Acer, Iconia W700P isimli Windows 8 tablet bilgisayarını duyurdu

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinde olan Acer, Windows 8 işletim sistemine sahip Iconia W700P isimli tabletini duyurdu.

Acer tarafından duyurulan Iconia W700P, işletim sistemi olarak Windows 8 Pro 64-Bit kullanıyor. Oldukça şık bir tasarım yapısına sahip olan cihaz, teknik olarak 1.7Ghz Intel Core i5-3317U işlemciye, dahili Intel 4000HD ekran kartına ve 4GB DDR3 sistem belleğine sahip. Dokunmatik 11.6" Full HD 1920X1080 IPS ekrana sahip olan W700P, 128GB SSD ile aktarım hızı konusunda sorun yaşatmıyor.

Kablosuz bağlantı seçenekleri bakımından kullanıcılara Wi-Fi ve Bluetooth desteği sağlayan tablet bilgisayar, fiziksel bağlantı portları olarak Micro HDMI ve USB 3.0 bağlantı seçeneklerine sahip. 4850mAh dahili lityum-iyon pil barındıran Iconia W700P, yanında "Folio Case" adı verilen ve üzerinde Bluetooth destekli klavye yer alan kılıf ile beraber geliyor.

Oldukça güçlü bir Windows 8 deneyimi sunan Acer Iconia W700P, $1540 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.acer.ae/ac/en/AE/content/model-datasheet/NT.L0REM.009

http://liliputing.com/2013/02/acer-iconia-w700p-windows-8-tablet-now-available-with-keyboard-case-in-some-regions.html