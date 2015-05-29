Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer giyilebilir Liquid Leap serisine üç yeni model ekledi

3 yıl
1,8b
1
Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Acer giyilebilir Liquid Leap serisine üç yeni model ekledi
 
Liquid Leap Active
Akıllı saatler konusunda daha önceden tecrübeli olan Acer, Liquid Leap serisi için üç yeni modeli duyurdu. Üç yeni model Liquid Leap Active, Leap Curve ve Leap Fit adlarını alırken kordon üzerinden çıkarılarak başka bir kordona takılabiliyor.
Özellikle fitness ve aktivite takibi gibi konularda iddialı olan seri içerisinde yanızca Leap Fit modelinde nabız sensörü bulunuyoruz. Diğer modellerin ise nabzı ölçemediği belirtilmiş. Şirket yeni giyilebilir bileklikleri hakkında detaylı bilgi vermezken kısa bir süre sonra yapılacak Computex fuarında tüm detayların açığa çıkması bekleniyor. Ayrıca modellerin özellikle fiyatlandırma ile dikkat çekeceği de beklentiler arasında. 
Acer giyilebilir Liquid Leap serisine üç yeni model ekledi
 
Liquid Leap Curve

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 2si1 "vurmayın Talha'ya dedirten" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Whatsapp ve Üçüncü Parti Yazılımlar 3 yıl Toshiba'nın 30 yıllık Taşınabilir Bilgisayar serüvenini konuştuk! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim