı veriliyor. Daha önce tanıtılan ancak piyasaya çıkmaya Lenovo IdeaPad U1 Hybrid modeline benzer bir şekilde iki farklı işletim sistemini taşıyan ve iki farklı gövde tasarımını bir araya getiren bir konsept karşımıza çıkabilir.

İkinci videoda ise kartonun iki yüzünde bulunan Tai ve Chi kelimelerinin, kartonun hızla çevrilmesi sonucu Tai Chi haline geldiğini görüyoruz. Buradan da çift taraflı dokunmatik ekranlı bir ürün akla geliyor. Ancak bu şimdilik biraz düşük ihtimal. Yeni bir Ultrabook veya tablet modelinin olması ihtimali biraz daha yüksek gibi duruyor. 

Gizemli reklamlarla dikkat çekmeyi başaran ASUS bakalım tanıtacağı ürünlerle de yine dikkatimizi çekebilecek mi?
 
 
 

http://www.techinstyle.tv/computex-2012/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Prequel 6 yıl
Bir alet yapılmalı; Tablet inceliğinde olsun. Birleştirildiğinde ise gücü artsın, ve Win 8 olsun. Yoksa sırf klavye takılınca bir esprisi kalmıyor. Tüm donanımı da klavye olmayan tarafa yükleyince ya kalınlık ya ağırlık artıyor o zaman da diğer tabletlerin taşınabilirliğinin gerisinde kalıyor. Ama ben artık klavye ihtiyacını sorguluyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Corsair Accelerator 60GB video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim