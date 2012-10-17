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Acer Aspire V5 ve M5 dokunmatik dizüstü modelleri ay sonunda satışa çıkıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 işletim sistemi ile birlikte ay sonunda piyasaya sürüleceği kesinleşen modellere Acer'dan V5 ve M5 dokunmatik dizüstü ürünleri de eklendi.

Aslında Acer V5 ve M5 Ultrabook modelleri hali hazırda satışta ve yeni ürünler bunların dokunmatik ekranlı versiyonları olacak.

Acer Timeline M5 Ultrabook yıl başında tanıtılan bir modeldi. Ivy Bridge tabanlı Core i5 veya Sandy Bridge tabanlı Core i3 işlemci, 14 veya 15 inç ekran, opsiyonel 1GB video bellekli NVIDIA GeForce GT640M LE grafik birimi, 6B RAM, 500GB HDD, 20GB SSD, 20mm kalınlık, optik sürücü seçeneği, Windows 7 işletim sistemi şeklinde özellikleri bulunmaktaydı. 

Acer Aspire M5-481PT modeli ise 14 inçlik dokunmatik ekranda 1366 x 768 piksel çözünürlük sunacak. Başlangıç fiyatı 800$ iken, standart M5 modelinin başlangıç fiyatı ise 700$.

V5 serisi ise uygun fiyatı ile dikkat çeken bir seriydi. Acer Aspire V5-471P modeli 14 inçlik dokunmatik ekranda 1366 x 768 piksel çözünürlük sunuyor. Ivy Bridge tabanlı Core i5-3317UB işlemci, Intel HD 4000 grafik birimi, 8GB'a kadar RAM, 750GB'a kadar HDD ise standart özellikleri arasında. Bu modelin başlangıç fiyatı 750$. Dokunmatik olmayan modeller ise 500$'dan başlıyor.
Acer Aspire V5 ve M5 dokunmatik dizüstü modelleri ay sonunda satışa çıkıyor
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nurettinaz 7 yıl
Acer kendine ne yaptı bilmiyorum ama samsung gibi bir anda şaha kalktı. Bakalım 2013 te neler başaracak bende büyük bir merakla takip ediyorum.
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Castiel 7 yıl
ben acer m3 581tg kullanıyorum bu urunde dokunmatık varmı yok mu ?
ayarlarda dokunmatıgı kılıtle yazıyor fakat bı turlu dokunamatıgı aktıf edemedım
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lykos 7 yıl
dokunmatik olmayan 14" ekranlı Acer TimelineU M5 avrupa ve kuzey amerika'da aylar önce satışa sunulmasına rağmen nedense türkiye'de hala satılmıyor. söylendiğine göre dokunmatik ekranlı modelde, şahsen almayı planladığım m5'in en büyük avantajı olan 640m le ekran kartı olmayacakmış. ayrıca acer'in ve tabii diğer firmalarınmüşterileri belirli bir windows sürümü satın almak yerine onlara seçenek sağlaması gerektiğini düşünüyorum.
bu arada satıştaki modelin ağırlığı 1.95kg. bu ultrabook standardına uygun 14" bilgisayarlar için ortalama denebilecek bir ağırlık olsa da artık çoğu kullanıcı için gerekli olmayan dvd sürücünün en azından seçime tabi yapılması ve farklı malzeme seçimiyle biraz daha düşürülebilirdi.
şu anda satışta olan modelin 700$ sürümünde de (şu anda 650$ civarında bulunabiliyor) 640m le yerine bütünleşik grafik kartı olduğunu da ekleyeyim.
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fendur 7 yıl
Ya tamam da bir de ağırlıklarını yazsaydınız şu aletlerin.. Ultrabook ise 1.5 kg benim için sınır... Zaten diğerleri normal dizüsütü sayılır...
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