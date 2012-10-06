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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer Aspire S7 Ultrabook modelleri 26 Ekim'de satışa çıkıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, Windows 8 işletim sisteminin piyasaya çıkışını görkemli bir etkinlik ile kutlamaya hazırlanırken, üretim ortakları da duyurularını hızlandırdı.

Aspire S serisi Ultrabook modelleri ile tanıdığımız Tayvanlı Acer, farklı konfigürasyonlara sahip S7 Ultrabook modellerini resmi olarak fiyatlandırdı.

Firmanın üçüncü dalga Ultrabook modellerini barındıran S7 serisi, 26 Ekim'de resmi olarak satışa sunulacak. Tüm modellerde Full HD çözünürlük, dokunmatik ekran, RAID 0 konfigürasyonunda SSD sürücüler ve arka aydınlatmalı klavye ortak. Modellerde ekran 180 derece arkaya doğru yatıyor ve tablet olarak kullanabileceğiniz bir tasarım ortaya çıkıyor.

Aspire S7-191-6640 modelinde Ivy Bridge tabanlı Intel Core i5-3317UB işlemci, 11.6 inç 10 noktadan dokunmatik Gorilla Glass IPS ekran, 1.15kg ağırlık, 4GB DDR3 RAM, 128GB SSD bulunuyor ve fiyatı 1200$.

Aspire S7-391-6810 modelinde Ivy Bridge tabanlı Intel Core i5-3317UB işlemci, 13.3 inç 10 noktadan dokunmatik Gorilla Glass IPS ekran, 1.40kg ağırlık, 4GB DDR3 RAM, 128GB SSD bulunuyor ve fiyatı 1400$.

Aspire S7-391-9886 modelinde ise Ivy Bridge tabanlı Intel Core i7-3517UB işlemci, 13.3 inç 10 noktadan dokunmatik Gorilla Glass IPS ekran, 1.40kg ağırlık, 4GB DDR3 RAM, 256GB SSD bulunuyor ve fiyatı 1650$.

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DH Misafiri 6 yıl
arkaya katlanıyor ve dokunmatik diye bu kadar fiyat mı olurmuş.1 sene sonra yarıya düşeceği ve 10kat farklı teknolojisi çıkacağını bile bile vermem bunu.
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[C_a_N_e_R] 6 yıl
Konuya yorum yapanlar matematikten bi habermiş
180 derece demek sadece ekranın klavye hizasına kadar yatması demek. 360 derece döner deseydi arkaya katlanırdı. Bende var bu cihazdan ve memnunum.
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FreeRun 6 yıl
tek kelimeyle mükemmel ne denebilir başka.
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DH Misafiri 7 yıl
Bilgisayar bölümü okuyan bir üniversite öğrencisi olarak 3 kiloluk laptop taşımaktan sıkıldım. Ayrıca HP mağduruyum. Param olsun ilk işim bunlardan bir tane almak. Her işimi göreceğine eminim
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Kirk Lee 7 yıl
tabletlerdeki gibi GPS, 3g (4g,LTE) bağlantıları ve jiroskop, ivme ölçer vb. sensörleri de koysalar daha iyi olur...
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a_emre 7 yıl
peki bilgisayar güncel oyunlarda performansı nasıl?
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smart1978 7 yıl
Arkaya katlanıyorsa klavye zedelenecek bu kesin ... Zedelenmese bile tablet pozisyonunda ister istemez tuşlara baskı uygulanacak tuşların altındaki mekanik parçalar bozulacak...
Acer Lenovo nun dokunmatikli windows 8 li pc yi örnek aldığı kesin...
Arkaya katlama yerine sürgülü olsa Sony çıkarmış ama biraz kaba ... Böylece kalvye sürgülü ekranın altında kalarak korunur...
Fiyatları da çok pahalı... Dokunmatik katman eklendi diye fiyatı bu kadar pahalı olmamalı... Fiyatta uçmuşlar.. Bu ürün Türkiye gelse hapı yutarız... Bunu bilen ithalatçılar bu tip ürünleri getirtmeyebilir...
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UçamayanPenguen 7 yıl
Amd apu ları bunlara koysalar daha iyi olmazmıydı yoksa apular bunlar için değilmiydi ?
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ThePoseidon 7 yıl
özelliklerine göre fiyatı pahalı geldi
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bayraak 7 yıl
Harika bir ürüne benziyor Acer ı tebrik ediyorum fakat fiyatlar bu seviyedeyken UltraBook almayacağım. Seneye üniversiteye başlıyorum o zamana kadar fiyatları düşerse çok yararlı olacaktır bir öğrenci için
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crossmatch 7 yıl
alabilecekleri şimdiden kutlar bol kazançlar dilerim :D notebooklara devam :D
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Barbaroscakir 7 yıl
Güzele benziyor fakat illa pahalıdan satıcaz diye inat etmişler galiba.
Tablet kullananlar bilir bir süreden sonra kol ve bilek ağrımaya başlıyor. Klavye ve touchpad varken böyle ekstra bir özellik fazla fiyat' ve gereksizlikten başka bir şey değil.
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Taşınabilir Bilgisayarlar, acer ve ultrabook
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