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Acer, Intel Sandy Bridge işlemcili yeni nesil tablet bilgisayarlar hazırlıyor

8 yıl
8,9b
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9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, tablet bilgisayar pazarında farklılık yaratmanın planlarını yapıyor. Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan ARM tabanlı tablet bilgisayar hazırlayan Acer, AMD'nin Fusion platformunu temel alan bir başka tablet modelini de Şubat ayı içerisinde satışa sunmayı planlıyor. Bu modellere ek olarak Acer, Intel'in Sandy Bridge işlemcilerini kullanan yeni nesil tablet bilgisayarlar üzerinde de çalışıyor. Fakat bu noktada ilginç olan detay ise Sandy Bridge platformunun kullanılacağı tablet bilgisayarlarda Acer, Windows yerine Android işletim sistemini kullanmayı planlıyor.

Acer'ın satıştan sorumlu yöneticisi Lu Bing-Hsian'ın açıklamasına göre Acer, Sandy Bridge işlemcili tablet bilgisayarlarını, netbook'larına yerine konumlandırmayı planlıyor. İki ya da üç farklı Sandy Bridge tablet hazırlayan Acer, henüz detayları bilinmese de Windows ve Android işletim sistemlerine sahip "dual boot" özellikli çözüm veya çözümler de sunabilir.


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DH Misafiri 7 yıl
Windwalker
Çok güzel teşhis etmişsin
teknolojiyi yakından takip etmek lazım :)
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DH Misafiri 7 yıl
Bu bayan elinde bir cihaz var. Fark ettiniz mi?
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famouse 8 yıl
bu arada elinde de acer yazıyo
,
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Cremiesto 8 yıl
Ne yalan söyliyim bacakları daha cok dikkatimi çekti çok saçma bence konuya gelirsek yani çabalıyorlar ama bence boşuna.
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Batuist 8 yıl
işte appleın ipad'inin satış başarısını anlatan bir başka haber.. neden mi?? haberi dikkatli okuduğumuzda acer gibi bir markanın bir ürün üzerinde uzmanlaşarak mükemmelleştirme çabaları yerine ay aşırı farklı bir platformda bir tablet çıkaracağı haberini okuyoruz. merak ettiğim böylesi büyük firmalar diğerlerinin başarıyı nasıl yakaladıklarına bakmazlar mı?? apple böyle her ay bir platformda tablet çıkarsaydı kesinlikle ne bugünkü kalitesine ulaşabilirdi nede bugünkü başarıyı yakalayabilirdi.. çünkü appleın yaptığı bir tek ürün çıkarıp sürekli onu geliştirmek ve mükemmelliğe ulaştırmak.. ama diğer firmalara bakın ikinci bir yeni ürün çıkardıklarında hemen eskisini unutuveriyorlar.. örnek; sonynin harika telefonu X10 adamlar utanmadan açıklama yaparak bundan sonra telefona güncelleme gelmeyeceğini duyurdular.. sanki her ürünün diğerinden bir artısı varmış gibi diğer yeni telefonlarının satışı uğruna eskilerine veda edin diyorlar.. işte bu politikaya sahip firmalara bakın hiçbirinin apple gibi kırdığı bir rekora sahit olamazsınız.. çünkü adamların politika yanlış.. şu dünyada tek ürün üzerinden uzmanlaşarak birşeyler yapma fikrini taşıyan tek bir kişi mi var acaba merak ediyorum.. herbirini iki ay sonra unutacağın ürünler yapacağına bir tane yap onu geliştir geliştir geliştir eninde sonnda geleceği nokta başarı olacaktır.. ama herbiri iki aylık bir çalışma ve iki aydan sonra unutulan bir cihazdan nasıl bir başarı beklersin.. koskoca acer ürettiği tamamen günübirlik ürünlerle firmayı idare ediyor işte... uzmanlaşma, mükemmellik, tasarım, ergonomi hiçbiri umurunda değil iki ay sonra farklı bir platformda ilk günkü bebek gibi emekleyerek pazarda varlığını sürdürmeye çalışan bir firma misali ürünlerle yine karşımızda olcak...
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Xagdas 8 yıl
Elinde de acer yazıyo. Başka nerelerinde yazıyo acaba? :)))
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erolsipar 8 yıl
Kadin ne para almistir ki onu oraya yazmasini tahooooo kadinlar acerle ne alaka eder reklam isi icin. iyi para almistir qwaltaq hayirlisi olsun acerede bayanada!
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Reddemon35 8 yıl

erolsipar

Kadin ne para almistir ki onu oraya yazmasini tahooooo kadinlar acerle ne alaka eder reklam isi icin. iyi para almistir qwaltaq hayirlisi olsun acerede bayanada!


Photoshop bu durumlar için var hocam
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timescape 8 yıl
kadının göğsündeki "acer" dövmesi haberden daha önce göze çarptı yeşil yeşil...
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