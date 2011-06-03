Acer oyuncu bilgisayarı Predator'ın yeni versiyonlarını tanıttı

Acer yüksek performanslı oyun bilgisayarı Predator'ın güncellenmiş yeni versiyonlarını Computex 2011 Fuarı kapsamında katılımcıların beğenisine sundu. Intel'in Sandy Bridge platformuna adapte edilen bilgisayar, kasa tasarımı olarak önceki versiyonların keskin çizgilerden oluşan agresif görünümünü koruyor. Siyah ve Turuncu renklerin egemen olduğu kasa tasarımının içerisine girdiğimizde ise tercih edilecek konfigürasyona göre değişik işlemci seçeneklerinin olduğunu görüyoruz. Farklı fiyat segmentlerine yönelik olarak konfigürasyon seçenekleri değişkenlik gösteren bilgisayarın G7760 versiyonununda ikinci nesil Core i7 işlemcilerine yer veriliyor.

Nvidia'nın GeForce 500 serisi ekran kartlarına yer verilen sistemin üst versiyonlarında konfigürasyona göre GeForce GTX 560 Ti, GeForce GTX 570 ve GeForce GTX 580 ekran kartlarına yer verliyor. Modeline göre 3DVision ve SLI kurulumlarına yer verilen bilgisayarda ön kapağın arkasına yerleştirilen disk yuvasında dört adet depolama sürücüsüne ev sahipliği yapabiliyor ve hot swap desteği sunuyor. SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni teknolojilerin desteklendiği bilgisayarda 7.1 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi özellikler ise standart olarak geliyor.

Acer'ın Sandy Bridge platformunu kulalann Predator ailesinin giriş konfigürasyonu olan G3600, üst modellerden farklı olarak Core i7 yerine Core i5 işlemci ve GeForce 500 serisi yerine GeForce 400 serisi ekran kartlarıyla geliyor. Güncellenmiş donanım seçeneklerine sahip olan bilgisayarların Avrupa'da ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden sunulacakları ise henüz bilinmiyor.