Acer, taşınabilir projeksiyonu C250i’yi duyurdu

Tam Boyutta Gör

Berlin’de düzenlenen IFA 2019 fuarında yeni ürünleri tanıtmaya devam eden Acer’dan bu sefer taşınabilir projeksiyon haberi geldi. C250i isimli taşınabilir cihaz, özellikle akıllı telefonlarda kaydettiğimiz görüntüleri yansıtmak için tasarlanmış.

Telefonlarımız ile portre modunda kaydettiğimiz görüntüleri ekrana yansıtırken meydana gelen kesik çizgilerin oluşmasını da engelleyebilen cihaz LED teknolojisini kullanıyor. Dünya’nın ilk kablosuz oto portre özelliğini sunan C250i, dik olarak kullanıldığında ekrandaki kesik çizgilerden kurtuluyor.

Cihazın tasarımında kullanılan kıvrımlı yapı sadece estetik kaygılar düşünülerek projeksiyona eklenmemiş. Acer, bu sayede cihazı herhangi bir ek aksesuara ihtiyaç duymadan konumlandırabileceğimizi belirtiyor. Böylece C250i ile isterseniz duvara isterseniz de tavana görüntü yansıtmak mümkün olabilecek.

HDMI, MicroSD, USB-C ve kulaklık girişlerine sahip cihazın 5-watt gücünde Bluetooth hoparlörlere de ev sahipliği yaptığını hatırlatalım.

Full HD çözünürlüğe sahip görüntüleri yansıtabilen cihaz, tek şarjla 5 saat çalışma imkânına sahip. 300 ANSI lümen oran ile gelen projeksiyon, 30.000 saatlik lamba ömrü vadediyor. Ocak 2020’de piyasaya sürülecek cihazın fiyatının 489 dolar olacağı ifade edilmiş.

https://news.acer.com/acer-releases-c250i-portable-led-projector-with-multi-angle-projection-and-worlds-first-auto-portrait-mode