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Acer'dan AMD Fusion tabanlı yeni mini bilgisayar; Revo RL70

7 yıl
11,6b
1
10
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'dan AMD Fusion tabanlı yeni mini bilgisayar; Revo RL70
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Acer ürün gamına Revo serisi yeni bir mini bilgisayar ekliyor. Revo RL70 adını taşıyan 209.89 x 209.89 x 35.35 mm boyutlarında olan AMD tabanlı sisteme, Bobcat mimarisini temel alan Fusion E işlemci ailesinin en hızlı temsilcilerinden biri olan E-450 güç veriyor. 1.65GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciye ek olarak, bu işlemciye entegre olarak gelen DirectX 11 destekli Radeon HD 6320 entegre grafik birimine yer verien sistem oturma odalarını hedef alıyor.
2GB DDR3 bellek ve 500GB kapasiteli sabit disk ile donatılan Revo RL70'in diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, çok formatlı kart okuyucusu, altı adet USB 2.0 portu ve görüntü aktarımı için D-Sub ile HDMI konnektörlerine yer veriliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sisteminin eşlik ettiği Acer Revo RL-70, yurt dışında 329.99 dolar olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatı ile teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuluyor. 
Acer'dan AMD Fusion tabanlı yeni mini bilgisayar; Revo RL70
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Acer'dan AMD Fusion tabanlı yeni mini bilgisayar; Revo RL70
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1 Avatar
xLmNt13 7 yıl
:) oyuncak gibi
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Rubisco 7 yıl
Pahalı fiyatı yine bence, gerçi hdd fiyatlarını da eklerseniz yükseliyor biraz tamam da, 250TL ye cpu ob ekran kartı ram anakart rahatça alınıyor, buna kasa hdd ekle nereye kadar.
300-350$ civarı fiyata sorun etmeyenler için sorun değil de bence yine de pahalı.
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janparey 7 yıl
@ahmetsaid_ak
aktivasyon keyi 32 ve 64 bit sürümlerinde fark yaratmıyor yani kolayca 32bit winzort yükleyip eski anahtarı ile aktive edilebilir onun dışında varsayılan olarak E450 ilemci ve 2gb ram yanına 64bit premium verilmesi gözboyamasından başka birşey değil bence ama yinede iyi bir media bilgisayarı
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ahmetsaid_ak 7 yıl
64bit biraz gereksiz değil mi?
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E_Aydin35 7 yıl
İlginç acer tarzını değiştiriyor galiba..:)
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highgen 7 yıl
iyi fiyat
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KANUNI61 7 yıl
süper gercekden cok iyi
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acbold 7 yıl
bu fiyata türkiyeye ulaşsa gerçekten güzel. Fakat artık daha çok atağa geçmesi lazım mini bilgisayar üretiminde firmaların. TV lere yakında düşük donanımlıda olsa bilgisayar entegrasyonu olacağını her zaman diyorum ve şuan facebook google vs sitelerine girilebilen akıllı tv ler üretiliyor. TV lere entegre olarak bilgisayar gelmeden önce şu aletlerin bir an önce üretilip yaygınlaştırılması ve ilerde de alternatif olarak güzel modellerin bizi karşılaması gerek.
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capucino 7 yıl
Bayılıyorum şu mini-pc lere. Teknopc nin ION2 li bir modeli var vallahi gözüm var. LCD TV nin yanında güzel olurdu
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rabitelli 7 yıl
tv nin yanında şık durur.
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