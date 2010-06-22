Acer'dan TimelineX ailesine dört yeni üye

Acer, ürün gamının ince ve hafif dizüstü bilgisayar serisi TimelineX'da revizyona gittiğini duyurdu. 11.6 inçlik 1830T, 13 inçlik 3820T, 14 inçlik 4820T ve 15.6 inçlik 5820T olmak üzere 4 farklı model altında satışa sunulacak olan bilgisayarlar gücünü Core i3 ve Core i5 işlemcilerden alıyor.

TimelineX'in yeni üyelerinin özellikleri şu şekilde;

1830T i5-430UM ya da i3-330UM işlemci 4GB'a kadar arttırabilir DDR3 bellek 500GB'a kadar arttırabilir depolama alanı 11.6 inç boyutunda 1366 x 768 çözünürlüğünü destekleyen LED aydınlatmalı 200nit'lik ekran 128MB'lık ayrılmış bellekle Intel HD grafik birimi Bluetooth 3.0 Ağırlık: 1.4kgf ağırlık, Boyutlar: 285x204x(25.7-28.0) mm 5800mAh'lik 6 hücreli batarya (8 saate kadar kullanım) Başlangıç fiyatı 600 dolar

3820T i5-450M ya da i3-350M işlemci 4GB'a kadar arttırabilir DDR3 bellek 500GB'a kadar arttırabilir depolama alanı 128MB'lık ayrılmış bellekle Intel HD grafik birimi Bluetooth 3.0 13 inç boyutunda 1366 x 768 çözünürlüğünü destekleyen LED aydınlatmalı 200nit'lik ekran 6000mAh'lik 6 hücreli batarya ile 8 saate kadar, 9000mAh'lik 9 hücreli batarya ile 12 saate kadar kullanım 6 hücreli bataryalı model için fiziksel özellikler; 324x235x(22.0-28.9)mm, 1.8 kg 9 hücreli bataryalı model için fiziksel özellikler; 324x235x(22.0-47.8)mm, 1.97 kg Başlangıç fiyatı 730 dolar

4820T i5-450M ya da i3-350M işlemci

4GB'a kadar arttırabilir DDR3 bellek



500GB'a kadar arttırabilir depolama alanı



ATI Mobility Radeon HD 5650 ya da Intel HD grafik birimi



14 inç boyutunda 1366 x 768 çözünürlüğünü destekleyen LED aydınlatmalı 200nit'lik ekran



Bluetooth 3.0



Fiziksel özellikleri; 342x245x(24.0-25.4)mm, 2.2kg (6 hücreli batarya ile)



6000mAh'lik 6 hücreli batarya ile 8 saate kadar, 9000mAh'lik 9 hücreli batarya ile 11.5 saate kadar kullanım



Başlangıç fiyatı 750 dolar

5820T i5-450M ya da i3-350M işlemci 4GB'a kadar arttırabilir DDR3 bellek 500GB'a kadar arttırabilir depolama alanı 128MB'lık ayrılmış bellekle Intel HD grafik birimi 15.6 inç boyutunda 1366 x 768 çözünürlüğünü destekleyen LED aydınlatmalı 200nit'lik ekran Fiziksel özellikleri; 379x250x(24.0-31.4)mm, 2.4kg (6 hücreli batarya ile) 6000mAh'lik 6 hücreli batarya ile 8 saate kadar kullanım Başlangıç fiyatı 750 dolar

