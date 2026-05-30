Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Project Firefly'ın ilk ürünü: Lenovo Lecoo Air 14 tanıtıldı

    Lenovo Lecoo Air 14, Intel Project Firefly tabanlı ilk dizüstü bilgisayar olarak tanıtıldı. İşte ince tasarımı ve teknik özellikleriyle öne çıkan modelin detayları:

    Intel Project Firefly'ın ilk ürünü: Lenovo Lecoo Air 14 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Lenovo, Intel Project Firefly tabanlı ilk ticari dizüstü bilgisayar olarak geliştirilen Lenovo Lecoo Air 14 modelini Çin'de satışa sundu. İnce ve hafif tasarımıyla dikkat çeken model; Intel Core 5 işlemci, uzun pil ömrü ve modern bağlantı seçeneklerini bir araya getirirken aynı zamanda Intel'in dizüstü bilgisayar ekosisteminde maliyetleri düşürmeyi hedefleyen yeni girişiminin ilk somut örneği olarak öne çıkıyor.

    İşte Lenovo Lecoo Air 14'ün özellikleri ve fiyatı:

    Lenovo Lecoo Air 14'ü benzerlerinden ayıran en önemli unsur, Intel'in Project Firefly girişimi üzerine inşa edilen ilk ticari ürün olması. Intel tarafından geliştirilen bu program, akıllı telefon sektöründe uzun süredir kullanılan standartlaştırılmış tedarik zinciri modelini Windows dizüstü bilgisayar pazarına taşımayı amaçlıyor. Bu yaklaşım sayesinde üreticilerin geliştirme maliyetlerini azaltması ve daha uygun fiyatlı ince dizüstü bilgisayarlar sunabilmesi hedefleniyor.

    Teknik özellikler tarafında Lecoo Air 14, mobil kullanım odaklı bir cihaz profili çiziyor. Dizüstü bilgisayar yalnızca 12,95 mm kalınlığa sahip ve 990 gram ağırlığında. Yekpare metal kasayla gelen model, özellikle sık seyahat eden kullanıcılar veya gün içerisinde cihazını sürekli yanında taşıyan profesyoneller için taşınabilirlik avantajı sunuyor.

    Ekran tarafında ise 14 inç büyüklüğünde bir panel tercih edilmiş. 1920 x 1200 piksel çözünürlük sunan ekran, 60 Hz yenileme hızına sahip. Panelin 300 nit parlaklık değerine ulaşabildiği ve yüzde 100 sRGB renk gamutunu kapsadığı belirtiliyor. Ayrıca DC karartma desteğinin bulunması, uzun süreli kullanım sırasında ekran titreşimlerini azaltmaya yardımcı olabilecek bir detay olarak dikkat çekiyor.

    Intel Project Firefly'ın ilk ürünü: Lenovo Lecoo Air 14 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Kutudan doğrudan Windows 11 işletim sistemiyle çıkan cihaz, performans tarafında Intel Core 5 315 işlemcisinden güç alıyor. Altı çekirdek ve altı iş parçacığından oluşan bu işlemci, günlük ofis uygulamaları, internet kullanımı ve çoklu görev senaryoları için konumlandırılmış bir yapı sunuyor. İşlemciye 5600 MHz hızında çalışan 12 GB LPDDR5 bellek eşlik ediyor. Depolama tarafında ise 512 GB kapasiteli NVMe SSD kullanılıyor.

    Pil performansı da cihazın öne çıkan özelliklerinden biri olarak gösteriliyor. Lenovo'nun paylaştığı verilere göre Lecoo Air 14'te yer alan 50 Wh kapasiteli batarya, uygun kullanım koşullarında 16,8 saate kadar çalışma süresi sunabiliyor. Gerçek kullanım senaryolarında bu sürenin değişiklik gösterebilmesi mümkün olsa da, açıklanan değerler cihazın uzun süre prizden bağımsız kullanılabilecek şekilde tasarlandığını ortaya koyuyor. Kutuya dahil edilen 65 W USB-C PD şarj adaptörü ise hızlı ve yaygın bir şarj standardını destekliyor.

    Bağlantı seçenekleri incelendiğinde, cihazın sol tarafında iki adet tam işlevli USB-C portu yer alıyor. Sağ tarafta ise bir adet USB-C 5 Gbps bağlantı noktası ile 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Şimdilik sadece Çin pazarında satışa sunulan Lecoo Air 14'ün küresel pazara yönelik herhangi bir takvimi ise henüz paylaşılmış değil. Son olarak Çin'de cihazın tavsiye edilen satış fiyatı 4.499 yuan (yaklaşık 664 dolar), lansman fiyatı ise 3.999 yuan (yaklaşık 591 dolar) seviyesinde bulunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 2 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 2 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    macbook mu windows mu superonline altyapı sorgulama fakik göz içi lens ameliyatı yorumları ps5 klavye mouse 18 yaşında askere gidilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum