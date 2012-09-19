Acer'ın bütçe dostu Android tableti Iconia Tab A110 resmi olarak tanıtıldı

Sektöre yön veren tablet üreticileri arasında yalnızca teknik özellik konusunda değil, fiyat konusunda da büyük bir çekişmenin başladığını söylemek mümkün. Acer'ın Android 4.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemli ilk tableti olarak nitelendirilen Iconia Tab A110 ile Asus - Google işbirliğiyle geliştirilen Nexus 7 hedef alınıyor.





4+1 çekirdekli Nvidia Tegra 3 platformunun, 12 çekirdekli grafik biriminin ve 1 GB RAM'in güç verdiği Iconia Tab A110'da, 7.0-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel (WXSGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş. Kıyaslama yapmak gerekirse Google Nexus 7 ile Iconia Tab A110'un ekran boyutları aynı ancak Google Nexus 7'nin ekran çözünürlüğü daha yüksek. (1280 x 800 piksel)



Yaklaşık 390 gram ağırlığında tasarıma sahip tabletin ön yüzünde 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılmış. Kamera HD çözünürlükte, saniyede 30 kare video kaydı yapabiliyor. Yüz algılama özelliği sayesinde tableti başkalarının kullanımasının önüne geçebiliyorsunuz.

Bluetooth 3.0, GPS / Glonass ve Wi-Fi 802.11 b/g/n üçlüsünü bünyesinde barındıran tabletin üzerinde microUSB 2.0 portu, HDMI çıkışı ve microSD kart girişi (32 GB'a kadar) bulunmakta. Tabletin dahili depolama kapasitesinin 8 GB olduğunu belirtmekte fayda var.



Acer'ın yeni tableti Iconia Tab A110 için İngiltere'de 179.98 Pound'dan (~524 TL) ön sipariş alımları başlamış durumda.

