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Acer'ın ikinci nesil Aspire S3 serisi Nisan ayında gelebilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Aspire S3 serisi ile ultrabook segmentinde pazara giren ilk üreticilerden biri olan Acer, beş ay içerisinde (Nisan ayında) ikinci nesil ultrabook modellerini sunmayı planlıyor. Tayvan merkezli şirketin Ortadoğu Sorumlusu Grigory Nizvosky, ikinci nesil Aspire S3 serisinin önümüzdeki yıl içerisinde sunularak satışların iki kart artmasının beklendiğini ifade etti.
Acer'ın yeni nesil ultrabook modelleri, Intel'in Ivy Bridge kod adını taşıyan üçüncü nesil Core işlemci ailesini temel alacak ikini faz ultrabook platformu üzerinde şekillenecek. 22nm 3D transistör teknolojisinin kullanıldığı yeni nesil işlemciler sayesinde daha yüksek performans ve daha uzun pil ömrü sunacak olan ikinci nesil Aspire S3 modelleri aynı zamanda işlemciye entegre yeni grafik birimi sayesinde DirectX 11 desteği ve daha yüksek grafik performansı da sunacak. Tasarım anlamında mevcut modellere kıyasla ne derece değişiklik olacağını kestirmek zor olsa da ultrabook konusunda iddiasını daha da arttırmayı hedefleyen Acer, Ivy Bridge ile birlikte ürün gamına daha fazla çeşitlilik katacak gibi görünüyor. 

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berkkarabacak 7 yıl
çok güzel ama çok pahalı bunlar hepsiburada.comda 3 milyar Asus ultrabooklar.
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sarppy 7 yıl
Ivy Bridge ile rakebet iyice kızışacak, yakın zamanda aynı haberi diğer ultrabook üreticilerinden de duyacağız. Önümüzdeki aylarda çıkacak olan yeni cihazlarda "3. nesil Intel Core i3/i5/i7 Mobil İşlemci" ibarelerini görmeye başlayacağız artık.

Şu an için bana göre ultrabookların bir eksisi var o da aydınlatmalı klavyelerinin olmaması, belli bir miktar fiyat farkı olacak olsa da bu özellik eklendiğinde rakiplerine göre önemli bir artısı olacaktır ve bence artık tüm ultrabook/notebooklar için gerekli bir şey. Belli mi olur belki 2. nesil ultrabooklara bu özellik eklenir...
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