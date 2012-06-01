ASUS'tan Computex 2012 öncesi iki yeni video daha

Gelecek hafta başlayacak Computex 2012 fuarına iddialı hazırlanan ASUS, bulut altyapısındaki yeniliklere işaret ettiği ilk videodan sonra iki yeni video daha yayınladı.





İlk videoda ikiye ayrılan su damlasının bir parçasında Android, bir parçasında Windows 8 logosu görünüyor ve hepsi-bir-arada'nın artık bir arada olmayacağı sloganı veriliyor. Daha önce tanıtılan ancak piyasaya çıkmaya Lenovo IdeaPad U1 Hybrid modeline benzer bir şekilde iki farklı işletim sistemini taşıyan ve iki farklı gövde tasarımını bir araya getiren bir konsept karşımıza çıkabilir.





İkinci videoda ise kartonun iki yüzünde bulunan Tai ve Chi kelimelerinin, kartonun hızla çevrilmesi sonucu Tai Chi haline geldiğini görüyoruz. Buradan da çift taraflı dokunmatik ekranlı bir ürün akla geliyor. Ancak bu şimdilik biraz düşük ihtimal. Yeni bir Ultrabook veya tablet modelinin olması ihtimali biraz daha yüksek gibi duruyor.





Gizemli reklamlarla dikkat çekmeyi başaran ASUS bakalım tanıtacağı ürünlerle de yine dikkatimizi çekebilecek mi?