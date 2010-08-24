Acer'ın Chrome OS işletim sistemli netbook modeli detaylandı

Google'ın yıl sona ermeden duyurmayı planladığı yeni işletim sistemi Chrome OS için üreticilerin yeni netbook hazırlıkları sürüyor. Öncelikli olarak netbook'larda, devam eden süreçte ise masaüstü sistemlerde kullanılması hedeflenen Chrome OS işletim sistemi için iddialı isimlerden biri de Acer. Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticilerinden biri olan firma, Chrome OS tabanlı yeni netbook modeli son çeyrekte pazara sunmayı hedefliyor. Geliştirme çalışmaları kapalı kapılar ardında devam eden yeni netbook modelinin teknik özellikleri netleşmeye başladı.

Testlerin devam ettiği yeni netbook modeli için hazırlanan hata raporundan elde edilen verilere göre, Acer'ın Chrome OS tabanlı ilk netbook modeli, Intel Atom platformunu kullanacak. 1.66GHz'de çalışan Atom N455 işlemcisinden güç alacağı belirtilen 1GB bellekli netbook'ta, depolama sürücüsü olaraksa SanDisk'in SSD'leri çözümlerine yer verilecek. Mekanik disklerin desteklenmediği Chrome OS cephesinde, Acer'ın yeni netbook için tercihi 8GB kapasiteli a SanDisk pSSD-S2 sürücüsü olacak gibi görünüyor.

Diğer özellikleri arasında 1.3 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ortam ışık sensörü, LAN ve Bluetooth gibi detaylara yer verileceği belirtilen yeni netbook modelinin Eylül sonu gibi hacimli üretime gireceği belirtilirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak aynı donanıma sahip Windows 7 netbook'lara kıyasla daha ucuz olması bekleniyor.