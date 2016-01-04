Acer'dan USB Type-C destekli ilk monitör

CES 2016 fuarı öncesi yeni yılda karşımıza çıkacak ürünleri sergileyen firmalar arasına Acer da katıldı. Firma, dünyanın ilk USB Type-C destekli monitörü H7'yi duyurdu.

Acer'ın yeni H7 monitör modelleri "ZeroFrame" çerçevesiz tasarımları ve metal ayak bölümleriyle konumlandırıldıkları ortamda oldukça şık görünüyor. USB Type-C destekli dünyanın ilk monitör serisi olarak lanse edilen H7, 25-inç ve 27-inç olmak üzere iki farklı boyut ile elde edilebiliyor ve IPS panelde kullanıcılarına 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Bünyesinde aynı zamanda VGA, Displayport 1.2, DVI, HDMI 2.0, USB 3.0 portları yer alan Acer H7, Type-C kablosu üzerinden bağlanan akıllı telefon ya da dizüstü bilgisayarları şarj da edebiliyor.

sRGB renk gamutunun %100'ünü karşılayabilen yeni Acer H7, TrueHarmony ve DTS Sound destekli hoparlörleri sayesinde de oldukça yüksek bir işitsel deneyim ortaya koyabiliyor. Şubat ayında satışa çıkacağı belirtilen Acer H7'nin fiyatı 499$'dan başlayacak.

http://www.engadget.com/2016/01/04/acer-h7-usb-type-c-display/