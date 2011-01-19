Acer, Intel Sandy Bridge işlemcili yeni nesil tablet bilgisayarlar hazırlıyor

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, tablet bilgisayar pazarında farklılık yaratmanın planlarını yapıyor. Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan ARM tabanlı tablet bilgisayar hazırlayan Acer, AMD'nin Fusion platformunu temel alan bir başka tablet modelini de Şubat ayı içerisinde satışa sunmayı planlıyor. Bu modellere ek olarak Acer, Intel'in Sandy Bridge işlemcilerini kullanan yeni nesil tablet bilgisayarlar üzerinde de çalışıyor. Fakat bu noktada ilginç olan detay ise Sandy Bridge platformunun kullanılacağı tablet bilgisayarlarda Acer, Windows yerine Android işletim sistemini kullanmayı planlıyor.

Acer'ın satıştan sorumlu yöneticisi Lu Bing-Hsian'ın açıklamasına göre Acer, Sandy Bridge işlemcili tablet bilgisayarlarını, netbook'larına yerine konumlandırmayı planlıyor. İki ya da üç farklı Sandy Bridge tablet hazırlayan Acer, henüz detayları bilinmese de Windows ve Android işletim sistemlerine sahip "dual boot" özellikli çözüm veya çözümler de sunabilir.