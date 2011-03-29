Acer çift ekranlı dizüstü bilgisayar Iconia TouchBook'u Nisan ayında satışa sunuyor

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, ilk tanıtımını Kasım ayında yaptığı çift ekranlı dizüstü bilgisayar Iconia Touchbook'u satışa sunuyor. Önümüzdeki ay ile birlikte Amerika ve Kanada'da satışa sunulacağı belirtilent tablet bilgisayar, tasarım özellikleri itibariyle Toshiba'nın Libretto W100 modeliyle aynı kulvarda yer alacak.

14-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde iki adet LED backlit tabanlı Gorilla Glass ekrana sahip olan sistem, Intel platformunu kullanıyor. Tercihe bağlı olarak Intel'in Core i5-480M, Core i5-560M ve Core i5-580M işlemcilerinden herhangi biri ile donatılabilen dizüstü bilgisayara 4GB DDR3 bellek eşlik ediyor.

Ekran kartı olarak Intel'in işlemciye entegre grafik çözümünü kullanan dizüstü bilgisayar, 640GB'a kadar farklı kapasitelerde sabit disk ile alınabilecek. Kablolu ve kablosuz iletişim için Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi ve Bluetooth 3.0 desteği ile gelen Iconia Touchbook'ta 1.3MP entegre kamera ve HDMI portu gibi detaylara da yer veriliyor.

Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sistemiyle gelen sistemde ayrıca iki ekranın efektif kulalnımı için Ring Control adı verilen özel bir kullanıcı arabirimine de yer veriliyor. TouchPhoto, TouchMusic ve TouchVideo gibi dokunmatik kullanıma yönelik uygulamaların da olduğu Iconia TouchBook'un son kullanıcı satış fiyatı ise 1199$'dan başlayacak.