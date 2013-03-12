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Acer, 2013'de ArGe çalışmalarına daha fazla kaynak ayıracak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Acer, 2013'de ArGe çalışmalarına daha fazla kaynak ayıracak

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Acer'ın başkanı Jim Wong, firma olarak araştırma ve geliştirme çalışmalarına daha fazla odaklanacaklarını açıkladı.

Jim Wong, 2012 bütçesinde %0,6-0,8'lik bir payın araştırma ve geliştirme çalışmalarına ayırdıklarını; ancak ArGe çalışmalarına daha fazla odaklanma hedefiyle 2013'ün 4.çeyreği itibariyle bu oranı %1,2-1,5 seviyelerine çekeceklerini söyledi. Başkan, ayrıca, istihdam sayısını da %20 ile %100 arasında arttıracaklarını söylerken; PC endüstrisinin kendileri için ana pazar olduğunu ve bilgisayar çözümlerinde, müşteri odaklı olduğunu belirttiği Acercloud bulut servisini çok önemsediklerini dile getirdi.

Jim Wong'un ifadelerine göre 2012 yılında 12,13 milyar dolar gelir elde eden Acer, 2013'de en az 135 milyon dolar ArGe çalışmalarına bütçe ayıracak.


http://www.digitimes.com/news/a20130312PD206.html Yorum Yaz
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AERN 6 yıl
Acer kullanıyorum 3 senedir, bakalım yeni ArGe çalışmaları ile nasıl bir ürün ortaya çıkaracaklar.
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