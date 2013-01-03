Acer'ın 7-inç ekranlı Android tableti Iconia B1'in fiyatı detaylanıyor: 147$

Global pazarda söz sahibi tablet üreticileri, donanım konusunda olduğu kadar fiyat konusunda da büyük bir çekişme içerisine girdi. Geride bıraktığımız aralık ayında ABD'nin Federal Haberleşme Komisyonu (FCC) tarafından onaylanan Acer Iconia B1'in fiyat seviyesi üzerindeki sır perdesi aralanmaya başladı. NDTV cephesinden gelen açıklamalara göre, ocak ayının sonuna doğru Hindistan'da satışa sunulması planlanan yeni tabletin fiyatı yaklaşık 7.999 Hindistan Rupisi (~147$) olacak.





Peki Iconia B1, 147$'a tüketicilere nasıl teknik özellikler sunuyor?



1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli MediaTek platformunun, PowerVR SGX 531 grafik biriminin ve 512 MB RAM'in desteğini arkasına alacak olan Iconia B1, Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemini kullanacak. 7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranla donatılacak tablette, 8 GB'lık dahili depolama alanı yeterli görülmüş. Ancak kapasiteyi microSD kartlar yardımıyla arttırabileceğimizi belirtelim.



Wi-Fi, GPS ve Bluetooth 4.0 bağlantı teknolojilerine ev sahipliği yapacak tabletin ağırlığı ise 320 gram olacak. Acer Iconia B1'in çok yakında boy göstereceği tahmin ediliyor.



http://gadgets.ndtv.com/tablets/news/acers-7-inch-iconia-b1-tablet-coming-to-india-end-of-january-for-rs-7999-312454