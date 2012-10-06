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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, Android 4.1 Jelly Bean güncelleme takvimini açıkladı

6 yıl
3,8b
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8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Iconia Tab A700 modelini geçen hafta Android 4.1.1 işletim sistemi versiyonuna yükseltmeye başlayan Acer, piyasaya sürdüğü tüm tablet bilgisayarlarını kapsayan Jelly Bean güncelleme takvimini açıkladı. ComputerWorld'e konuşan bir firma temsilcisi, çeşitli ülkelerden kullanıcıların rapor ettiği A700 güncellemesini onayladı ve ürün portföyündeki hangi aygıtların son sürüm Android güncellemesinin kapsamında olduğunu bildirdi. TabletGuide sitesini telefonla bilgilendiren bir diğer temsilci ise; çalışmaların sürdüğü ve takvimin sonuçlandırılmak üzere olduğunu ifade etmişti.
A110 model numaralı tabletini piyasaya sürülmeden önce Jelly Bean güncellemesiyle donatan Acer'ın sonraki hedefi A700 olmuştu. Temsilci, amiral gemi tabletlerinin Ekim ayının üçüncü haftasında tüm dünya genelinde OTA güncellemeyi almaya başlayacağını belirterek NVIDIA'nın dört çekirdekli Tegra 3 çipsetine sahip A210 ve A510'un da Google'ın yayınladığı son yazılıma yükseltileceğini müjdeledi. Bu yıl piyasaya sürdüğü tüm tabletleri 2012 son çeyreğinde Jelly Bean'e güncelleyecek olan Acer, yeni kullanıcılarını yazılım desteği hususunda memnun ederken eski müşterilerini üzecek bir karar almış.
Çift çekirdekli NVIDIA Tegra 2 çipsetin güç verdiği Iconia Tab A100, A200 ve A500'ün Android 4.1 Jelly Bean sürümünü düzgün bir şekilde çalıştıramayacağı tespit edilerek güncelleme takvimi neticelendirilmiş. Halihazırda aynı yongayla donatılan Motorola XOOM, Android 4.1.1 Jelly Bean yazılımına aylar önce Google aracılığıyla yükseltilmişti. Bu durum, çipset ile alakalı bir sürücü sıkıntısının bulunmadığını gösteriyor. Ancak Acer, benzer teknik özellikleri yapısında barındıran Tegra 2'li tabletleri için Jelly Bean güncellemesini şimdilik rafa kaldırmayı tercih etti. Kullanıcılar, resmi olarak Ice Cream Sandwich versiyonundan ötesini tecrübe edemeyecekler. Yine de direk uzak doğulu üreticiden gelen bir açıklama olmadığı için ilerleyen günlerde geri adım atılma olasılığı bulunuyor. 
Şuan için günlük kullanıma uygun olmasa da alternatif yöntemlerle A100, A200 ve A500 tabletlerini Android 4.1.1 Jelly Bean ile test etmek mümkün. Alınan bu kararın ardından geliştirme çalışmalarının hızlanması ve çok daha başarılı Custom ROM'ların paylaşılması bekleniyor. Güncellemeyi alacak A210 ve A510'a ise; kullanıcı arayüzünde önemli iyileştirmeler, Google Now ve Project Butter kapsamındaki genel performansı belirgin şekilde etkileyen yeniliklerin uygulanacağı ve ayrıca A700'de yaşanan pil ömrüdenki büyük artışın bu modellere de yansıyacağı tahmin ediliyor.

http://blogs.computerworld.com/android/21093/acer-android-41-upgrade Yorum Yaz
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FERFEROS 6 yıl
DH Misafiri
nexus 7 türkiyeye geldi istanbulbilisim.com.tr/... satışta 729 tl

Paralel ithalat değil mi bu? Gerçi pek sıkıntı çıkaracağını sanmam.
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TearsForFears 6 yıl FERFEROS
FERFEROS

DH Misafiri

nexus 7 türkiyeye geldi istanbulbilisim.com.tr/... satışta 729 tl


Paralel ithalat değil mi bu? Gerçi pek sıkıntı çıkaracağını sanmam.

Hem paralel ithalat hemde kazık fiyat.
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DH Misafiri 6 yıl
nexus 7 türkiyeye geldi istanbulbilisim.com.tr/... satışta 729 tl
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Bilal Akgündüz 6 yıl
Burn in Hell
Bilal Akgündüz
Burn in Hell A110nun tam olarak ne zaman çıkacağına dair resmi açıklama var mı?
İngilterede satılıyor şuan, bu ay içerisinde veyahut Kasımda Türkiyeye gelir diye tahmin diyorum.
Piyasada varsa getirtmek lazim. Nexus 7 cikali kac ay oldu hala turkiyeye gelmedi.

Amerika'da Nexus 7'ye olan yoğun ilgi azaldıkça uzak doğunun büyük pazarlarına giriş yaptı. Sırada orta asya vardır diye tahmin ediyorum. Ancak Türkiye'ye kesin gelir mi bilmiyorum.
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Bilal Akgündüz 6 yıl
Burn in Hell
A110nun tam olarak ne zaman çıkacağına dair resmi açıklama var mı?

İngiltere'de satılıyor şuan, bu ay içerisinde veyahut Kasım'da Türkiye'ye gelir diye tahmin diyorum.
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Jül Sezar 6 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz
Burn in Hell
A110nun tam olarak ne zaman çıkacağına dair resmi açıklama var mı?

İngiltere'de satılıyor şuan, bu ay içerisinde veyahut Kasım'da Türkiye'ye gelir diye tahmin diyorum.

Piyasada varsa getirtmek lazim. Nexus 7 cikali kac ay oldu hala turkiyeye gelmedi.
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Jül Sezar 6 yıl
A110'nun tam olarak ne zaman çıkacağına dair resmi açıklama var mı?
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