Acer'dan TimelineX ailesine dört yeni üye

Haber Editörü
Acer, ürün gamının ince ve hafif dizüstü bilgisayar serisi TimelineX'da revizyona gittiğini duyurdu. 11.6 inçlik 1830T, 13 inçlik 3820T, 14 inçlik 4820T ve 15.6 inçlik 5820T olmak üzere 4 farklı model altında satışa sunulacak olan bilgisayarlar gücünü Core i3 ve Core i5 işlemcilerden alıyor.
TimelineX'in yeni üyelerinin özellikleri şu şekilde;
- 1830T
- i5-430UM ya da i3-330UM işlemci
- 4GB'a kadar arttırabilir DDR3 bellek
- 500GB'a kadar arttırabilir depolama alanı
- 11.6 inç boyutunda 1366 x 768 çözünürlüğünü destekleyen LED aydınlatmalı 200nit'lik ekran
- 128MB'lık ayrılmış bellekle Intel HD grafik birimi
- Bluetooth 3.0
- Ağırlık: 1.4kgf ağırlık, Boyutlar: 285x204x(25.7-28.0) mm
- 5800mAh'lik 6 hücreli batarya (8 saate kadar kullanım)
- Başlangıç fiyatı 600 dolar
- 3820T
- i5-450M ya da i3-350M işlemci
- 4GB'a kadar arttırabilir DDR3 bellek
- 500GB'a kadar arttırabilir depolama alanı
- 128MB'lık ayrılmış bellekle Intel HD grafik birimi
- Bluetooth 3.0
- 13 inç boyutunda 1366 x 768 çözünürlüğünü destekleyen LED aydınlatmalı 200nit'lik ekran
- 6000mAh'lik 6 hücreli batarya ile 8 saate kadar, 9000mAh'lik 9 hücreli batarya ile 12 saate kadar kullanım
- 6 hücreli bataryalı model için fiziksel özellikler;
- 324x235x(22.0-28.9)mm, 1.8 kg
- 9 hücreli bataryalı model için fiziksel özellikler;
- 324x235x(22.0-47.8)mm, 1.97 kg
- Başlangıç fiyatı 730 dolar
- 4820T
- i5-450M ya da i3-350M işlemci
- 4GB'a kadar arttırabilir DDR3 bellek
- 500GB'a kadar arttırabilir depolama alanı
- ATI Mobility Radeon HD 5650 ya da Intel HD grafik birimi
- 14 inç boyutunda 1366 x 768 çözünürlüğünü destekleyen LED aydınlatmalı 200nit'lik ekran
- Bluetooth 3.0
- Fiziksel özellikleri; 342x245x(24.0-25.4)mm, 2.2kg (6 hücreli batarya ile)
- 6000mAh'lik 6 hücreli batarya ile 8 saate kadar, 9000mAh'lik 9 hücreli batarya ile 11.5 saate kadar kullanım
- Başlangıç fiyatı 750 dolar
- 5820T
- i5-450M ya da i3-350M işlemci
- 4GB'a kadar arttırabilir DDR3 bellek
- 500GB'a kadar arttırabilir depolama alanı
- 128MB'lık ayrılmış bellekle Intel HD grafik birimi
- 15.6 inç boyutunda 1366 x 768 çözünürlüğünü destekleyen LED aydınlatmalı 200nit'lik ekran
- Fiziksel özellikleri; 379x250x(24.0-31.4)mm, 2.4kg (6 hücreli batarya ile)
- 6000mAh'lik 6 hücreli batarya ile 8 saate kadar kullanım
- Başlangıç fiyatı 750 dolar
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mobile işlemcilere buradan bakabilirsiniz. 4820t güzel gözüküyor. intel ve 5650 çift ekran kartı varsa alınası...
5820'de de çift ekran kartı var ama yukarıda belirtilmemiş.