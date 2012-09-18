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ASUS'un Windows 8 tablet fiyatlandırması ortaya çıktı

6 yıl
3,2b
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16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geride kalan teknoloji fuarlarında, Windows 8 ekosistemine yönelik iddialı modellerini gördüğümüz Tayvanlı ASUS, tabletlerin yol haritasını da belirlemiş görünüyor.

ZDNet tarafından elde edilen yol haritasına göre 11.6 inçlik iki adet Full HD dokunmatik ekran sunan ASUS'un yenilikçi TaiChi ultrabook/tablet hibridi 1299$ fiyat etiketine sahip olacak. TAICHI modelinde Intel Ivy Bridge Core i7 işlemciler, 4GB RAM, SSD çözümü, çift bant WiFi, Zenbook çizgisinin inceliği, Stylus desteği, USB 3.0, microDVI, miniVGA girişi şeklinde özellikler mevcut.

ASUS'un diğer iki tableti ise Vivo şeklinde isimlendirilmişti. 

Vivo Tab, 11.6 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlüklü Super IPS+ çoklu dokunmatik ekran, yüksek dayanıklılığa ve gelişmiş renk netliğine sahip Corning Fit Glass, Clover Trail tabanlı Z2760 Atom işlemci, 2GB RAM, 64GB eMMC hafıza şeklinde özelliker sunuyor ve Windows 8 işletim sistemi ile çalışıyor.

Vivo Tab'ın fiyatı 799$ iken, dock ünitesi ise 199$ fiyat etiketine sahip.

Windows RT yüklü Vivo Tab RT ise; NVIDIA'nın Tegra 3 işlemcisi, 12 çekirdekli GeForce grafik birimi, 2GB RAM, 32GB eMMC, 10.1 inçlik Super IPS+ ekran, NFC, kamera, tek USB portlu klavye docku, 8.3mm kalınlık, 520 gram ağırlık özellikleri sunuyor. 

Vivo Tab RT, 599$ fiyat etiketine sahip ve klavye docku da 199$ seviyesinde.

Fiyatlandırmaya bakıldığında genel olarak Windows 8 tabletlerin biraz pahalı olacağı görülüyor. Windows RT versiyonlar 500$-600$ aralığında seyrederken, Windows 8 versiyonlar ise 700$-800$ aralığına konumlanıyor. Windows 8 Ultrabook varyantları ise 1000$ seviyesinin epey bir üzerinde satılacak. Steve Ballmer ise Windows RT tabletlerin 300$-400$ seviyesine inmesini bekliyor. 

Windows 8'in rakip olacağı üst seviye Android tabletler ve iPad modellerini ise 399$'dan başlayan fiyatlarla pazarda edinebilmek mümkün. Hatta Nexus 7 ve Kindle Fire gibi modeller 199$ seviyesine kadar indi. Windows 8 yazılımsal olarak çok şey vaad etse de fiyatın kabul edilir bir seviyeye çekilmemesi tüketici ilgisi açısından negatif etki yaratacaktır.

Micrsoft'un kendi tableti Surface ise bir ihtimal 199$ seviyesinde yerini alabilir. O takdirde Windows 8 pazarına rahat bir nefes aldırabilir. Bu kez de daha yüksek fiyattan pazara giren Windows 8 tablet üreticileri ekosistemden soğuyabilir. Görünen o ki Windows 8 ile birlikte Microsoft'u daha zorlu bir süreç bekliyor.

http://www.zdnet.com/asus-windows-8-tablet-pricing-comes-in-high-demand-likely-low-7000004378/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Microsoft kendini hala pazar lideri zannediyor. Uyan Microsoft, devir Apple devri.IPad lerden daha pahalı, kimse almaz bu fiyata...
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tuncaybe 6 yıl

Bu iki model arasında işlemci dışında bir fark olup olmadığını bilen var mı?

pcdepo.com/...

pcdepo.com/...

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DH Misafiri 6 yıl
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DH Misafiri 6 yıl
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DH Misafiri 6 yıl
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Mr.Legend 6 yıl
Fiyatlarını haketmeyen ürünler. 800 900 dolar verip ne alıyorsun ya. Üretim bantları çok mu verimsiz ne bu böyle fahiş fiyatlar. Hele ülkemize gelin durum içler acısı
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Bir fiyatta ben vereyim 10.1" Probook PRBT104 16SSD fiyatı 449 lira. kocpa.com/...
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sertacarslan 6 yıl hayyam_karadenizli
hayyam_karadenizli

Bir fiyatta ben vereyim 10.1" Probook PRBT104 16SSD fiyatı 449 lira.
kocpa.com/...

Hocam bu ne?
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oktayakgoz 6 yıl
yahu arkadaş siz hiç mi haber okumazsınız yada ne bilim fikir yürütemezmisiniz. wp8 fiyatı 15 dolar. ne kadar yükseltiyordur sizce rakamı. yada Windows 8 yükseltmesi 40 lira iken sizce oemi ne kadar olacaktır. haybeden sallamayın bari anlamayanlar inanmasın
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sertacarslan 6 yıl
Apple'ın tablet pazarında kan kaybetmesini dört gözle bekliyorum...
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haymatloshan 6 yıl
Taichi modeli göz dolduruyor lakin fiyatı epey yüksek.Pil performansına göre alınabilirliği artabilir tabi.
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hacı.basat 6 yıl
Rekabet kurulu Microsofta dava açmış, ilk defa oluyor bu, itham ise piyasadaki hakim konumunu kötüye kullanmak. zaman.com.tr/...
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