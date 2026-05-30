Intel Project Firefly'ın ilk ürünü: Lenovo Lecoo Air 14 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Lenovo, Intel Project Firefly tabanlı ilk ticari dizüstü bilgisayar olarak geliştirilen Lenovo Lecoo Air 14 modelini Çin'de satışa sundu. İnce ve hafif tasarımıyla dikkat çeken model; Intel Core 5 işlemci, uzun pil ömrü ve modern bağlantı seçeneklerini bir araya getirirken aynı zamanda Intel'in dizüstü bilgisayar ekosisteminde maliyetleri düşürmeyi hedefleyen yeni girişiminin ilk somut örneği olarak öne çıkıyor.

MacBook Pro gizlilik ekranı özelliği beklenenden erken gelebilir 4 gün önce eklendi

İşte Lenovo Lecoo Air 14'ün özellikleri ve fiyatı:

Lenovo Lecoo Air 14'ü benzerlerinden ayıran en önemli unsur, Intel'in Project Firefly girişimi üzerine inşa edilen ilk ticari ürün olması. Intel tarafından geliştirilen bu program, akıllı telefon sektöründe uzun süredir kullanılan standartlaştırılmış tedarik zinciri modelini Windows dizüstü bilgisayar pazarına taşımayı amaçlıyor. Bu yaklaşım sayesinde üreticilerin geliştirme maliyetlerini azaltması ve daha uygun fiyatlı ince dizüstü bilgisayarlar sunabilmesi hedefleniyor.

Teknik özellikler tarafında Lecoo Air 14, mobil kullanım odaklı bir cihaz profili çiziyor. Dizüstü bilgisayar yalnızca 12,95 mm kalınlığa sahip ve 990 gram ağırlığında. Yekpare metal kasayla gelen model, özellikle sık seyahat eden kullanıcılar veya gün içerisinde cihazını sürekli yanında taşıyan profesyoneller için taşınabilirlik avantajı sunuyor.

Ekran tarafında ise 14 inç büyüklüğünde bir panel tercih edilmiş. 1920 x 1200 piksel çözünürlük sunan ekran, 60 Hz yenileme hızına sahip. Panelin 300 nit parlaklık değerine ulaşabildiği ve yüzde 100 sRGB renk gamutunu kapsadığı belirtiliyor. Ayrıca DC karartma desteğinin bulunması, uzun süreli kullanım sırasında ekran titreşimlerini azaltmaya yardımcı olabilecek bir detay olarak dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Kutudan doğrudan Windows 11 işletim sistemiyle çıkan cihaz, performans tarafında Intel Core 5 315 işlemcisinden güç alıyor. Altı çekirdek ve altı iş parçacığından oluşan bu işlemci, günlük ofis uygulamaları, internet kullanımı ve çoklu görev senaryoları için konumlandırılmış bir yapı sunuyor. İşlemciye 5600 MHz hızında çalışan 12 GB LPDDR5 bellek eşlik ediyor. Depolama tarafında ise 512 GB kapasiteli NVMe SSD kullanılıyor.

Pil performansı da cihazın öne çıkan özelliklerinden biri olarak gösteriliyor. Lenovo'nun paylaştığı verilere göre Lecoo Air 14'te yer alan 50 Wh kapasiteli batarya, uygun kullanım koşullarında 16,8 saate kadar çalışma süresi sunabiliyor. Gerçek kullanım senaryolarında bu sürenin değişiklik gösterebilmesi mümkün olsa da, açıklanan değerler cihazın uzun süre prizden bağımsız kullanılabilecek şekilde tasarlandığını ortaya koyuyor. Kutuya dahil edilen 65 W USB-C PD şarj adaptörü ise hızlı ve yaygın bir şarj standardını destekliyor.

Bağlantı seçenekleri incelendiğinde, cihazın sol tarafında iki adet tam işlevli USB-C portu yer alıyor. Sağ tarafta ise bir adet USB-C 5 Gbps bağlantı noktası ile 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Şimdilik sadece Çin pazarında satışa sunulan Lecoo Air 14'ün küresel pazara yönelik herhangi bir takvimi ise henüz paylaşılmış değil. Son olarak Çin'de cihazın tavsiye edilen satış fiyatı 4.499 yuan (yaklaşık 664 dolar), lansman fiyatı ise 3.999 yuan (yaklaşık 591 dolar) seviyesinde bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Dizüstü Bilgisayarlar Haberleri

Intel Project Firefly'ın ilk ürünü: Lenovo Lecoo Air 14 tanıtıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: