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ASUS'un Transformer Pad serisi PlayStation sertifikası bekliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Belirli PlayStation oyunlarının mobil cihazlarda da oynanmasına imkan tanıyan PS sertifikası, Sony tarafından kendi akıllı telefon ve tablet cihazları için başlatılmıştı. Sonrasında kapsamı genişleyen sertifikasyon önce HTC'yi, şimdi de ASUS'u içine aldı.

HTC One serisinin ardından ASUS, Transformer Pad serisi için PlayStation Certified onayını beklediğini resmi Twitter hesabından duyurdu. ASUS konu ile ilgili detay vermezken, Transformer Pad modelleri için PS konsolundan bazı oyunların erişilebilir olması konusunda ayrı bir anlaşma daha yapıldığı belirtiliyor.

Bir süre sonra PlayStation Mobile Suite yazılımı Pad serisi için de yayınlanacak ve geliştiriciler ilgi çekici yapımlar sunabilecek. Tüm detayların IFA 2012 fuarında açıklanması bekleniyor.

http://www.netbooknews.com/52738/asus-transformer-pad-tablets-receive-playstation-games/ Yorum Yaz
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nurettinaz 7 yıl
Asus sen git ana kart yap la.
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E_Aydin35 7 yıl
Aslında bu çok mantıklı ve iyi bir atılım Sony adına, her akıllı telefon veya tablet üreticisi firmanın bunu bence oturup düşünmesi gerek yeni nesil cihazlar için.. :)
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swat882 7 yıl
ah sony ah
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trsinapsis 7 yıl
Güzel gelişme daha da fazla yayılmalı. Yayılmalı ki platformu destekleyen artsın oyunlar artsın.
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teramit 7 yıl
apple ın ios işletim sistemini başka telefon üreticilerine lisanslaması gibi birşey
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mehmetfahriguven 7 yıl teramit
teramit
apple ın ios işletim sistemini başka telefon üreticilerine lisanslaması gibi birşey

Aynen.
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saygi 7 yıl
Eğer Sony kendi tabletlerinin iş yapacağına inansaydı bu ayrıcalığı kendisine tutardı. Herkesin, hatta iPadde bile olabilecek bir özellik için neden özellikle Sony tercih edeyim. Edilse bile daha az edilecektir. Elbette bu karar yanlış anlamına gelmiyor. Sony eğer tablet satarak elde edeceğini lisans satarak elde ederse neden bunu yapmasın, çok mantıklı. Aynı dercede gelir getirmese bile kârına katkı yapacaktır.
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karavahset 7 yıl
mehmetfahriguven
Sony eriyor. PlayStationı bile lisanslıyorsa, bu iş bitmiş demektir.

Mantıksız konuşuyorsun :D Neresi eriyor? Tam tersi kendini topluyor.Vita'nın satış rakamları güzel.
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xxxx1 7 yıl
Türkiye'ye kapalı olan bir servis,utanç verici.
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mehmetfahriguven 7 yıl
Sony eriyor. PlayStation'ı bile lisanslıyorsa, bu iş bitmiş demektir.
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Amedra 7 yıl mehmetfahriguven
mehmetfahriguven
Sony eriyor. PlayStation'ı bile lisanslıyorsa, bu iş bitmiş demektir.

Nasıl boyle bir düşünceye vardınız sadece bununlami boyle bir kanıya vardınız merak ediyorum dogrusu.
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sahoron 7 yıl
HTc One s, S4 lü cihazım var ama bu sertifikaya ait birşey yok nasıl bulacam bunu?
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