Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer oyuncu bilgisayarı Predator'ın yeni versiyonlarını tanıttı

7 yıl
45,7b
1
4
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Acer yüksek performanslı oyun bilgisayarı Predator'ın güncellenmiş yeni versiyonlarını Computex 2011 Fuarı kapsamında katılımcıların beğenisine sundu. Intel'in Sandy Bridge platformuna adapte edilen bilgisayar, kasa tasarımı olarak önceki versiyonların keskin çizgilerden oluşan agresif görünümünü koruyor. Siyah ve Turuncu renklerin egemen olduğu kasa tasarımının içerisine girdiğimizde ise tercih edilecek konfigürasyona göre değişik işlemci seçeneklerinin olduğunu görüyoruz. Farklı fiyat segmentlerine yönelik olarak konfigürasyon seçenekleri değişkenlik gösteren bilgisayarın G7760 versiyonununda ikinci nesil Core i7 işlemcilerine yer veriliyor.

Nvidia'nın GeForce 500 serisi ekran kartlarına yer verilen sistemin üst versiyonlarında konfigürasyona göre GeForce GTX 560 Ti, GeForce GTX 570 ve GeForce GTX 580 ekran kartlarına yer verliyor. Modeline göre 3DVision ve SLI kurulumlarına yer verilen bilgisayarda ön kapağın arkasına yerleştirilen disk yuvasında dört adet depolama sürücüsüne ev sahipliği yapabiliyor ve hot swap desteği sunuyor. SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni teknolojilerin desteklendiği bilgisayarda 7.1 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet gibi özellikler ise standart olarak geliyor.

Acer'ın Sandy Bridge platformunu kulalann Predator ailesinin giriş konfigürasyonu olan G3600, üst modellerden farklı olarak Core i7 yerine Core i5 işlemci ve GeForce 500 serisi yerine GeForce 400 serisi ekran kartlarıyla geliyor. Güncellenmiş donanım seçeneklerine sahip olan bilgisayarların Avrupa'da ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden sunulacakları ise henüz bilinmiyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
kasa siyah zaten o kapagı acınca ici turuncu kapak her ne kadar sadece onunde duran bir şey olsada
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
infom@n 7 yıl
Börü
Başka renk mi bulamamışlar ?

Renk benim çok hoşuma gidiyor. Ayrıca her marka bazı belirleyici modellerine ayırt edilebilen renk seçer. Bu renk iş makinalarında kullanılır ve doğal olarak bilinç altında GÜÇ, TEHLİKE VE DİKKAT kavramlarını uyandırır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
uzay gemisi gibi kasalara hiç anlam veremiyorum. kasa dediğin mümkün olduğunca ufak aynı zamanda iyi soğuyan sessiz ve sade (mümkünse siyah) olmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Börü 7 yıl
Başka renk mi bulamamışlar ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl MSI Z68A-GD80 video inceleme 7 yıl Sony PSP 2 (NGP) ile ilgili ilk deneyimler ve özel bilgiler bu videoda! 7 yıl Sony PSP 2 (NGP) ve Uncharted The Golden Abyss hakkındaki bütün detaylar bu videoda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim