Acer'dan taşınabilirliği ön planda tutan Z3-600 hepsi-bir-arada PC





Hepsi-bir-arada bilgisayar modellerinin tüketici ilgisini giderek daha fazla çektiği günümüzde üretici firmalar da bu alana yaptıkları yatırımları artırıyor. Tayvanlı Acer, taşınabilirliği ön planda tuttuğu yeni hepsi-bir-arada PC modelini tanıttı.





Aspire Z3-600 modeli hızlı katlanabilen standı sayesinde kolayca taşınabiliyor. 21.5 inçlik Full HD IPS bir ekrana sahip olan model gücünü 2.4GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Intel Pentium J2580 işlemci ve Intel HD grafik biriminden alıyor.





4GB RAM ve 750GB HDD barındıran üründe iki adet Harman Kardon hoparlör, USB 3.0 girişi, MHL destekli HDMI çıkışı, Dolby Home Theater v4 , SD kart yuvası, WiFi, Bluetooth 4.0, Windows 8 işletim sistemi şeklinde diğer özellikler mevcut. Cihazın dahili bataryası ile 2.5 saate kadar güç bağlantısı olmadan kullanmak da mümkün oluyor. Acer Aspire Z3-600 ay sonu itibariyle satışa başlayacak ve fiyatı da 779$ olarak belirlenmiş.