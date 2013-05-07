Acer'dan "ilginç" tasarımlı Aspire R7 dizüstü bilgisayar, yeni nesil ultrabook ve düşük maliyetli Android tablet

Acer, New York'ta düzenlediği bir etkinlikte, tasarımı diğer tüm dizüstü bilgisayarlardan farklı olan Aspire R7, ekranı çıkartılabilen yeni nesil ultrabook modeli Aspire P3 ve dört çekirdekli işlemciye sahip düşük maliyetli Android tableti Iconia A1'i tanıttı. Yeni bilgisayarla ilgili tüm detayları bu videomuzda bulabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.