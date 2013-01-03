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Acer'ın 7-inç ekranlı Android tableti Iconia B1'in fiyatı detaylanıyor: 147$

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Global pazarda söz sahibi tablet üreticileri, donanım konusunda olduğu kadar fiyat konusunda da büyük bir çekişme içerisine girdi. Geride bıraktığımız aralık ayında ABD'nin Federal Haberleşme Komisyonu (FCC) tarafından onaylanan Acer Iconia B1'in fiyat seviyesi üzerindeki sır perdesi aralanmaya başladı. NDTV cephesinden gelen açıklamalara göre, ocak ayının sonuna doğru Hindistan'da satışa sunulması planlanan yeni tabletin fiyatı yaklaşık 7.999 Hindistan Rupisi (~147$) olacak.

Peki Iconia B1, 147$'a tüketicilere nasıl teknik özellikler sunuyor?
1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli MediaTek platformunun, PowerVR SGX 531 grafik biriminin ve 512 MB RAM'in desteğini arkasına alacak olan Iconia B1, Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemini kullanacak. 7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranla donatılacak tablette, 8 GB'lık dahili depolama alanı yeterli görülmüş. Ancak kapasiteyi microSD kartlar yardımıyla arttırabileceğimizi belirtelim.
Wi-Fi, GPS ve Bluetooth 4.0 bağlantı teknolojilerine ev sahipliği yapacak tabletin ağırlığı ise 320 gram olacak. Acer Iconia B1'in çok yakında boy göstereceği tahmin ediliyor.

http://gadgets.ndtv.com/tablets/news/acers-7-inch-iconia-b1-tablet-coming-to-india-end-of-january-for-rs-7999-312454 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
oh yeah this is very good tablet
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burakesan 6 yıl
Isin icine marka girince fiyat ister istemez oynuyor
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fizisyen 6 yıl
fiyat 400tl
nexus7 600 tl
mediamarkt
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abdulmusavvir 6 yıl
Mediamarkt'da aynı donanım, Android 4.0.4'le 99 lira.
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DevilAttack 6 yıl
Tabletim olsun diyorsan al işte.
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MxFxOx 6 yıl
bu tarz ucuz modellerde iş görür oyun haricinde diğer işlerde kurtarır sizi
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demo22 6 yıl
150$ dolara bir kere daha iyi donanımlı tabletler var yani bu acer nerede üretiyor cihazları yoksa 5 yıldızlı oteldemi üretiyor cihazları anlamış değilim!
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alito 6 yıl
Ram çok kötü.
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buraoca2 6 yıl
Biz A110'u daha ucuza aldık :))
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YasinKsmG 6 yıl
512 mb Ram tabletin artık güncelleme almayacağı demek almak için neden yok.
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mesona 6 yıl
512 mb ram ile sürünür bu cihaz
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