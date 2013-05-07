Acer'dan "ilginç" tasarımlı Aspire R7 dizüstü bilgisayar, yeni nesil ultrabook ve düşük maliyetli Android tablet

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Acer, New York'ta düzenlediği bir etkinlikte, tasarımı diğer tüm dizüstü bilgisayarlardan farklı olan Aspire R7, ekranı çıkartılabilen yeni nesil ultrabook modeli Aspire P3 ve dört çekirdekli işlemciye sahip düşük maliyetli Android tableti Iconia A1'i tanıttı. Yeni bilgisayarla ilgili tüm detayları bu videomuzda bulabilirsiniz.
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Avrupa´i Amazon fiyati.
Aspire R7 I7 islemci --------EUR 1.299,00 / ----------Türkiye = 3.100 tahminen
Aspire R7 I5 islemci --------EUR 999,00 /------------Türkiye = 2.600 tahminen
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normalde bu smileyin sansür yemesi lazim --->
geçmiş olsun :)