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Acer Timeline ile 8 saat kesintisiz pil ömrü

10 yıl
91b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Acer'dan 1.6 kilo ağırlığında, Pili 8 saat dayanan Core 2 Solo işlemcili dizüstü bilgisayar.

Acer, Bu gün gerçekleştirdiği bir basın lansmanı ile Timeline serisi dizüstü bilgisayarlarını tanıttı.

8 saat gibi oldukça uzun pil ömürleri yanı sıra incelikleri, hafiflikleri ve sahip oldukları donanımla da dikkat çeken Timeline serisini, Acer dizüstü departmanı müdürü Sinan Kender'den dinliyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
Acer AS4820TG-434G50 Intel Core i5 430M 2.26GHZ 4GB 500GB 14"'u bulamıyorum. Heryerde "Bu ürün geçici olarak temin edilememektedir" yazıyor. Ne zaman gelir soruma kimse cevap vermiyor. Acer'i direk arayınca onlar da bayilerimizi arayın diyorlar. Bu konuda bana yardımco olacak biri var mı?
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hgurdal 9 yıl
Evet ben de Acer AS4820TG-434G50 Intel Core i5 430M 2.26GHZ 4GB 500GB 14" modelini bulamıyorum. Yardımcı olabilecek biri var mı? Şu anda bu modeli kullananlardan da yorum rica ederim.
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MetadonDiaz 10 yıl
Belli bir süreden sonra pil ömrü azalır bana pek sağlam gelmedi..
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Yataghan 10 yıl
8 saat pil ömrü oldukça iyi.
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onurr39 10 yıl
bence acer a laf söylemeyin. acer'ın desteği kötü değildir.üstelik bi acer ürünü aldığınızda desteğe ihtiyaç duymazsınız.amd tabanlı hp ler g,b, ayda 1 anakart yakmaz acer ;) 2 yıldır acerdan başka makinaya bu kadar yüklenseydim kaldırcak pc çıkar mıydı bilmiyorum.. :)
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MrPerFormance 10 yıl
teknik desteğinin bende kötü olduğunu duymuştum.
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HSeldon 10 yıl
ürün güzel ama çift işlemcili modeli piyasada bulunmuyor. Tek işlemcinin performansıda vista ile kullanmak için yeterli değil.
Acer ın teknik servisindende herkes şikayetçi. Kısa süre sonra diğer firmalardanda aynı işlemciyi kullanan modeller gelir, en iyisi onları beklemek.
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tismah 10 yıl
arkadaşlar ürün güzel ama acerin teknik destek sıfır onuda göz önünde bulundurun.deniz kenarından ürünlerini anlatmak kolay tabi bide destek verse bu notebook u 100ytl verse dahi acerden alınmaz.
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sendemail 10 yıl
reklam gormekten bıkanlara....
bende reklam gormek ıstıyorum, reklamlardan memnunum ,sizler gormek ıstemıyorsunuz dıye neden reklamlar konulmasın, ornegın su acer tanıtımı dahı bır reklam..konu da panama kanalına uzanıyor aheste aheste...
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HSeldon 10 yıl
core2duo modeli satılacak mı bizde?

