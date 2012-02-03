Acer'dan AMD Fusion tabanlı yeni mini bilgisayar; Revo RL70

Acer ürün gamına Revo serisi yeni bir mini bilgisayar ekliyor. Revo RL70 adını taşıyan 209.89 x 209.89 x 35.35 mm boyutlarında olan AMD tabanlı sisteme, Bobcat mimarisini temel alan Fusion E işlemci ailesinin en hızlı temsilcilerinden biri olan E-450 güç veriyor. 1.65GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciye ek olarak, bu işlemciye entegre olarak gelen DirectX 11 destekli Radeon HD 6320 entegre grafik birimine yer verien sistem oturma odalarını hedef alıyor.

2GB DDR3 bellek ve 500GB kapasiteli sabit disk ile donatılan Revo RL70'in diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, çok formatlı kart okuyucusu, altı adet USB 2.0 portu ve görüntü aktarımı için D-Sub ile HDMI konnektörlerine yer veriliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium 64-bit işletim sisteminin eşlik ettiği Acer Revo RL-70, yurt dışında 329.99 dolar olarak belirlenen son kullanıcı satış fiyatı ile teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuluyor.