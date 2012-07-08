Acer : Microsoft en iyi bildiği şeyi yapmalı

Microsoft'un şimdiye kadar ki en yaygın işletim sistemi dağıtımı olması beklenen Windows 8'in üretim ortaklarından birisi olan Acer, kısa süre önce Surface modelinin Microsoft'u hayal kırıklığına uğratacağını belirtmişti. Acer'ın kurucusu Stan Shih, Microsoft'a tavsiyelerine devam ediyor.





Bir toplantı esnasında konuşan Shih, Microsoft'un en iyi yaptığı işin yazılım olduğunu ve bu alanda devam etmesi gerektiğini, aynı zamanda yazılım ortağı olan firmalarla tablet konusunda rekabete girmesinin yanlış olduğunu belirtti.





Microsoft'un Windows 8 işletim sistemini yaygınlaştırmak amacıyla donanım işine girdiğini düşünen Shih, firmanın istediğini elde ettiği anda tablet üretiminden çekilmesini tavsiye ediyor. Shih, Microsoft'un konuyu irdeleyerek kendileri için en iyi çözümü ortaya koyacağına inanıyor.





Shih, bunun yanında iPad ile başlayan tablet trendinin PC satışlarına darbe vurduğunu kabul ediyor. Ancak klavyeli bir kullanım sunan laptoplara ilginin devam edeceğini ve Acer'ın dizüstü pazarındaki yerini koruyacağını düşünüyor.