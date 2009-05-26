Acer Timeline ile 8 saat kesintisiz pil ömrü

Acer'dan 1.6 kilo ağırlığında, Pili 8 saat dayanan Core 2 Solo işlemcili dizüstü bilgisayar.

Acer, Bu gün gerçekleştirdiği bir basın lansmanı ile Timeline serisi dizüstü bilgisayarlarını tanıttı.

8 saat gibi oldukça uzun pil ömürleri yanı sıra incelikleri, hafiflikleri ve sahip oldukları donanımla da dikkat çeken Timeline serisini, Acer dizüstü departmanı müdürü Sinan Kender'den dinliyoruz.