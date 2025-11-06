Gemini, derin araştırma özelliğiyle Gmail ve Drive’a erişebilecek

Gemini’nin Deep Research modu, yalnızca sorulara yanıt vermek yerine çok adımlı bir plan oluşturup internet üzerinden kapsamlı bir tarama yaparak özel raporlar hazırlıyor. Kullanıcı, bu raporları dilediğinde Google Dokümanlar biçiminde dışa aktarabiliyor ya da AI tarafından üretilen bir podcast formatına dönüştürebiliyor.
Workspace ile tam bütünleşme
Google’ın açıklamasına göre yeni bağlantı, Gemini’yi doğrudan Workspace ekosistemi ile bütünleştiriyor. Örneğin bir ekip, yeni bir ürün için pazar analizi yaparken Deep Research özelliği ekip üyelerinin beyin fırtınası dokümanlarını, e-posta zincirlerini ve proje planlarını inceleyerek kapsamlı bir değerlendirme hazırlayabiliyor. Aynı şekilde rakip bir ürün hakkında kamusal verileri, şirketin strateji dosyaları ve ekip sohbetleriyle birlikte analiz eden karşılaştırmalı raporlar da oluşturulabiliyor.
Kullanıcı, Gemini arayüzünde “deep research” seçeneğini etkinleştirdiğinde sistem hangi kaynaklardan (Google Arama, Gmail, Drive ve Chat) yararlanılacağını belirlemesini istiyor. Böylece Gemini e-postalardaki bilgiler, Drive’daki doküman, sunum, tablo ve PDF’ler, ayrıca Chat üzerindeki yazışmalar gibi içerikleri bağlamsal veri olarak kullanabiliyor.
Şimdilik yalnızca masaüstü sürümünde kullanılabilen bu özellik, Google’ın açıklamasına göre önümüzdeki günlerde mobil cihazlara da sunulacak. Şirket, kullanıcı verilerinin güvenliği konusunda ayrıntı vermemiş olsa da Gemini’nin erişim izinlerinin tamamen kullanıcı onayıyla etkinleştirileceğini belirtti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: