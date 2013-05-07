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Acer'dan "ilginç" tasarımlı Aspire R7 dizüstü bilgisayar, yeni nesil ultrabook ve düşük maliyetli Android tablet

6 yıl
14,6b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer, New York'ta düzenlediği bir etkinlikte, tasarımı diğer tüm dizüstü bilgisayarlardan farklı olan Aspire R7, ekranı çıkartılabilen yeni nesil ultrabook modeli Aspire P3 ve dört çekirdekli işlemciye sahip düşük maliyetli Android tableti Iconia A1'i tanıttı. Yeni bilgisayarla ilgili tüm detayları bu videomuzda bulabilirsiniz.
 

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xxbymanxx 6 yıl en beğenilen
Ölmüşüm ağlayanım yok havasındasın :D
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ycanatilgan 6 yıl
Bunların incelemesini mutlaka bekliyoruz
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istanbulbilisim 6 yıl
İstanbul bilişimde ön ödemeli satışa çıkmıştır.

istanbulbilisim.com.tr/...

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ycanatilgan 6 yıl
Iconia A1 inceleme videosunu ve diğer ultrabooklarında inceleme videosunu kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle bekliyorum.
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whitewolf1907 6 yıl
kişiye odaklanacağınıza biraz da anlatılanlara odaklanın.güya teknoloji tutkunları bu platformda buluşuyor.paparazzilerden farkınız kalmamış.adam orda uykusundan feragat etmişse bir şeyler anlatıyorsa taktir etmek lazım.git uyu demek emeğe de kişiye de saygısızlıktır.
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Tycan 6 yıl
Sol göz yunus misali dinlendirdi
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digimon52 6 yıl
fiyatini bekler oldum :(




Avrupa´i Amazon fiyati.

Aspire R7 I7 islemci --------EUR 1.299,00 / ----------Türkiye = 3.100 tahminen

Aspire R7 I5 islemci --------EUR 999,00 /------------Türkiye = 2.600 tahminen



________________________
normalde bu smileyin sansür yemesi lazim
--->
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ycanatilgan 6 yıl
Merhaba ben erdi ozuag :)
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free4200 6 yıl
Güzel ve açıklayıcı bir inceleme olmuş tebrikler yeni ürünlerle devamını bekliyoruz :)
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DH Misafiri 6 yıl
Acer bu defa gerçekten güzel ürünler hazırlamış.
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Mr.Simitçi 6 yıl
abi sanırım gözünde arpaçık çıkmış
geçmiş olsun :)
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DH Misafiri 6 yıl
touchpad'in orada olması radikal. ve klavye kullanırken oraya denk gelmeyecek olması hoş fakat klavye kullanırken bilekler ille bi yere dokunması lazım. sürekli havada tutuş gerekiyor o tasarıma ve çok çok çok yorucu olur bir zaman sonra. keşke touchpad'i sağ veya sol tarafa alsalarmış. bir de, tasarımı pek de portatif değil.o aradaki boğaz kısmı saçma ötesi. katlanınca sıfır olması gerekir. madem dokunmatik ekran yapıp tablet gibi de kullanılabilecek, sony lenovo gibi markaların tasarımını örnek alıp daha ileriye götürebilirdi.
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