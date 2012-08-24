ASUS'un Transformer Pad serisi PlayStation sertifikası bekliyor

Belirli PlayStation oyunlarının mobil cihazlarda da oynanmasına imkan tanıyan PS sertifikası, Sony tarafından kendi akıllı telefon ve tablet cihazları için başlatılmıştı. Sonrasında kapsamı genişleyen sertifikasyon önce HTC'yi, şimdi de ASUS'u içine aldı.





HTC One serisinin ardından ASUS, Transformer Pad serisi için PlayStation Certified onayını beklediğini resmi Twitter hesabından duyurdu. ASUS konu ile ilgili detay vermezken, Transformer Pad modelleri için PS konsolundan bazı oyunların erişilebilir olması konusunda ayrı bir anlaşma daha yapıldığı belirtiliyor.





Bir süre sonra PlayStation Mobile Suite yazılımı Pad serisi için de yayınlanacak ve geliştiriciler ilgi çekici yapımlar sunabilecek. Tüm detayların IFA 2012 fuarında açıklanması bekleniyor.