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Acer : Microsoft en iyi bildiği şeyi yapmalı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3b
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27
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un şimdiye kadar ki en yaygın işletim sistemi dağıtımı olması beklenen Windows 8'in üretim ortaklarından birisi olan Acer, kısa süre önce Surface modelinin Microsoft'u hayal kırıklığına uğratacağını belirtmişti. Acer'ın kurucusu Stan Shih, Microsoft'a tavsiyelerine devam ediyor.

Bir toplantı esnasında konuşan Shih, Microsoft'un en iyi yaptığı işin yazılım olduğunu ve bu alanda devam etmesi gerektiğini, aynı zamanda yazılım ortağı olan firmalarla tablet konusunda rekabete girmesinin yanlış olduğunu belirtti.

Microsoft'un Windows 8 işletim sistemini yaygınlaştırmak amacıyla donanım işine girdiğini düşünen Shih, firmanın istediğini elde ettiği anda tablet üretiminden çekilmesini tavsiye ediyor. Shih, Microsoft'un konuyu irdeleyerek kendileri için en iyi çözümü ortaya koyacağına inanıyor.

Shih, bunun yanında iPad ile başlayan tablet trendinin PC satışlarına darbe vurduğunu kabul ediyor. Ancak klavyeli bir kullanım sunan laptoplara ilginin devam edeceğini ve Acer'ın dizüstü pazarındaki yerini koruyacağını düşünüyor.

http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?cid=1102&MainCatID=11&id=20120706000004 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hasan.senturk94 7 yıl
microsoft ipad yapınca bizim dandik ürünlerimiz çöp olmasın diye böyle bir öneri vermiş
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JoeyBane 7 yıl
Kıskançlık var sanki. Pazar payına çok düşkünsen önce kendinde yeniliklere gitmen gerekiyor.
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Genç Düşünür 7 yıl
Mesajım bulunsun.
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asterisk* 7 yıl
SystemApps
Acer kim ki yaf kedi ciğer olmuş biraz...

acer dünya'nın en çok bilgisayar satan 3 markasından biri. yani çok para kazanan bir şirket. exper ile karıştırmayın koskoca acer'ı. dandiklik konusunda da 1 numaralı pc satıcısı hp çok farklı değil acer'dan.
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asterisk* 7 yıl
Pardus Linux
Acerda haklı Microsoft diğer firmlara lisans ücreti kesecek ve o tabletlerin fiyatı mecburen artacak kendisi ise dah ucuza tablet sunbilecek kısaca haksız rekabet doğacağından diğer firmalar huzursuz oluyor.

microsoft'un ucuza tablet sunacağı falan yok. lisans ücreti vermemesi sadece daha fazla kar etmesini sağlar. yani bi işkembeden sallamayalım.
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SystemApps 7 yıl
Acer kim ki yaf kedi ciğer olmuş biraz...
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Pardus Linux 7 yıl
Acer'da haklı Microsoft diğer firmlara lisans ücreti kesecek ve o tabletlerin fiyatı mecburen artacak kendisi ise dah ucuza tablet sunbilecek kısaca haksız rekabet doğacağından diğer firmalar huzursuz oluyor.
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alaz1903 7 yıl
yıllardır microsoft ürünlerini çalıştıran sıradan donanımlar yaptınız. ms donanım işine girerse doğrusunu yapar bence. birilerinin acer, hp gibi firmalara öyle olmaz böyle olur demesinin zamanı geldi de geçiyor.
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nurettinaz 7 yıl
Herkes pastadan daha buyuk bir dilim istiyor. Bence microsoft boyle devam etmeli hem kendi yandaslari dell, acer, vb. korkmakta hemde rajibi denebilecek samsung, apple cekinmekte bu da tuketici icin oldukca iyi bir sey rekabet artacak ve karli daima biz olacagiz.
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tarkowskitat 7 yıl
Ortada bir şey yokken bu sözler oldukça saçma.
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Lord of the Shadows 7 yıl
Sesli güldüm. Acer en iyi bildiği işi yapıp bilgisayar üretiyor, ona rağmen bilgisayarları en kıytırık markalardan biri. Firmalar Ar-Ge'ye bütçe ayırıp yeni teknolojiler peşinde olmasaydı; bugün Apple iPhone'u üretmemiş, hiçbirimiz Smartphone kullanmıyor olurduk.
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