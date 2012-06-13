Acer'ın Nvidia Tegra 3'lü tableti Iconia Tab A700'ün ön satışları başladı

Acer'ın CES 2012 etkinliğinde lansmanını gerçekleştirdiği en iddialı tableti Iconia Tab A700'ün ABD ve Kanada'da ön satışına başlandığı duyuruldu.



449.99$ fiyat etiketine sahip tabletin siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. 1.3 GHz saat hızında çalışan 4+1 çekirdekli Nvidia Tegra 3 platformundan ve 1 GB DDR2 RAM'den güç alan Iconia Tab A700, Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemini kullanıyor.



Tabletin 10.1-inç boyutunda ve 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranı 178 dereceye varan görüş açısı ve 800:1 kontrast oranı sunuyor. Bu bilgilere ek olarak tablet, 32 GB dahili flash bellek (microSD kartlarla 64 GB'a kadar arttırılabilir), 5 MP arka / 1.0 MP ön kamera, Wi-Fi 802.11n, GPS, Bluetooth 2.1, Dolby Mobile 3.0 desteği, HDMI portu ve 9800 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor.



http://us-store.acer.com/category.aspx?catid=112&src=home_bnr