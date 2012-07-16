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ASUS'un 2012 üçüncü çeyreğindeki tablet satışları 2.5 milyonu aşabilir

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Son dönemde Google ile gerek yazılım gerekse donanım hususunda yakın ilişkiler yürüterek Android platformunun popüler üreticilerinden biri haline gelen ASUS, Transformer serisi tablet bilgisayarlarıyla yükselişini sürdürmeyi planlıyor. İşletim sistemi güncellemelerini en hızlı yayınlayan ve yeni sürümlere önceden erişim sağlayabilen uzak doğulu firma, donanımdaki parça ve materyal tercihlerinin yanı sıra aksesuar desteğiyle de tüketicinin beğenisini kazandı.
Satışı Amerika'da başlayan ve kısa süre içerisinde Wal-Mart gibi perakendecilerdeki stoğu tükenen ASUS üretimi Google Nexus 7 sayesinde yılın üçüncü çeyreğinde 2.5 milyonluk bir satış barajının aşılması bekleniyor. 199$'lık fiyatıyla Amerikalılar tarafından büyük ilgi gören ME370T modelli cihazın satışları, Google'ın Haziran ayı için sipariş ettiği 600,000 adet ürünü aştı. Yoğun talep nedeniyle Mountain View merkezli internet devinin ODM'lere üretim hacmini arttırmalarını söylediği bildiriliyor.
2012 yılı ilk yarısında sadece 1.2 milyon tablet satan ASUStek, Nexus 7, Transformer Pad 300 ve Transformer Pad Infinity modellerinin segmentlerinde önemli bir başarı elde etmesini umarak sadece üçüncü çeyrekte 2.5 milyon satış gerçekleştirmeyi planlıyor. Yılın tamamı için 6 milyonluk bir hedef koyulmuş. Eğer Google'ın Nexus 10 olarak isimlendirilen ikinci tablet bilgisayarı da ASUS tarafından üretilirse bu hedefe ulaşabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca Transformer AiO ve Computex 2012'de sergilenen diğer Windows 8'li çözümler de son çeyrekte piyasaya sürülecek. Tayvanlı üreticinin Android, Windows ve hem Android hem Windows platformuna sahip bol çeşitli modelleri, belirlenen satış rakamlarını elde etmeye çalışacak.

http://www.digitimes.com/news/a20120716PD212.html Yorum Yaz
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Amedra 6 yıl
öyle birşeyin olması su aralar.çok muhtemel. bende bekliyorum bakalım.
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jovanovic 6 yıl
2,5 milyon fazla bir rakam ama görelim...
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yc#1 6 yıl
Yakında Apple'dan bir patent suçlaması ile karşı karşıya kalabilir Asus.
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Provisional 6 yıl
Bana kalırsa Android tablet ürtimindeki en başarılı firma Asus. Gerçeken Transformer Prime ile müthiş bir iş yaptılar.
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AC@DC 6 yıl
android tabletlerinde başı çeken firma asus zaten samsung ve diğer firmalar sonradan geliyor.
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