Acer Iconia Tab A510 Nisan ayında 500 Avro fiyatıyla piyasada olacak

Acer'ın kısa süre önce başlayan 4 çekirdekli tablet yarışına katıldığı iki modelinden standart çözünürlükteki ekrana sahip olanı A510, 2012 ikinci çeyrekte meraklıları ile buluşacak.





6 Mart'taki CeBIT 2012 fuarı öncesi Hamburg'daki bir ön toplantıda yeniden ortaya çıkan A510 hakkında çıkış tarihi ve fiyat bilgileri de verildi.





A500 modelinin devamı niteliğindeki A510, 1.3GHz hızındaki 4 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemci, 1GB RAM, 10.1 inç 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ekran, 16GB/32GB/64GB depolama seçenekleri, mini HDMI, mini USB ve microSD girişleri, Bluetooth, WiFi, Android Ice Cream Sandwich işletim sistemi gibi özellikler sunuyor.





Modelin piyasaya çıkış tarihi Nisan 2012 olarak belirlendi. Acer üretime Şubat ve Mart aylarında başlayacak. Modelin başlangıç fiyatının 500 Avro olacağı belirtildi. Şu an sadece WiFi modelinin üretimi yapılacak. 3G versiyonu A511 hakkında henüz bir bilgi yok.





Acer A501 daha ayrıntılı olarak CeBIT 2012 fuarında da sergilenecek. Ardından da piyasaya sürülecek. Rekabet etmesi amacıyla fiyatının biraz daha düşebileceği belirtiliyor. Çünkü ASUS Transformer Prime 32GB versiyonu 499$ olarak satışa sunulmuştu.