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Acer, yeni geliştirdiği dört yeni hepsi bir arada bilgisayarını tanıttı

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Acer, yeni geliştirdiği dört yeni hepsi bir arada bilgisayarını tanıttı

Yaptığı duyurular ile donanım dünyasına hareketli saatler yaşatan Acer, ayrıca Aspire serisi U5-610, DA241HL, Z3-105 ve Z3-610 isimli yeni geliştirdiği hepsi bir arada bilgisayarlarını da tanıttı.
Tasarımsal olarak özellikle gövdesi altında kullanılan şeffaf bölüm ve arka ayak yapısıyla oldukça şık görünen hepsi bir arada bilgisayar modeli Acer U5-610, 23-inç 1920 x 1080 piksel Full HD dokunmatik bir ekran ile geliyor. İçerisinde dördüncü jenerasyon Intel Core ailesinden işlemciler ve NVIDIA GeForce GTX 760M grafik birimi kullanılan bilgisayar, RAM miktarının 16 GB'a kadar arttırılmasına izin veriyor. Firmanın Acer CineBoost Color Engine ve CONEQ Sound isimli teknolojileri ile üst seviye görüntü ve ses kalitesi ortaya koyabilen U5-610, Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı destekleri sayesinde de iOS ve Android işletim sistemine sahip mobil cihazlar ile kontrol edilebiliyor.
 
Acer, yeni geliştirdiği dört yeni hepsi bir arada bilgisayarını tanıttı
Acer tarafından tanıtılan DA241HL modeli ise firmanın Android Jelly Bean 4.2 işletim sistemine ve dört çekirdekli NVIDIA Tegra 3 işlemcisine sahip ilk hepsi bir arada bilgisayar olma özelliğini taşıyor. 24-inç dokunmatik bir ekran ile hazırlanan bilgisayar, MHL desteği ile akıllı cep telefonları ile bağlantı kurabiliyor. Ayrıca HDMI ya da USB üzerinde Windows 8 cihazlara da bağlanabilen DA241HL, 20 ile 75 derece arasında yatırılarak konforlu bir dokunmatik deneyimi sağlayabiliyor.
Acer'ın Aspire Z3-105 modeli, gücünü AMD'nin en son A serisi dört çekirdekli işlemcilerinden ve Radeon grafik biriminden alıyor. 23-inç 1920 x 1080 piksel Full HD IPS bir ekran ile gelen hepsi bir arada bilgisayar, ses tarafında barındırdığı Harman Kardon hoparlörleri ve Dolby Home Theater v4 teknolojisi ile üst seviye bir deneyim vaat ediyor. Aspire Z3-610 içerisinde ise dördüncü jenerasyon Intel işlemci ve Nvidia GeForce GT 740M grafik birimi yer alıyor. Z3-105 modelin de olduğu gibi 23-inç 1920 x 1080 piksel Full HD IPS ekran ile gelen bilgisayar, aynı şekilde Harman Kardon hoparlörleri ve Dolby Home Theater v4 teknolojisi ile kristal berraklığında bir ses kalitesi ortaya koyabiliyor.
Acer tarafından tanıtılan hepsi bir arada bilgisayar modellerinden Aspire U5-610 1,129 Euro, Aspire DA241HL 429 Euro, Aspire Z3-105 799 Euro ve son olarak Z3-610 799 Euro başlangıç fiyatları ile Ekim, Aralık ve Ocak aylarında satışa çıkıyorlar.

http://www.engadget.com/2013/09/02/acer-all-in-one-android-tegra-3/ Yorum Yaz
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JoeyBane 5 yıl
All in one serisine damgayı vuran MSI oldu. 740m ile olacak iş değil. Adamlar 670mx koyuyor.
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