Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Gemini, derin araştırma özelliğiyle Gmail ve Drive’a erişebilecek

    Google, Gemini’nin “Deep Research” özelliğini Workspace ile bütünleştirdi. Artık yapay zeka, Gmail, Drive ve Chat içeriklerinden yararlanarak kapsamlı raporlar ve analizler oluşturabiliyor.

    Gemini, derin araştırma özelliğiyle Gmail ve Drive’a erişebilecek Tam Boyutta Gör
    Google, yapay zeka destekli araştırma aracı Gemini Deep Research’e önemli bir güncelleme getirdi. Yeni özellikle birlikte Gemini, kullanıcının Gmail, Drive ve Google Chat içeriklerinden yararlanarak çok daha kapsamlı araştırma raporları oluşturabilecek. Şirket bu entegrasyonu, “kullanıcılardan en çok talep edilen özelliklerden biri” olarak tanımladı.

    Gemini’nin Deep Research modu, yalnızca sorulara yanıt vermek yerine çok adımlı bir plan oluşturup internet üzerinden kapsamlı bir tarama yaparak özel raporlar hazırlıyor. Kullanıcı, bu raporları dilediğinde Google Dokümanlar biçiminde dışa aktarabiliyor ya da AI tarafından üretilen bir podcast formatına dönüştürebiliyor.

    Workspace ile tam bütünleşme

    Google’ın açıklamasına göre yeni bağlantı, Gemini’yi doğrudan Workspace ekosistemi ile bütünleştiriyor. Örneğin bir ekip, yeni bir ürün için pazar analizi yaparken Deep Research özelliği ekip üyelerinin beyin fırtınası dokümanlarını, e-posta zincirlerini ve proje planlarını inceleyerek kapsamlı bir değerlendirme hazırlayabiliyor. Aynı şekilde rakip bir ürün hakkında kamusal verileri, şirketin strateji dosyaları ve ekip sohbetleriyle birlikte analiz eden karşılaştırmalı raporlar da oluşturulabiliyor.

    Kullanıcı, Gemini arayüzünde “deep research” seçeneğini etkinleştirdiğinde sistem hangi kaynaklardan (Google Arama, Gmail, Drive ve Chat) yararlanılacağını belirlemesini istiyor. Böylece Gemini e-postalardaki bilgiler, Drive’daki doküman, sunum, tablo ve PDF’ler, ayrıca Chat üzerindeki yazışmalar gibi içerikleri bağlamsal veri olarak kullanabiliyor.

    Şimdilik yalnızca masaüstü sürümünde kullanılabilen bu özellik, Google’ın açıklamasına göre önümüzdeki günlerde mobil cihazlara da sunulacak. Şirket, kullanıcı verilerinin güvenliği konusunda ayrıntı vermemiş olsa da Gemini’nin erişim izinlerinin tamamen kullanıcı onayıyla etkinleştirileceğini belirtti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hyundai santa fe kronik sorunlar en iyi garanti kredi kartı hangisi kışın klima kaç derece olmalı arora dazzle 50 yorum esenler otogardan bakırköye nasıl gidilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum