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Acer ve Lenovo, Windows 8 yüklü Intel tablet kervanına katılacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un hem tablet hem de masaüstü platformlar için büyük yenilik getiren Windows 8 işletim sistemini geliştirmesi, Intel'in ise ARM işlemcilere performans/enerji tüketimi açısından rakip olabilecek Medfield platformunu duyurması, üretici firmaları Windows 8 yüklü ve Intel işlemcili tablet üretimine girmeye teşvik ediyor.

DigiTimes'ın haberine göre Tayvanlı Acer ve Çinli Lenovo'nun, Wintel tablet olarak kısaltılan bu cihazların üretimine 2012 yılı üçüncü çeyrekte başlayacağı belirtiliyor. Intel'in Medfield platformu üzerinde çalışan ilk cihazların 2012 ilk yarısında piyasada olmasının yanında Acer ve Lenovo'nun beklentisi Clover Trail platformunda. 

Medfield platformundan performans ve enerji tüketimi açısından daha iyi özellikler sunacak Clover Trail platformuna tablet üreticileri daha sıcak bakıyor. Kaynaklar 2012 üçüncü çeyrek itibariyle piyasada kendisine yer bulacak Clover Trail platformuyla birlikte firmaların tam olarak bu rekabete katılacağını belirtiyor. 

Intel'in Medfield işlemcisini taşıyan Android tabletleri 2012 yılının ilk yarısında piyasada olacak. Intel ve Google'ın bu yönde optimizasyon çalışmaları devam ediyor. Ancak 2012 sonuna doğru piyasada olacak Windows 8+Intel Clover Trail tabletlerin karşısına, piyasanın yüzde 50-60 payına sahip olacağı tahmin edilen iPad ve yüzde 40-50 payına sahip olacağı düşünülen Android tabletler çıkacak. Rekabette dik durabilmesi için Windows 8 tabletlerin yüzde 10 gibi bir payla 2012'yi kapatması şart görünüyor.

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Boltux 7 yıl
Batuist

windowsun o pazar payına ulaşması için bazı şeyleri birbirinden ayırtmesinin şart olduğunu düşünüyorum. windows 8 in geliştirici sürümünü denediğim kadarıyla bir tablet ve masaüstü kullanım deneyimini aynı çatı altında toplamaya çalışmış ama bence pek iyi olmamış. yani tabletler için yüklecek sürümün atbletlere özel ayrı bir sürüm masaüstüne yükselecek sürümün masaüstüne ayrı bir sürüm olarak özelleştirilmesi şart. aksi halde onlarca yıldır kullanım alışkanlığı kazanmış milyarlarca kullanıcıyı yeni bir arayüze alıştırmak zor olacaktır. bir tarafta tabletle daha iyi kullanılacak bir arabirimi maza üstünde klavye ve mouse ile kullandırtmaya çalışacaksınız bir taraftan da klavye ve mouse ile kullanılabilecek bir arabirimi tablet PClerede yükleyeceksiniz. bu mantık dışı bir yaklaşım bana göre. ama ggeliştirici önizleme sürümünde gözlemlediğim kadarıyla tam olarak bunu yapmış microsoft. start tuşuna basıyorsunuz tamamen dokunmatik arabirime göre tasarlanmış ama elimde kalvye ve mouse ile çok uyumlu ve kullanışlı değil diğer araftan bildiğiniz ve alıştığınız bir çok menünün yei değişmiş start menüsü gitmiş, programları kapatamıyorsunuz ie10 açtım kapatmak için hiçbirşey koymamışlar kapatma diye birşey yok. uzun lafı kısası umarım tablet sürümü ayrı olur masa üstü sürümü ayrı olur. bu şekilde bir uyum yakalayabilirse microsoft ve illede hepsi için tek işletim sistemi diye diretmezse başarılı olabilecek kapasitede bir işletim sistemi gibi gözüküyor. yinede windows7nin üzerine çok fazla birşey koyduğunu düşünmüyorum. bazı ufak tefek güzel gelişmeler olsada radikal bir değişiklik kullanıcı arabirimi dışında yok gibi.


Sana katılıyorum. Bana kalırsa Windows Google'ın Android 4.0 ICS sürümü ile birlikte aldığı yolu izleyebilir. Telefonlar için olan 2+ ile tabletler için olan 3+ sürümlerini tek bir sürümdeki kaynak kodlarıyla sunuyorlar ve böylece her biri için yapılmış olan ayrı uygulama sıkıntısından ve de bir çok ayrımdan oluşan sıkıntıdan kurtuluyorlar ve kullanılan arabirim, arayüz farklı olup tabletlerdeki ve telefonlardaki en standart ve güzel kullanım sağlanıyor. Belki Windows'da Tabletler, Pc'ler ve Telefonlar için aynı kaynak kodlarıyla yazılmış tek bir işletim sistemi çıkartabilir ve bunu Telefonlar, Tabletler ve PC'ler için ayrı arayüzler ile birlikte sunabilirler. Bu çok başarılı bir kullanım sunabilir çünkü gerçekten de klavye ve mause ile kullanım ile dokunmatik kullanım arasında çok büyük bir fark var bu şekilde en standartı sunabilirler diye düşünüyorum.
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Batuist 7 yıl
windowsun o pazar payına ulaşması için bazı şeyleri birbirinden ayırtmesinin şart olduğunu düşünüyorum. windows 8 in geliştirici sürümünü denediğim kadarıyla bir tablet ve masaüstü kullanım deneyimini aynı çatı altında toplamaya çalışmış ama bence pek iyi olmamış. yani tabletler için yüklecek sürümün atbletlere özel ayrı bir sürüm masaüstüne yükselecek sürümün masaüstüne ayrı bir sürüm olarak özelleştirilmesi şart. aksi halde onlarca yıldır kullanım alışkanlığı kazanmış milyarlarca kullanıcıyı yeni bir arayüze alıştırmak zor olacaktır. bir tarafta tabletle daha iyi kullanılacak bir arabirimi maza üstünde klavye ve mouse ile kullandırtmaya çalışacaksınız bir taraftan da klavye ve mouse ile kullanılabilecek bir arabirimi tablet PClerede yükleyeceksiniz. bu mantık dışı bir yaklaşım bana göre. ama ggeliştirici önizleme sürümünde gözlemlediğim kadarıyla tam olarak bunu yapmış microsoft. start tuşuna basıyorsunuz tamamen dokunmatik arabirime göre tasarlanmış ama elimde kalvye ve mouse ile çok uyumlu ve kullanışlı değil diğer araftan bildiğiniz ve alıştığınız bir çok menünün yei değişmiş start menüsü gitmiş, programları kapatamıyorsunuz ie10 açtım kapatmak için hiçbirşey koymamışlar kapatma diye birşey yok. uzun lafı kısası umarım tablet sürümü ayrı olur masa üstü sürümü ayrı olur. bu şekilde bir uyum yakalayabilirse microsoft ve illede hepsi için tek işletim sistemi diye diretmezse başarılı olabilecek kapasitede bir işletim sistemi gibi gözüküyor. yinede windows7nin üzerine çok fazla birşey koyduğunu düşünmüyorum. bazı ufak tefek güzel gelişmeler olsada radikal bir değişiklik kullanıcı arabirimi dışında yok gibi.
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King_Diamond 7 yıl
Android o 40-50 yi geçer bence
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