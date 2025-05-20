Acer FreeSense Ring ile akıllı yüzük rekabeti yeni bir boyut kazanıyor

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Acer, Tayvan'da düzenlenen Computex 2025 fuarında sürpriz bir ürünle sahneye çıktı. Teknoloji devi, dizüstü bilgisayarlar ve monitörlerin yanı sıra ilk akıllı yüzüğü olan FreeSense Ring ile dikkatleri üzerine çekti. Giyilebilir teknoloji alanında Samsung ve Oura gibi güçlü rakiplerle aynı kulvarda yarışacak olan bu yeni yüzük, sağlık takibi ve kişisel analiz yetenekleriyle öne çıkıyor.

FreeSense Ring, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, kalp ritmindeki değişiklikler ve uyku kalitesi gibi biyometrik verileri takip edebiliyor. Topladığı bu bilgileri, kullanıcıya özel sağlık ve yaşam tarzı önerilerine dönüştürebiliyor. Acer’ın geliştirdiği yapay zeka destekli analiz sistemi sayesinde kullanıcılar, sadece anlık ölçümlerle değil, uzun vadeli sağlık takibiyle de destekleniyor. Bu da cihazı günlük kullanımı aşan, bütünsel bir sağlık yardımcısına dönüştürüyor.

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Ürün, yaklaşık 2 ila 3 gram ağırlığında olan titanyum alaşımlı gövdesiyle hem hafif hem de dayanıklı. 7 ila 13 arasında farklı boyut seçenekleriyle gelen yüzük, 5ATM suya dayanıklılık sertifikasına sahip. Yani kullanıcılar ürünü yüzerken bile rahatlıkla kullanabiliyor. Şık tasarımıyla da dikkat çeken FreeSense Ring, parlak siyah ve mat gül altını olmak üzere iki farklı renk alternatifiyle piyasaya çıkacak.

Acer, ürünün fiyatı ve kesin çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak önümüzdeki haftalarda bu konuyla ilgili daha fazla bilginin paylaşılması bekleniyor. FreeSense Ring, sunduğu teknolojik özelliklerle akıllı yüzük pazarında güçlü bir alternatif olma potansiyeli taşıyor.

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Acer FreeSense Ring ile akıllı yüzük rekabeti yeniden yazılıyor