fiyatı başta iyi görünsede lenovo u300'a da yaklaşıyor aslında. Ki u330 bundan oldukça üstün.
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@nano@ 10 yıl
@wrhost maşallah laptop a beş dakkada raid0 kurdun ikinciyide ekranın arkasına montajlıycan heralde
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Fettah34 10 yıl
iPhone ile DH'ye girerken hep iPhone versiyonundan değil, standart sayfasından giriyorum.
Sırf bu reklamlardan kurtulmak için. :D
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Fettah34 10 yıl
Peki..
Cevap için teşekkürler...
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Fettah34 10 yıl
Aklıma gelmişken bir eleştiri yapacağım DonanımHaber'e
Tamam! Ayakta kalabilmek adına reklam almanıza hiç kimse bir şey demiyor.
Ancak bu reklamları bize zorla seyrettirme hakkına da sahip değilsiniz!
Sayfanıza bir bakın cm2'ye 150-200 reklam düşüyor. Onlar yetmiyor zırt bırt önümüze çıkan ve sayfayı yukarı veya aşşağı hareket ettirdiğimizde ekran kaybolmaya sinir bozucu reklamlarda oluyor. Bu da yetmiyor Videoların başına da reklam ekliyorsunuz. Tamam! Paraya ihtiyacınız var ise ekleyin. Ancak bana seçim şansı verin. Reklam devreye girdiğinde ben o kısmı seyretmeden geçemiyorum. Çünki alt taraftaki video kontrol kısmı (play, stop, ileri, geri)reklam girdiğinde kayboluyor. Buna ne hakkınız var? Mecbur muyum reklam seyretmeye?
Şimdi buna cevap vermek yerine mesajı silmeyi tercih edebilirsiniz belki. Bu da Donanimhaber yönetimin ne kadar dar görüşlü bir zihniyete sahip olduğunu kanıtlar biz üyelere.
Umarım silme yoluna gitmek yerine bu şikayeti dikkate almayı tercih edersiniz...
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1080p 10 yıl

Orjinalden alıntı: Fettah34

Aklıma gelmişken bir eleştiri yapacağım DonanımHaber'e



Tamam! Ayakta kalabilmek adına reklam almanıza hiç kimse bir şey demiyor.

Ancak bu reklamları bize zorla seyrettirme hakkına da sahip değilsiniz!

Sayfanıza bir bakın cm2'ye 150-200 reklam düşüyor. Onlar yetmiyor zırt bırt önümüze çıkan ve sayfayı yukarı veya aşşağı hareket ettirdiğimizde ekran kaybolmaya sinir bozucu reklamlarda oluyor. Bu da yetmiyor Videoların başına da reklam ekliyorsunuz. Tamam! Paraya ihtiyacınız var ise ekleyin. Ancak bana seçim şansı verin. Reklam devreye girdiğinde ben o kısmı seyretmeden geçemiyorum. Çünki alt taraftaki video kontrol kısmı (play, stop, ileri, geri)reklam girdiğinde kayboluyor. Buna ne hakkınız var? Mecbur muyum reklam seyretmeye?



Şimdi buna cevap vermek yerine mesajı silmeyi tercih edebilirsiniz belki. Bu da Donanimhaber yönetimin ne kadar dar görüşlü bir zihniyete sahip olduğunu kanıtlar biz üyelere.



Umarım silme yoluna gitmek yerine bu şikayeti dikkate almayı tercih edersiniz...


Ancak bu reklamları bize zorla seyrettirme hakkına da sahip değilsiniz!

Çok yanlış bir cümle, sizde izlemeyin o zaman.
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Speed-Step 10 yıl
@Fettah34

Merhaba,

Tabii ki bir kullanıcı olarak reklam görmek istemiyorsunuz fakat reklamların bizler için de önemini biliyorsunuz.

Reklamları geçebiliyor ya da kapatabiliyor olsanız bir çok kişinin reklamları sürekli kapalı tutacağınız bir gerçek. Bu yüzden internet üzerinden yayınlanan videolarda, aynı televizyonlarda da olduğu gibi kullanıcının ileri alamayacağı ya da geçemeyeceği reklamlar kullanılıyor. Eğer teknoloji gelişir ve firmaları sizlerle buluşturmak için daha az rahatsız eden yollar bulabilirsek tabi ki reklam sistemimizi yenileriz.

Şu an için ne yazık ki başka bir çözümümüz yok.

Fikir ve görüşlerinizi her zaman bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu bizleri çok mutlu ediyor. Fakat bunu donanım ve benzeri konu başlıklarında dile getirmek yerine e-posta adreslerimizden ve özel mesaj sistemimizden yaparsanız hem konu seyrinde bir sapma olmamış hem de mesajın gözden kaçma tehlikesini en aza indirmiş olursunuz.

E-posta veya özel mesajdan gelen her türlü istek, öneri ve soruya özenle cevap vermekteyiz.

İyi bir gün geçirmeniz dileklerimle,

Mesut Çevik
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