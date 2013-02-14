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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer, Iconia W700P isimli Windows 8 tablet bilgisayarını duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Acer, Iconia W700P isimli Windows 8 tablet bilgisayarını duyurdu
Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinde olan Acer, Windows 8 işletim sistemine sahip  Iconia W700P isimli tabletini duyurdu.
Acer tarafından duyurulan Iconia W700P, işletim sistemi olarak Windows 8 Pro 64-Bit kullanıyor. Oldukça şık bir tasarım yapısına sahip olan cihaz, teknik olarak 1.7Ghz Intel Core i5-3317U işlemciye, dahili Intel 4000HD ekran kartına ve 4GB DDR3 sistem belleğine sahip. Dokunmatik 11.6" Full HD 1920X1080 IPS ekrana sahip olan W700P, 128GB SSD ile aktarım hızı konusunda sorun yaşatmıyor.
Kablosuz bağlantı seçenekleri bakımından kullanıcılara Wi-Fi ve Bluetooth desteği sağlayan tablet bilgisayar, fiziksel bağlantı portları olarak Micro HDMI ve USB 3.0 bağlantı seçeneklerine sahip. 4850mAh dahili lityum-iyon pil barındıran Iconia W700P, yanında "Folio Case" adı verilen ve üzerinde Bluetooth destekli klavye yer alan kılıf ile beraber geliyor.
Oldukça güçlü bir Windows 8 deneyimi sunan Acer Iconia W700P, $1540 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.
http://www.acer.ae/ac/en/AE/content/model-datasheet/NT.L0REM.009 

http://liliputing.com/2013/02/acer-iconia-w700p-windows-8-tablet-now-available-with-keyboard-case-in-some-regions.html Yorum Yaz
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KalemKolik 6 yıl en beğenilen
O fiyat nedir arkadaş. Windows pro tabletlerin fiyatı öyle böyle para değil. Hemde hd 4000 gibi düşük seviye ekran kartlı olmalarına rağmen. Bu fiyatlandırmalarla ne android nede iosa rakip olurlar. Tamam bu bildiğimiz pcde fiyatlar bildiğimiz gibi değil.
O fiyat nedir arkadaş. Windows pro tabletlerin fiyatı öyle böyle para değil. Hemde hd 4000 gibi düşük seviye ekran kartlı olmalarına rağmen. Bu fiyatlandırmalar...
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THESTER 6 yıl
kimse bataryasının vasat olduğundan söz etmemiş...
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erturk unal 6 yıl
vaio duo'yu andırıyor ama daha hoş duruyor.
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ssbrutality 6 yıl
Acer mı? Kalsın.önce malzeme kalitesini iyilestirsinler,şunun fiyatına bak yuhh artık.Hd 4000 bide ölürmüydün nvidia yada amd mobil gpu gömseydin şu cihaza.birde Sony'nin tanıtım videosu yapılan tablete cokmu benzemiş ne?
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E_Aydin35 6 yıl
Acer sınırları zorlayacak bir atılım yapmış. Belkide tercih meselesi belli olmaz çok satılacak olan bir tabletde olabilir.. Tasarım ve renk seçeneği güzel, barındırdığı donanım gerçekten bir tablet için çok iyi. Aynı zamanda bir Windows 8 Pro deneyimi sunması eşsiz olur.. Ee galiba bunların yanında da ona göre fiyat biçilmiş. :)
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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Recharged 6 yıl
Bu fiyatıyla rakipleriyle yarışması zor açıkcası.
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isonka 6 yıl
verilen adreste bir fiyat bilgisi görünmüyor. US sitesinde de benzer donanıma sahip ürün 999$ olarak görünüyor.
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SystemApps 6 yıl
Dokunmatik panel 1080p ekran ssd tabiki fiyatı etkiliyor.yapacak pek bişey yok :P
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h0c@ 6 yıl
Bu tip ürünlerin alınabilir fiyatlara gelmesine daha var anlaşılan.
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KalemKolik 6 yıl en beğenilen
O fiyat nedir arkadaş. Windows pro tabletlerin fiyatı öyle böyle para değil. Hemde hd 4000 gibi düşük seviye ekran kartlı olmalarına rağmen. Bu fiyatlandırmalarla ne android nede iosa rakip olurlar. Tamam bu bildiğimiz pcde fiyatlar bildiğimiz gibi değil.
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