Acer Aspire V5 ve M5 dokunmatik dizüstü modelleri ay sonunda satışa çıkıyor

Windows 8 işletim sistemi ile birlikte ay sonunda piyasaya sürüleceği kesinleşen modellere Acer'dan V5 ve M5 dokunmatik dizüstü ürünleri de eklendi.





Aslında Acer V5 ve M5 Ultrabook modelleri hali hazırda satışta ve yeni ürünler bunların dokunmatik ekranlı versiyonları olacak.





Acer Timeline M5 Ultrabook yıl başında tanıtılan bir modeldi. Ivy Bridge tabanlı Core i5 veya Sandy Bridge tabanlı Core i3 işlemci, 14 veya 15 inç ekran, opsiyonel 1GB video bellekli NVIDIA GeForce GT640M LE grafik birimi, 6B RAM, 500GB HDD, 20GB SSD, 20mm kalınlık, optik sürücü seçeneği, Windows 7 işletim sistemi şeklinde özellikleri bulunmaktaydı.





Acer Aspire M5-481PT modeli ise 14 inçlik dokunmatik ekranda 1366 x 768 piksel çözünürlük sunacak. Başlangıç fiyatı 800$ iken, standart M5 modelinin başlangıç fiyatı ise 700$.





V5 serisi ise uygun fiyatı ile dikkat çeken bir seriydi. Acer Aspire V5-471P modeli 14 inçlik dokunmatik ekranda 1366 x 768 piksel çözünürlük sunuyor. Ivy Bridge tabanlı Core i5-3317UB işlemci, Intel HD 4000 grafik birimi, 8GB'a kadar RAM, 750GB'a kadar HDD ise standart özellikleri arasında. Bu modelin başlangıç fiyatı 750$. Dokunmatik olmayan modeller ise 500$'dan başlıyor.



