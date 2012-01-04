Acer ve Lenovo, Windows 8 yüklü Intel tablet kervanına katılacak

Microsoft'un hem tablet hem de masaüstü platformlar için büyük yenilik getiren Windows 8 işletim sistemini geliştirmesi, Intel'in ise ARM işlemcilere performans/enerji tüketimi açısından rakip olabilecek Medfield platformunu duyurması, üretici firmaları Windows 8 yüklü ve Intel işlemcili tablet üretimine girmeye teşvik ediyor.





DigiTimes'ın haberine göre Tayvanlı Acer ve Çinli Lenovo'nun, Wintel tablet olarak kısaltılan bu cihazların üretimine 2012 yılı üçüncü çeyrekte başlayacağı belirtiliyor. Intel'in Medfield platformu üzerinde çalışan ilk cihazların 2012 ilk yarısında piyasada olmasının yanında Acer ve Lenovo'nun beklentisi Clover Trail platformunda.





Medfield platformundan performans ve enerji tüketimi açısından daha iyi özellikler sunacak Clover Trail platformuna tablet üreticileri daha sıcak bakıyor. Kaynaklar 2012 üçüncü çeyrek itibariyle piyasada kendisine yer bulacak Clover Trail platformuyla birlikte firmaların tam olarak bu rekabete katılacağını belirtiyor.





Intel'in Medfield işlemcisini taşıyan Android tabletleri 2012 yılının ilk yarısında piyasada olacak. Intel ve Google'ın bu yönde optimizasyon çalışmaları devam ediyor. Ancak 2012 sonuna doğru piyasada olacak Windows 8+Intel Clover Trail tabletlerin karşısına, piyasanın yüzde 50-60 payına sahip olacağı tahmin edilen iPad ve yüzde 40-50 payına sahip olacağı düşünülen Android tabletler çıkacak. Rekabette dik durabilmesi için Windows 8 tabletlerin yüzde 10 gibi bir payla 2012'yi kapatması şart görünüyor.