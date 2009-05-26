Acer Timeline ile 8 saat kesintisiz pil ömrü

Genel Yayın Yönetmeni
Acer'dan 1.6 kilo ağırlığında, Pili 8 saat dayanan Core 2 Solo işlemcili dizüstü bilgisayar.
Acer, Bu gün gerçekleştirdiği bir basın lansmanı ile Timeline serisi dizüstü bilgisayarlarını tanıttı.
8 saat gibi oldukça uzun pil ömürleri yanı sıra incelikleri, hafiflikleri ve sahip oldukları donanımla da dikkat çeken Timeline serisini, Acer dizüstü departmanı müdürü Sinan Kender'den dinliyoruz.
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Acer ın teknik servisindende herkes şikayetçi. Kısa süre sonra diğer firmalardanda aynı işlemciyi kullanan modeller gelir, en iyisi onları beklemek.
bende reklam gormek ıstıyorum, reklamlardan memnunum ,sizler gormek ıstemıyorsunuz dıye neden reklamlar konulmasın, ornegın su acer tanıtımı dahı bır reklam..konu da panama kanalına uzanıyor aheste aheste...
fiyatı başta iyi görünsede lenovo u300'a da yaklaşıyor aslında. Ki u330 bundan oldukça üstün.
Sırf bu reklamlardan kurtulmak için. :D
Cevap için teşekkürler...
Tamam! Ayakta kalabilmek adına reklam almanıza hiç kimse bir şey demiyor.
Ancak bu reklamları bize zorla seyrettirme hakkına da sahip değilsiniz!
Sayfanıza bir bakın cm2'ye 150-200 reklam düşüyor. Onlar yetmiyor zırt bırt önümüze çıkan ve sayfayı yukarı veya aşşağı hareket ettirdiğimizde ekran kaybolmaya sinir bozucu reklamlarda oluyor. Bu da yetmiyor Videoların başına da reklam ekliyorsunuz. Tamam! Paraya ihtiyacınız var ise ekleyin. Ancak bana seçim şansı verin. Reklam devreye girdiğinde ben o kısmı seyretmeden geçemiyorum. Çünki alt taraftaki video kontrol kısmı (play, stop, ileri, geri)reklam girdiğinde kayboluyor. Buna ne hakkınız var? Mecbur muyum reklam seyretmeye?
Şimdi buna cevap vermek yerine mesajı silmeyi tercih edebilirsiniz belki. Bu da Donanimhaber yönetimin ne kadar dar görüşlü bir zihniyete sahip olduğunu kanıtlar biz üyelere.
Umarım silme yoluna gitmek yerine bu şikayeti dikkate almayı tercih edersiniz...
Ancak bu reklamları bize zorla seyrettirme hakkına da sahip değilsiniz!
Çok yanlış bir cümle, sizde izlemeyin o zaman.
Merhaba,
Tabii ki bir kullanıcı olarak reklam görmek istemiyorsunuz fakat reklamların bizler için de önemini biliyorsunuz.
Reklamları geçebiliyor ya da kapatabiliyor olsanız bir çok kişinin reklamları sürekli kapalı tutacağınız bir gerçek. Bu yüzden internet üzerinden yayınlanan videolarda, aynı televizyonlarda da olduğu gibi kullanıcının ileri alamayacağı ya da geçemeyeceği reklamlar kullanılıyor. Eğer teknoloji gelişir ve firmaları sizlerle buluşturmak için daha az rahatsız eden yollar bulabilirsek tabi ki reklam sistemimizi yenileriz.
Şu an için ne yazık ki başka bir çözümümüz yok.
Fikir ve görüşlerinizi her zaman bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu bizleri çok mutlu ediyor. Fakat bunu donanım ve benzeri konu başlıklarında dile getirmek yerine e-posta adreslerimizden ve özel mesaj sistemimizden yaparsanız hem konu seyrinde bir sapma olmamış hem de mesajın gözden kaçma tehlikesini en aza indirmiş olursunuz.
E-posta veya özel mesajdan gelen her türlü istek, öneri ve soruya özenle cevap vermekteyiz.
İyi bir gün geçirmeniz dileklerimle,
Mesut Çevik