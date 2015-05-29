Acer giyilebilir Liquid Leap serisine üç yeni model ekledi

Liquid Leap Active

Akıllı saatler konusunda daha önceden tecrübeli olan Acer, Liquid Leap serisi için üç yeni modeli duyurdu. Üç yeni model Liquid Leap Active, Leap Curve ve Leap Fit adlarını alırken kordon üzerinden çıkarılarak başka bir kordona takılabiliyor.

Özellikle fitness ve aktivite takibi gibi konularda iddialı olan seri içerisinde yanızca Leap Fit modelinde nabız sensörü bulunuyoruz. Diğer modellerin ise nabzı ölçemediği belirtilmiş. Şirket yeni giyilebilir bileklikleri hakkında detaylı bilgi vermezken kısa bir süre sonra yapılacak Computex fuarında tüm detayların açığa çıkması bekleniyor. Ayrıca modellerin özellikle fiyatlandırma ile dikkat çekeceği de beklentiler arasında.

Liquid Leap Curve