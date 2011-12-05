Acer'ın ikinci nesil Aspire S3 serisi Nisan ayında gelebilir

Aspire S3 serisi ile ultrabook segmentinde pazara giren ilk üreticilerden biri olan Acer, beş ay içerisinde (Nisan ayında) ikinci nesil ultrabook modellerini sunmayı planlıyor. Tayvan merkezli şirketin Ortadoğu Sorumlusu Grigory Nizvosky, ikinci nesil Aspire S3 serisinin önümüzdeki yıl içerisinde sunularak satışların iki kart artmasının beklendiğini ifade etti.

Acer'ın yeni nesil ultrabook modelleri, Intel'in Ivy Bridge kod adını taşıyan üçüncü nesil Core işlemci ailesini temel alacak ikini faz ultrabook platformu üzerinde şekillenecek. 22nm 3D transistör teknolojisinin kullanıldığı yeni nesil işlemciler sayesinde daha yüksek performans ve daha uzun pil ömrü sunacak olan ikinci nesil Aspire S3 modelleri aynı zamanda işlemciye entegre yeni grafik birimi sayesinde DirectX 11 desteği ve daha yüksek grafik performansı da sunacak. Tasarım anlamında mevcut modellere kıyasla ne derece değişiklik olacağını kestirmek zor olsa da ultrabook konusunda iddiasını daha da arttırmayı hedefleyen Acer, Ivy Bridge ile birlikte ürün gamına daha fazla çeşitlilik katacak gibi görünüyor.