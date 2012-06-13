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Acer'ın Nvidia Tegra 3'lü tableti Iconia Tab A700'ün ön satışları başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,8b
1
18
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Acer'ın CES 2012 etkinliğinde lansmanını gerçekleştirdiği en iddialı tableti Iconia Tab A700'ün ABD ve Kanada'da ön satışına başlandığı duyuruldu.
449.99$ fiyat etiketine sahip tabletin siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. 1.3 GHz saat hızında çalışan 4+1 çekirdekli Nvidia Tegra 3 platformundan ve 1 GB DDR2 RAM'den güç alan Iconia Tab A700, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanıyor.
Tabletin 10.1-inç boyutunda ve 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranı 178 dereceye varan görüş açısı ve 800:1 kontrast oranı sunuyor. Bu bilgilere ek olarak tablet, 32 GB dahili flash bellek (microSD kartlarla 64 GB'a kadar arttırılabilir), 5 MP arka / 1.0 MP ön kamera, Wi-Fi 802.11n, GPS, Bluetooth 2.1, Dolby Mobile 3.0 desteği, HDMI portu ve 9800 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor.

http://us-store.acer.com/category.aspx?catid=112&src=home_bnr Yorum Yaz
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zaftolga 7 yıl
a 700 kullanan yokmu
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nurettinaz 7 yıl
Bence gayet basarili gozuken ancak kullanilmadan hicbir elektronik urun hakkinda kesin yargilar verilmemesi gerektigine inandigimdan bir sey diyemiyorum
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chiangjo2044 7 yıl
Vergiler ve kazık fiyatlandırma politikası yüzünden fiyatı 1500 ü bulur.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ÇAĞ 7 yıl
bu cihazda gsm özelliği yok değil mi arkadaşlar? samsung şu galaxy note 10.1'ini de çıkarsa satışa bi an önce artık
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john ronald reuel tolkien 7 yıl
güzel olmuş a500 modelleri becerememişti ama bunlar güzeldir
özellikle bataryası uzun süre gider gibi duruyor
ekran çözünürlüğüde güzel ama kalın olma ihtimali yüksek
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TearsForFears 7 yıl
Şöyle 10 inç boyutlarında full hd çözünürlüklü +32 gb dahili hafızalı bir tablet istiyorum.Batarya konusunda ise bilgim olmadığı için en iyisi olmasını istiyorum.2 günü rahat çıkarsın :) Böyle bir tablet ülkemize uygun fiyattan gelir ise alabilirim.
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armanatilgan 7 yıl
800 lira olmayacağını hepimiz biliyoruz. (450$=800lira) Vergiler ve kazık fiyatlandırma politikası yüzünden fiyatı 1500 ü bulur.
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mkt 7 yıl
Bu tablet NOVA 3 oynatmaz
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istanbulsm 7 yıl mkt
mkt

Bu tablet NOVA 3 oynatmaz

O niye ki ? Benim ideos x5 telefonum bile NOVA 3 'ü takılmadan açıyor.
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Pardus Linux 7 yıl
Bu sefer olmuş gibi fiyatıda iyi özellikleride özellikle batarya çok iyi yalnız ağılık ve boyutları belirtilmemiş...
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AC@DC 7 yıl
özellikleri iyi acaba türkiye fiyatı ne olacak ki?
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