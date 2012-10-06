Acer Aspire S7 Ultrabook modelleri 26 Ekim'de satışa çıkıyor

Microsoft, Windows 8 işletim sisteminin piyasaya çıkışını görkemli bir etkinlik ile kutlamaya hazırlanırken, üretim ortakları da duyurularını hızlandırdı.





Aspire S serisi Ultrabook modelleri ile tanıdığımız Tayvanlı Acer, farklı konfigürasyonlara sahip S7 Ultrabook modellerini resmi olarak fiyatlandırdı.





Firmanın üçüncü dalga Ultrabook modellerini barındıran S7 serisi, 26 Ekim'de resmi olarak satışa sunulacak. Tüm modellerde Full HD çözünürlük, dokunmatik ekran, RAID 0 konfigürasyonunda SSD sürücüler ve arka aydınlatmalı klavye ortak. Modellerde ekran 180 derece arkaya doğru yatıyor ve tablet olarak kullanabileceğiniz bir tasarım ortaya çıkıyor.





Aspire S7-191-6640 modelinde Ivy Bridge tabanlı Intel Core i5-3317UB işlemci, 11.6 inç 10 noktadan dokunmatik Gorilla Glass IPS ekran, 1.15kg ağırlık, 4GB DDR3 RAM, 128GB SSD bulunuyor ve fiyatı 1200$.





Aspire S7-391-6810 modelinde Ivy Bridge tabanlı Intel Core i5-3317UB işlemci, 13.3 inç 10 noktadan dokunmatik Gorilla Glass IPS ekran, 1.40kg ağırlık, 4GB DDR3 RAM, 128GB SSD bulunuyor ve fiyatı 1400$.





Aspire S7-391-9886 modelinde ise Ivy Bridge tabanlı Intel Core i7-3517UB işlemci, 13.3 inç 10 noktadan dokunmatik Gorilla Glass IPS ekran, 1.40kg ağırlık, 4GB DDR3 RAM, 256GB SSD bulunuyor ve fiyatı 1650$.