Acer, Android 4.1 Jelly Bean güncelleme takvimini açıkladı





Iconia Tab A700 modelini geçen hafta Android 4.1.1 işletim sistemi versiyonuna yükseltmeye başlayan Acer, piyasaya sürdüğü tüm tablet bilgisayarlarını kapsayan Jelly Bean güncelleme takvimini açıkladı. ComputerWorld'e konuşan bir firma temsilcisi, çeşitli ülkelerden kullanıcıların rapor ettiği A700 güncellemesini onayladı ve ürün portföyündeki hangi aygıtların son sürüm Android güncellemesinin kapsamında olduğunu bildirdi. TabletGuide sitesini telefonla bilgilendiren bir diğer temsilci ise; çalışmaların sürdüğü ve takvimin sonuçlandırılmak üzere olduğunu ifade etmişti.

A110 model numaralı tabletini piyasaya sürülmeden önce Jelly Bean güncellemesiyle donatan Acer'ın sonraki hedefi A700 olmuştu. Temsilci, amiral gemi tabletlerinin Ekim ayının üçüncü haftasında tüm dünya genelinde OTA güncellemeyi almaya başlayacağını belirterek NVIDIA'nın dört çekirdekli Tegra 3 çipsetine sahip A210 ve A510'un da Google'ın yayınladığı son yazılıma yükseltileceğini müjdeledi. Bu yıl piyasaya sürdüğü tüm tabletleri 2012 son çeyreğinde Jelly Bean'e güncelleyecek olan Acer, yeni kullanıcılarını yazılım desteği hususunda memnun ederken eski müşterilerini üzecek bir karar almış.

Çift çekirdekli NVIDIA Tegra 2 çipsetin güç verdiği Iconia Tab A100, A200 ve A500'ün Android 4.1 Jelly Bean sürümünü düzgün bir şekilde çalıştıramayacağı tespit edilerek güncelleme takvimi neticelendirilmiş. Halihazırda aynı yongayla donatılan Motorola XOOM, Android 4.1.1 Jelly Bean yazılımına aylar önce Google aracılığıyla yükseltilmişti. Bu durum, çipset ile alakalı bir sürücü sıkıntısının bulunmadığını gösteriyor. Ancak Acer, benzer teknik özellikleri yapısında barındıran Tegra 2'li tabletleri için Jelly Bean güncellemesini şimdilik rafa kaldırmayı tercih etti. Kullanıcılar, resmi olarak Ice Cream Sandwich versiyonundan ötesini tecrübe edemeyecekler. Yine de direk uzak doğulu üreticiden gelen bir açıklama olmadığı için ilerleyen günlerde geri adım atılma olasılığı bulunuyor.

Şuan için günlük kullanıma uygun olmasa da alternatif yöntemlerle A100, A200 ve A500 tabletlerini Android 4.1.1 Jelly Bean ile test etmek mümkün. Alınan bu kararın ardından geliştirme çalışmalarının hızlanması ve çok daha başarılı Custom ROM'ların paylaşılması bekleniyor. Güncellemeyi alacak A210 ve A510'a ise; kullanıcı arayüzünde önemli iyileştirmeler, Google Now ve Project Butter kapsamındaki genel performansı belirgin şekilde etkileyen yeniliklerin uygulanacağı ve ayrıca A700'de yaşanan pil ömrüdenki büyük artışın bu modellere de yansıyacağı tahmin ediliyor.

http://blogs.computerworld.com/android/21093/acer-android-41-upgrade