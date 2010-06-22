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Acer'dan TimelineX ailesine dört yeni üye

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Acer, ürün gamının ince ve hafif dizüstü bilgisayar serisi TimelineX'da revizyona gittiğini duyurdu. 11.6 inçlik 1830T, 13 inçlik 3820T, 14 inçlik 4820T ve 15.6 inçlik 5820T olmak üzere 4 farklı model altında satışa sunulacak olan bilgisayarlar gücünü Core i3 ve Core i5 işlemcilerden alıyor.

TimelineX'in yeni üyelerinin özellikleri şu şekilde;

  • 1830T
    • i5-430UM ya da i3-330UM işlemci
    • 4GB'a kadar arttırabilir DDR3 bellek
    • 500GB'a kadar arttırabilir depolama alanı
    • 11.6 inç boyutunda 1366 x 768 çözünürlüğünü destekleyen LED aydınlatmalı 200nit'lik ekran
    • 128MB'lık ayrılmış bellekle Intel HD grafik birimi
    • Bluetooth 3.0
    • Ağırlık: 1.4kgf ağırlık, Boyutlar: 285x204x(25.7-28.0) mm
    • 5800mAh'lik 6 hücreli batarya (8 saate kadar kullanım)
    • Başlangıç fiyatı 600 dolar
  • 3820T
    • i5-450M ya da i3-350M işlemci
    • 4GB'a kadar arttırabilir DDR3 bellek
    • 500GB'a kadar arttırabilir depolama alanı
    • 128MB'lık ayrılmış bellekle Intel HD grafik birimi
    • Bluetooth 3.0
    • 13 inç boyutunda 1366 x 768 çözünürlüğünü destekleyen LED aydınlatmalı 200nit'lik ekran
    • 6000mAh'lik 6 hücreli batarya ile 8 saate kadar, 9000mAh'lik 9 hücreli batarya ile 12 saate kadar kullanım
    • 6 hücreli bataryalı model için fiziksel özellikler;
      • 324x235x(22.0-28.9)mm, 1.8 kg
    • 9 hücreli bataryalı model için fiziksel özellikler;
      • 324x235x(22.0-47.8)mm, 1.97 kg
    • Başlangıç fiyatı 730 dolar
  • 4820T
    • i5-450M ya da i3-350M işlemci
    • 4GB'a kadar arttırabilir DDR3 bellek
    • 500GB'a kadar arttırabilir depolama alanı
    • ATI Mobility Radeon HD 5650 ya da Intel HD grafik birimi
    • 14 inç boyutunda 1366 x 768 çözünürlüğünü destekleyen LED aydınlatmalı 200nit'lik ekran
    • Bluetooth 3.0
    • Fiziksel özellikleri; 342x245x(24.0-25.4)mm, 2.2kg (6 hücreli batarya ile)
    • 6000mAh'lik 6 hücreli batarya ile 8 saate kadar, 9000mAh'lik 9 hücreli batarya ile 11.5 saate kadar kullanım
    • Başlangıç fiyatı 750 dolar
  • 5820T
    • i5-450M ya da i3-350M işlemci
    • 4GB'a kadar arttırabilir DDR3 bellek
    • 500GB'a kadar arttırabilir depolama alanı
    • 128MB'lık ayrılmış bellekle Intel HD grafik birimi
    • 15.6 inç boyutunda 1366 x 768 çözünürlüğünü destekleyen LED aydınlatmalı 200nit'lik ekran
    • Fiziksel özellikleri; 379x250x(24.0-31.4)mm, 2.4kg (6 hücreli batarya ile)
    • 6000mAh'lik 6 hücreli batarya ile 8 saate kadar kullanım
    • Başlangıç fiyatı 750 dolar

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DH Misafiri 8 yıl
5820t nin genel olarak butun ozellilerini biliyomusunuz ekran takri ney satin alicam bildirirseniz sevinirim ...
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Batuist 9 yıl
ben yinede acer dizüstlerinden uzak durulması taraftarıyım.. adamlar tek bir modelde envai çeşit donanım kullanıyor sonra işin içinde çıkamıyorsun.. örneği x modelde bulunan web kamerası birinde a marka diğerinde b marka diğerinde c marka... ama hepsi aynı model... sürücü indirmek istediğinizde model numarısını aratıp buluyorsunuz sonra size envai çeşit sürücü uygulama vs. çıkarıyor.. bu sıradan kullanıcıların pek altından kolay kolay kalkamayacakları bir durum... Yaşadığımdan biliyorum.. Acer mı?? aman uzak dur...
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santanio 9 yıl
notebookcheck.net/...
mobile işlemcilere buradan bakabilirsiniz. 4820t güzel gözüküyor. intel ve 5650 çift ekran kartı varsa alınası...
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hardcrss 9 yıl

santanio

notebookcheck.net/...

mobile işlemcilere buradan bakabilirsiniz. 4820t güzel gözüküyor. intel ve 5650 çift ekran kartı varsa alınası...


5820'de de çift ekran kartı var ama yukarıda belirtilmemiş.
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Denubis 9 yıl
4820T çok güzelmiş.
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jay jay justified 9 yıl
Multimedya için ilk iki seçenek yeterli. Fazladan güç isteyenler diğer iki seçeneğe yönelirler herhalde. UM sınıfı işlemcilerin performansını merak ediyorum. ULV'ler ile kıyaslandığında nasıl bir başarım sergiliyorlar acaba?
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