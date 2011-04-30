Acer'dan 3D destekli hepsi bir arada bilgisayar; Aspire Z5763

Son dönemde daha çok tablet bilgisayar çalışmalarıyla gündeme gelen Acer, hepsi bir arada formundaki bilgisayarlarına yeni bir modele daha ekliyor. Aspire Z5761 adı verilen ve Mayıs ayı içerisinde Avrupa'da satışa sunulması beklenen yeni sistem, 3D desteği ile dikkat çekmeyi başarıyor. 23-inç boyutunda Full HD ekrana sahip olan sistem, Intel'in ikinci nesil Core işlemci platformunu temel alıyor ve tercihe bağlı olarak Core i5-2400s, i5-2500s veya i7-2600s gibi farklı işlemci modelleriyle konfigüre edilebiliyor. 16GB'a kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan bilgisayarda depolama içinse 2 Terabyte'a kadar farklı kapasitelerde sabit disk seçenekleri olacağı bildiriliyor.

Ekran kartı olarak her ikisi de Nvidia çözümü olan GeForce GT 440 veya GeForce GT 435M ile alınabilen Aspire Z5763 ayrıca 3D görüntüleme teknolojisi olarak Nvidia'nın 3DVision Teknolojisi ile uyumluluk sergiliyor. Gelişmiş çoklu ortam deneyimi için üzerinde Blu-ray sürücüsü de bulunan sistemde ayrıca Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1, 2 MP çözünürlüğünde kamera,kızıl ötesi alıcı, bir çift aktif gözlük (3D için), çok formatlı kart oku7yucusu, 5 Watt kapasiteli iki adet hoparlör ve opsiyonel olarak TV alcısına yer veriliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 veya Linux ile alınabileceği belirtilen Acer Aspire Z5793'ün İngiltere'de 999£ seviyesinden başlayan fiyatlarla sunulması bekleniyor.