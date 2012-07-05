Acer, alt segment dizüstü pazarını Packard Bell'e bırakıyor

Dünyanın en büyük 4. PC üreticisi olan Tayvanlı Acer, Computex 2012 fuarında Windows 8'li yeni modellerini sergileyerek pazarda iddiasını sürdürmek istediğini göstermişti. Ancak son çeyrekte sadece 11 milyon dolar kar elde edilmesi, firmayı yeniden yapılanmaya zorluyor.





Techradar'a konuşan bir Acer sözcüsü, alt segment dizüstü pazarını Packard Bell'e bırakacaklarını, firmanın 400 pound üzeri pazara odaklanacağını açıkladı.





2000 yılına kadar ABD ve Kanada'da faaliyet gösteren Packard Bell daha sonra merkezini Hollanda'ya taşıyarak sadece Avrupa için ucuz bilgisayarlar üretmeye devam etmişti. Firma, Acer tarafından 2008 yılında satın alınmıştı. Piyasaya sürülen Acer modellerinin aynı veya farklı bazı versiyonları Avrupa'da Packard Bell markası altında satılıyor.





Acer artık premium seviyede faaliyet gösterecek. Dell, HP, ASUS ve Apple gibi rakiplerle bu segmentte mücadele etmeyi istiyor.





Acer ve Packard Bell markalarını tüketici gözünde tamamen ayırmayı planlayan firma, bu iki ismin asla ortakmış gibi görünmesini istemiyor.





Geçen yıl ABD'de Windows tabanlı dizüstü modellerinde yüzde 17 düşüş olurken, 700$ üzeri genel dizüstü segmenti yüzde 11 pazar payına yükseldi. Ultrabook modellerinin de etkisiyle 700$ üzeri dizüstü pazarında bu yıl daha da fazla artış olması bekleniyor. Satışlarını artırmak isteyen firmalar da bu pazara hitap eden modelleri piyasaya sürme çabası içerisinde.