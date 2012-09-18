ASUS'un Windows 8 tablet fiyatlandırması ortaya çıktı

Geride kalan teknoloji fuarlarında, Windows 8 ekosistemine yönelik iddialı modellerini gördüğümüz Tayvanlı ASUS, tabletlerin yol haritasını da belirlemiş görünüyor.





ZDNet tarafından elde edilen yol haritasına göre 11.6 inçlik iki adet Full HD dokunmatik ekran sunan ASUS'un yenilikçi TaiChi ultrabook/tablet hibridi 1299$ fiyat etiketine sahip olacak. TAICHI modelinde Intel Ivy Bridge Core i7 işlemciler, 4GB RAM, SSD çözümü, çift bant WiFi, Zenbook çizgisinin inceliği, Stylus desteği, USB 3.0, microDVI, miniVGA girişi şeklinde özellikler mevcut.





ASUS'un diğer iki tableti ise Vivo şeklinde isimlendirilmişti.





Vivo Tab, 11.6 inçlik 1366 x 768 piksel çözünürlüklü Super IPS+ çoklu dokunmatik ekran, yüksek dayanıklılığa ve gelişmiş renk netliğine sahip Corning Fit Glass, Clover Trail tabanlı Z2760 Atom işlemci, 2GB RAM, 64GB eMMC hafıza şeklinde özelliker sunuyor ve Windows 8 işletim sistemi ile çalışıyor.





Vivo Tab'ın fiyatı 799$ iken, dock ünitesi ise 199$ fiyat etiketine sahip.





Windows RT yüklü Vivo Tab RT ise; NVIDIA'nın Tegra 3 işlemcisi, 12 çekirdekli GeForce grafik birimi, 2GB RAM, 32GB eMMC, 10.1 inçlik Super IPS+ ekran, NFC, kamera, tek USB portlu klavye docku, 8.3mm kalınlık, 520 gram ağırlık özellikleri sunuyor.





Vivo Tab RT, 599$ fiyat etiketine sahip ve klavye docku da 199$ seviyesinde.





Fiyatlandırmaya bakıldığında genel olarak Windows 8 tabletlerin biraz pahalı olacağı görülüyor. Windows RT versiyonlar 500$-600$ aralığında seyrederken, Windows 8 versiyonlar ise 700$-800$ aralığına konumlanıyor. Windows 8 Ultrabook varyantları ise 1000$ seviyesinin epey bir üzerinde satılacak. Steve Ballmer ise Windows RT tabletlerin 300$-400$ seviyesine inmesini bekliyor.





Windows 8'in rakip olacağı üst seviye Android tabletler ve iPad modellerini ise 399$'dan başlayan fiyatlarla pazarda edinebilmek mümkün. Hatta Nexus 7 ve Kindle Fire gibi modeller 199$ seviyesine kadar indi. Windows 8 yazılımsal olarak çok şey vaad etse de fiyatın kabul edilir bir seviyeye çekilmemesi tüketici ilgisi açısından negatif etki yaratacaktır.





Micrsoft'un kendi tableti Surface ise bir ihtimal 199$ seviyesinde yerini alabilir. O takdirde Windows 8 pazarına rahat bir nefes aldırabilir. Bu kez de daha yüksek fiyattan pazara giren Windows 8 tablet üreticileri ekosistemden soğuyabilir. Görünen o ki Windows 8 ile birlikte Microsoft'u daha zorlu bir süreç bekliyor.