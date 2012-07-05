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Acer, alt segment dizüstü pazarını Packard Bell'e bırakıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük 4. PC üreticisi olan Tayvanlı Acer, Computex 2012 fuarında Windows 8'li yeni modellerini sergileyerek pazarda iddiasını sürdürmek istediğini göstermişti. Ancak son çeyrekte sadece 11 milyon dolar kar elde edilmesi, firmayı yeniden yapılanmaya zorluyor.

Techradar'a konuşan bir Acer sözcüsü, alt segment dizüstü pazarını Packard Bell'e bırakacaklarını, firmanın 400 pound üzeri pazara odaklanacağını açıkladı.

2000 yılına kadar ABD ve Kanada'da faaliyet gösteren Packard Bell daha sonra merkezini Hollanda'ya taşıyarak sadece Avrupa için ucuz bilgisayarlar üretmeye devam etmişti. Firma, Acer tarafından 2008 yılında satın alınmıştı. Piyasaya sürülen Acer modellerinin aynı veya farklı bazı versiyonları Avrupa'da Packard Bell markası altında satılıyor.

Acer artık premium seviyede faaliyet gösterecek. Dell, HP, ASUS ve Apple gibi rakiplerle bu segmentte mücadele etmeyi istiyor. 

Acer ve Packard Bell markalarını tüketici gözünde tamamen ayırmayı planlayan firma, bu iki ismin asla ortakmış gibi görünmesini istemiyor. 

Geçen yıl ABD'de Windows tabanlı dizüstü modellerinde yüzde 17 düşüş olurken, 700$ üzeri genel dizüstü segmenti yüzde 11 pazar payına yükseldi. Ultrabook modellerinin de etkisiyle 700$ üzeri dizüstü pazarında bu yıl daha da fazla artış olması bekleniyor. Satışlarını artırmak isteyen firmalar da bu pazara hitap eden modelleri piyasaya sürme çabası içerisinde.

http://www.techradar.com/news/mobile-computing/laptops/acer-set-to-leave-low-cost-laptops-to-its-packard-bell-brand-1087985 Yorum Yaz
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JoeyBane 7 yıl
Psydia
Acerın elite tabakaya ürün sunup kendini kabul ettirmesi zor çünkü bir defa ucuz/cep dostu etiketini üstüne almış durumda. Bu kianın s600 gibi klas bir araba yapmasına benziyor, araba gerçekten güzel olsa da kimse güvenip alamaz.

+1
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Cnsjenny 7 yıl
tamam kardes
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nurettinaz 7 yıl
Acer in netbooklari disinda al birini vur otekine
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Cakma Iphone 7 yıl
acer kullanıyorum ve acer ısınmayı çözse bi ..........
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Ciddiyetsiz 7 yıl
dedikleri gibi yaparlarsa olur ancak piyasada acer ile ilgili hiç mi hiç iyi algılar yok. bir acer kullanıcısı olarak ben de çok memnun olduğumu söyleyemem.
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visiotech.gen.tr 7 yıl
Ya haber Acer ve Packard Bell haberi. Yine bir yerden konuyu döndürüp Apple a bağlamaya çalışıyorsunuz ya. Helal olsun valla

bu laf banaysa editörümüz Acer ve Packard Bell için Dell, HP, ASUS ve Apple gibi rakiplerle bu segmentte mücadele etmeyi istiyor demiş

bende dolayısıyla apple'la rekabet edebilmesi için daha kaç fırın ekmek yemesi lazım dedim kısaca, haksızsam söyle
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OverClocK1ng 7 yıl
Ya haber Acer ve Packard Bell haberi. Yine bir yerden konuyu döndürüp Apple a bağlamaya çalışıyorsunuz ya. Helal olsun valla.
Packard Bell iyidir. Benim de arkadaşın vardı. Kaç defa düşürdü, içecek döküldü. Neler oldu yine çalışıyordu. Geçenlerde yine bana getirdi bu sefer iyice haşatını çıkartmış. Yine bir şeyler yaptık idareten, yine çalışıyor. Bakalım. Gidebildiği yere kadar gider. Sağlam cihaz yapıyor ama...
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turbo-powwer 7 yıl
Acer isim degisikligine gitse cok iyi olur madem hedefi ust seviye(!)
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E_Aydin35 7 yıl
Bunun yanında Acer tabletlerede önemini arttırsa çok iyi olur..
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Oziko 7 yıl
Acer mı alt segmenti Packard'a yolluyor yani. Peheh.
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sendomi 7 yıl
packardbell gerek tasarım gerekse kalite açısından acer'dan daha iyi,şimdiye kadar çevremdekilere 6-7 adet aldırdım hepsi çok memnun,acer bıraksın tabi alt segmenti zaten beceremiyor
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SecurityMJ 7 yıl
Acer ınki kadar alt segment kasa üreten firma yok zaten. BAN!
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Diablo99 7 yıl
Eğer PB'nin yaptığı bu bilgisayarları Acer'ın üretim tesisleri gibi bir yerde yapıyorsa ve aynı şekilde üretiyorsa düşünmeden alınır ama geçenlerde gördüğümüz ucuz tabletler gibi üretiliriyorsa 1 lira bile vermem.
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halloven 7 yıl
acer çok üst sergmentmişmiki alt segmenti PB ye bırakıyor..
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