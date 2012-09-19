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Acer'ın bütçe dostu Android tableti Iconia Tab A110 resmi olarak tanıtıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Acer'ın bütçe dostu Android tableti Iconia Tab A110 resmi olarak tanıtıldı
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Sektöre yön veren tablet üreticileri arasında yalnızca teknik özellik konusunda değil, fiyat konusunda da büyük bir çekişmenin başladığını söylemek mümkün. Acer'ın Android 4.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemli ilk tableti olarak nitelendirilen Iconia Tab A110 ile Asus - Google işbirliğiyle geliştirilen Nexus 7 hedef alınıyor.

4+1 çekirdekli Nvidia Tegra 3 platformunun, 12 çekirdekli grafik biriminin ve 1 GB RAM'in güç verdiği Iconia Tab A110'da, 7.0-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel (WXSGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş. Kıyaslama yapmak gerekirse Google Nexus 7 ile Iconia Tab A110'un ekran boyutları aynı ancak Google Nexus 7'nin ekran çözünürlüğü daha yüksek. (1280 x 800 piksel)
Yaklaşık 390 gram ağırlığında tasarıma sahip tabletin ön yüzünde 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılmış. Kamera HD çözünürlükte, saniyede 30 kare video kaydı yapabiliyor. Yüz algılama özelliği sayesinde tableti başkalarının kullanımasının önüne geçebiliyorsunuz.
Bluetooth 3.0, GPS / Glonass ve Wi-Fi 802.11 b/g/n üçlüsünü bünyesinde barındıran tabletin üzerinde microUSB 2.0 portu, HDMI çıkışı ve microSD kart girişi (32 GB'a kadar) bulunmakta. Tabletin dahili depolama kapasitesinin 8 GB olduğunu belirtmekte fayda var.
Acer'ın yeni tableti Iconia Tab A110 için İngiltere'de 179.98 Pound'dan (~524 TL) ön sipariş alımları başlamış durumda.
Acer'ın bütçe dostu Android tableti Iconia Tab A110 resmi olarak tanıtıldı
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hayyam_karadenizli 7 yıl
O fiyata gider Probook PRBT104 10.1" Tablet alırım, şu zaman içinde fazlasıyla da işimi görür.
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Amedra 7 yıl
O çerçeve nedir allah aşkına! Çok kaba gözüküyor.
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Mr.Legend 7 yıl
İyi iyi böyle tabletlerin gelmesi güzel. Üniversitede alırım bir tane :)
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alito 7 yıl
Nexus 7'den avantajı, arttırılabilir hafıza sunması. Nexus 7'de hafıza arttırılamıyor, bence bu önemli bir avantaj.
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MattPegasus 7 yıl
Çerçevesi çok kalın
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nurettinaz 7 yıl
Ben acer ve hp gibi markalara pek şans tanımıyorum. Çünkü hem fiyat hem hizmet hemde bir kitleye sahip olma avantajıyla amazon, güvenilirliği ve güncelleme konusunda en iyi hizmeti sunan nexus 7 varken diğer modellere pek şans tanımıyorum. Bence savaş amazon ve google arasında olacak gibi. Bakarsanız google nexus u yapmadan önce amazon tabletinde google araçlarını haritalarını arama motorunu kullanıyprken nexus geldikten sonra direk microsoft ta kaydı. Arama motoru bing oldu, haritaları microsoftun desteğiyle hayata devam eden nokia dan alacağını duyurdu falan falan. Kimse farketmese de savaşlar çok önceden başladı ve kızışarak devam ediyor.
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mesona 7 yıl
nexus 7 nin artısı biraz daha iyi ekran çözünürlüğü ve yazılım desteği
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Riverside 7 yıl
Bütçe dostu ama 224 euro neyin kafası bu biri açıklasın.
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W.Sneijderr 7 yıl
KEŞLE 4.1 JELLY BEAN İLE GELSEYDİ NEXUS 4.1 İLE GELDİĞİ İÇİN NEW İPAD ALICAM !
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