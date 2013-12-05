Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer'dan taşınabilirliği ön planda tutan Z3-600 hepsi-bir-arada PC

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
593
1
10
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Acer'dan taşınabilirliği ön planda tutan Z3-600 hepsi-bir-arada PC

Hepsi-bir-arada bilgisayar modellerinin tüketici ilgisini giderek daha fazla çektiği günümüzde üretici firmalar da bu alana yaptıkları yatırımları artırıyor. Tayvanlı Acer, taşınabilirliği ön planda tuttuğu yeni hepsi-bir-arada PC modelini tanıttı.

Aspire Z3-600 modeli hızlı katlanabilen standı sayesinde kolayca taşınabiliyor. 21.5 inçlik Full HD IPS bir ekrana sahip olan model gücünü 2.4GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Intel Pentium J2580 işlemci ve Intel HD grafik biriminden alıyor.

4GB RAM ve 750GB HDD barındıran üründe iki adet Harman Kardon hoparlör, USB 3.0 girişi, MHL destekli HDMI çıkışı, Dolby Home Theater v4 , SD kart yuvası, WiFi, Bluetooth 4.0, Windows 8 işletim sistemi şeklinde diğer özellikler mevcut. Cihazın dahili bataryası ile 2.5 saate kadar güç bağlantısı olmadan kullanmak da mümkün oluyor. Acer Aspire Z3-600 ay sonu itibariyle satışa başlayacak ve fiyatı da 779$ olarak belirlenmiş.  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
sanırım o Pentium j2850 olacak,intel sitesinde böyle bir model görünmüyor,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halog 5 yıl
Şayet all in one alacak olsam bir iMac alır geçerdim. Bu kazulet taşınıyorsa iMac i de özel çantalarından birini alıp taşırdım. Olurdu o da taşınabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 5 yıl
Dimensions (mm):533.9x370x48
Weight (kg): 5.8
Yuh bu nasıl tasınabilirliktir...??
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 5 yıl
Neden Intel HD diye sorarlar adama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VlknFX 5 yıl
Basit :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keskin53 5 yıl
kilosu kaç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 5 yıl
servis kalitesi rezalet olan bir firma. kesinlikle tavsiye etmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fear of the Dark 5 yıl
Klasik acer işte. Yıl olmuş 2013 adam hala pentium diyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TümAmiraL 5 yıl Fear of the Dark
The Rolling Stones
Klasik acer işte. Yıl olmuş 2013 adam hala pentium diyor.

Kardeş sen pentium 4 j işlemcilerini 2002 deki pentium mu sanıyorsun
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
593 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kasa, acer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim