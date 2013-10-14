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Acer, Haswell tabanlı yeni Chromebook modelini duyurdu

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Acer, Haswell tabanlı yeni Chromebook modelini duyurdu

Intel'in yaz aylarından bu yana bilgisayar dünyasına sunduğu Haswell işlemciler şimdiden Apple, Samsung, Asus gibi sayısız üreticinin cihazlarında yer almaya başladı. Yeni nesil işlemcilerin performans ve enerji tüketimi avantajını arkasına alarak rekabeti artırmak isteyen platformlardan birisi de Chrome OS.

Google'ın biraz geri planda kalan ancak ABD'de belli bir başarı seviyesine ulaşmış olan Chrome işletim sistemi, yeni Chromebook modelleriyle tüketicilerin karşısına çıkmaya başladı.

Geçen ay IDF 2013 etkinliğinde ziyaretçilere sergilenen Acer C720 Chromebook modeli geçen hafta da resmi olarak lanse edildi. 

11.6 inçlik bir ekrana sahip olan C720, 1366x768 piksel çözünürlük ile birlikte daha keskin ve net görüntüler sunan ComfyView teknolojisini sunuyor. Cihazın işlemcisi Haswell tabanlı Intel Celeron 2995U ve 1.4GHz saat hızında çalışıyor.

Acer sistem belleği ve depolama kapasitesi gibi donanımda bazı değişiklikler yaparak hem kullanım süresini uzatmış hem de cihazın daha ince olmasını sağlamış. Modelde 4GB DDR3L RAM, 16GB SSD, 8.5 saatlik kullanım süresi, USB 2.0 ve 3.0 portları, HDMI, Kensington kilidi, Bluetooth, WiFi, 18mm kalınlık, 1.3Kg ağırlık şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Diğer tüm Chromebook modelleri gibi oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip olan Acer C720 Chromebook, 250$ seviyesinden ön siparişe sunuldu. 

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Holk 5 yıl
İnternete girmek için çok güzel cihaz Chrome OS yavaş yavaş gelişiyor,bulut tabanın yaygınlaşması artık her işimizi internet üzerinden yapabileceğimiz anlamına geliyor. 250$'a hangi tableti alabilirim gibi düşüncesi olan insanlar sadece gezinmek amaçlı bu Notebook'u alabilirler :) ( A.B.D'de yaşıyorsanız,Apple,Google gibi büyük firmalar Türkiye'ye daha yeni mağaza açıyorlar. Daha Play Store açılmadı Türkiye'ye,değerimize bakın! :/ )
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