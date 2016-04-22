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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer’dan sıvı Soğutmalı 2'si 1 Arada Dizüstü Bilgisayarı Switch Alpha 12

Acer Acer LiquidLoop™ soğutma sistemi sayesinde yüksek seviyede mobilite ve mükemmel performans sunan Core i7, i5 ve i3 işlemcili 12inç ekranlı ikisi bir arada bilgisayarı Switch Alpha 12'yi tanıttı.
3 yıl
4,3b
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Acer’dan sıvı Soğutmalı 2'si 1 Arada Dizüstü Bilgisayarı Switch Alpha 12
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Acer bugün Acer LiquidLoop™ soğutma sistemi sayesinde yüksek seviyede mobilite ve mükemmel performans sunan; zarif ama güçlü olmasının yanında ultra ince ve esnek bir dizüstü bilgisayar-tablet hibrid tasarımla kullanıcıların daha fazlasını başarmalarına yardımcı olan, Windows 10 işletim sistemli 2'si 1 arada dizüstü bilgisayarı yeni Switch Alpha 12'yi tanıttı. Yeni Switch Alpha 12 sektördeki ilk 6. nesil Intel® Core™ i7, Core i5 veya Core i3 işlemci kullanan fansız 2'si 1 arada dizüstü bilgisayar.

Sessiz LiquidLoop soğutma sistemi Switch Alpha 12'yi sabit bir sıcaklıkta tutuyor ve fan gürültüsü olmadan verimli bir şekilde çalışıyor. Bu sayede ürün 8 saatlik pil ömrü sunabiliyor.

Çok Yönlü 2'si 1 Arada Tasarım

U-biçimli destek çubuğu sayesinde ekranın dokunulduğunda geri gitmesini öneleyebilecek bir mekanizma ile donatılan bilgisayar, arkadan aydınlatmalı klavye seçeneği de sunuyor. Switch Alpha 12 zarif ve modern bir anotlanmış alüminyum kasaya sahip. Ayrıca 10 noktalı çoklu dokunmatik ekran sunuyor. Acer Active Pen sayesinde dokunmatik ekran deneyimini üst seviyeye taşıyan bilgisayarın ekranı 256 seviyeli basınç hassasiyeti sunuyor.

Göz Alıcı Ekran

Switch Alpha 12 hareket halindeyken içerik oluşturan, düzenleyen ve keyfini çıkaran herkes için ideal boyut olan canlı bir 12 inç dokunmatik ekrana sahip. IPS teknolojisi(5), etkileyici 2160 x 1440 çözünürlük ve Intel HD Graphics 520 desteği ile müşteriler ekrandaki parlak renkler ve canlı detaylardan ilgi çekici bir deneyim vadediyor. Görüntülü konuşmalar ve anıların yakalanmasında başarılı olan Switch Alpha 12’nin web kamerası 1080p Full HD ses ve video kaydı yapabilir. Ayrıca, Acer TrueHarmony yüksek performanslı ses sistemi bu olağanüstü ekranı tamamlamak için zengin ve sarmal bir ses deneyimi sunan iki ön hoparlöre sahip.

Switch Alpha 12'nin  diğer bağlantı özellikleri arasında 1 adet USB Type-C yuvası, 3 adet standart USB  portu, mikrofon ve hoparlör girişleri, 802.11ad kablosuz ağ desteği ile 4.6Gbps indirme hızına ulaşabilme yer alıyor.

İnce ve Hafif Tasarım Tüm Yeni Teknolojileri İçinde barındırıyor

Acer Switch Alpha 12 tablet ve klavye takılıyken yalnızca 292.1 (G) x 201.4 (D) x 15.85 (Y) mm boyutları ve 1250 gram ağırlığıyla son derece ince ve hafif. Tablet tek başına yalnızca 9.5 mm (0.37 inç) boyunda ve 900 gram (1.98 pound) ağırlığında.

Switch Alpha 12, 128GB, 256GB veya 512GB SSD ile bol bol depolama alanı alanı sağlar ve MicroSDXC yuvasındaki ek dosyalara erişebilir. Cihaz 4GB veya 8GB of LPDDR3 SDRAM ile birlikte sunulacaktır.(3)Bağlı yan donanımlardan 5Gbps'e kadar hızlı veri aktarımı ve video paylaşımının yanı sıra diğer cihazları şarj etmek için ince ve çift yönlü bir USB 3.1 Type-C bağlantı noktasına sahiptir. Switch Alpha 12 aynı zamanda Bluetooth 4.0 aracılığıyla yan donanımlara bağlanabilir.

Fiyatlandırma ve Temin Edilebilirlik

Acer Switch Alpha 12 Haziran Mayıs ayından itibaren ülkemizin de yer aldığı ülkelerde 699 Euro’dan başlayan fiyatlarla temin edilebilecek.

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aybey 3 yıl
Samsunga ''M'' ie başlayan orta halli bir işlemci var. bunda ise Core i serisi daha performanslı
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Fenomenon 3 yıl
Bu sıvı soğutmanın gerçekten farkedilir bir etkisi olacak mı acaba.
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Ac1DBuRN 3 yıl
Samsung Tab S Pro ile benzer fiyat olacak anlaşılan. kdvsiyle filan 2500 rahat
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ÖzdalDoğru 3 yıl
Arkadaki u şeklindeki destek gereksiz olmuş. Buna ihtiyaç olmadan da cihaz dengede durabilmeliydi aslında.
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beetle26 3 yıl
çok güzel ve teknolojik gözüküyor tabletler evrimleşiyor. windows bu segment e ağırlığını koyuyor.
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simbolmina 3 yıl
Amerigada 599 dolar iken evropaya kazık gene. Kalemi de olsaymış keşke. Kim surface varken bunu alacak merak ediyorum.
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ÖzdalDoğru 3 yıl simbolmina
simbolmina
Amerigada 599 dolar iken evropaya kazık gene. Kalemi de olsaymış keşke. Kim surface varken bunu alacak merak ediyorum.

Kalem ile birlikte geliyormuş hocam.
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