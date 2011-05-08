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Acer'dan Veriton serisi iki yeni masaüstü bilgisayar

8 yıl
10,4b
1
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer yer sıkıntısı olan çalışma ortamları için Veriton serisi yeni iki yeni kompakt bilgisayar hazırladı. Intel platformunu kullanan ve ultra kompakt boyutlarda olan model Veriton L4610G adını taşırken, AMD tabanlı olan ve SFF formunda hazırlanan modele ise Veriton X2110 adını taşıyor. 2.4" x 9.8" x 7.6" boyutlarında olan Intel tabanlı sistem, 3.1GHz hızındaki Core i3 veya 2.5GHz hızındaki Core i5 işlemcilerle konfigüre edilebilyor. 2GB ve 4GB DDR3 bellek ile alınabilen sistemde ekran kartı olarak işlemciye entegre Intel HD grafik çözümüne yer v eriliyor. Depolama için 320GB kapasiteli diskin kullanıldığı mini bilgisayarda ayrıca tek butoın ile kurtarma (OBR) özelliği de bulunuyor.

AMD tabanlı Veriton X2110 ise 4.0" x 15.6" x 10.5" boyutlarında. 3.2GHz'de çalışan Athlon II X2 260'a kadar farklı işlemci seçenekleriyle tercih edilebilen masaüstü bilgisayar, 8GB'a kadar bellek desteği sunuyor ve 500GB'a kadar çeşitli sabit disk seçenekleriyle alınabiliyor. Ekran kartı olarak çipsete entegre GeForce 6150E entegre grafik birimiyle gelen sistem aynı detaylarını yukarı da verdiğimiz Intel tabanlı model gibi daha çok profesyonel çalışma ortamlarını, kamu ve/veya özel sektör kuruluşlarını hedef alıyor.

Acer'ın yeni bilgisayarlarından Veriton L4610G 599$, Veriton X2110 ise 379$ seviyesinden başlayan fiyatlar ile sunuluyorlar.


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