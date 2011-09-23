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Adobe Flash Player 11 ve Adobe AIR 3 yayınlanıyor, HD video ve 3D oyunlar tüm platformlarda mümkün olabilecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,8b
1
17
Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Adobe'nin Apple ile yaşadığı kavganın sebebi olan Flash Player ve Adobe AIR uygulamaları yeni sürümleri ile kullanıcının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bir kaç aydır Flash Player 11'in beta sürümlerini geliştiricilerin denemesine sunan Adobe, AIR 3 ile birlikte resmi duyurusunu yaptı. Pek çok önemli yenilik barındıran Flash Player 11 ve Adobe AIR 3 uygulamaları konsollarla yarışacak kadar kaliteli 2D ve 3D grafikleri bilgisayarlara, televizyonlara ve Android, iOS, PlayBook gibi mobil platformlara getirecek.
Üstelik yeni geliştirilen Stage 3D teknolojisi sayesinde Flash Player 10 ve Adobe AIR 2 sürümlerinden 1000 kat daha hızlı bir 3D Render performansı sunarak.

Adobe firması, Flash Player 11 ve AIR 3 sürümlerinin gelecek ay indirmeye sunulacağını açıkladı. Ancak bu final sürümünden bir öncesi olacak. Final sürümünün ise yakın gelecekte yayınlanacağı bildirildi.

Diğer yeniliklerden bazıları ise geliştiricilerin AIR 3 sürümünü diğer uygulamaları ile tek bir yükleme dosyası içine yerleştirebilmeleri, iOS da dahil olmak üzere çoğu platformda HD kalitesinde video oynatma, video kiralama için DRM koruması, 64 bit desteği şeklinde.

Adobe firması Stage 3D teknolojisi sayesinde PlayStation 3 ve Xbox 360'ın sahip olduğu grafiklere sahip oyunlar üretilebileceği konusunda oldukça ısrarlı.

Adobe yeni sürümlerin tanıtımı amacıyla yayınladığı videolarda popüler iPad oyunu Machinarium da göze çarpıyor. 

Flash Player bugün internete bağlı PC'lerin yüzde 98'inde kullanılıyor ve 2011 sonunda Adobe Apple iOS dahil olmak üzere 200 milyondan fazla akıllı telefon ve tabletin Adobe AIR sayesinde Flash tabanlı uygulamaları destekleyeceğini tahmin ediyor. 2015 yılında ise Adobe AIR destekleyen cihaz sayısı 1 milyarı geçecek.

Adobe AIR ise geliştiricilerin platformlar ve cihazlar arasında bağımsız uygulamalar oluşturmasını ve dağıtmasını mümkün kılan bir yazılım. Bu sayede Android Market, iTunes App Store, Samsung SmartTV Store ve BlackBerry AppWorld™ üzerinde binlerce Flash tabanlı uygulama bulunuyor.

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Tolgá 8 yıl
64 Bitin gelmesi güzel.
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sertacarslan 8 yıl
Ben ios'a destek vermeseydi daha cok sevinecektim. Goz gore gore ios cihazlarin satislarinin artmasina katki saglayacak.
Keske ios flash'tan hep yoksun kalsa. Steve'in hep soyledigi gibi, flash gelecegi olmayan eski teknoloji ya...
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greenk 8 yıl
Adobe nin Flash ını devirmek öyle basit iş değil.
Oyun konsoluna gelince oyun konsollarını niye bitirsin. Pc de millet oyun oynuyor niye bitmedi hâlâ o zaman.
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CozgurY 8 yıl
D.A.R.B.E.C.i
HTML5 geliyo yakında bu işlemci ve pil canavarı flash ın sonu gelmeli artıkk !!!

bence yanlış düşünüyorsun bende bir apple kullanıcısıyım benim için önemli olan tek şey teknolojinin gelişmesi, bu ama html5 olur ama flash olur işin aslı işin çoooook detayını ince ayrıntılarını bilmeden çoğu zman yorum yapıyoruz kötülüyoruz belki flash a karşı umudumu yitirmiştim gerçi ama şu son zmanlarda güzel haberler gelmeye başladı ve bu gidişle flash mobil cihazlara göre kendini uyarlayacak ve uzun pil ömrü ve yüksek performans sunacak tabi bunun yanında ios a da artık destek vermesi başka bir güzellik olacak. bu haberrdede yaptıklarına şaşırmadım değil dmekki halen daha flashın suyu çıkmamış :))
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aspirin_00 8 yıl
html5 flashı geçmesi mümkün değil flash ayrı bir dünya html5 ayrı bir dünya ikisini arı kefeye koymak imkansız bunu as950 ile ferrariyi bir etmek gibi birşey
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NuKe_MaNia 8 yıl
html5 hem daha yalın hemde browsera gömülü

bu html5 canvas grafik demosu olayı özetliyor zaten
dl.dropbox.com/...
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Foo Fighters 8 yıl
Beklediğim haber işte çok sağolun:)
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Firaristt 8 yıl
@SystemApps katılıyorum. Gerçekten çok iyi optimize etmişler :) bende 1.6GHz'de 1080p video'da vs. %5 kullanım oluyor anca :) hem sessiz hem serin hemde performanslı :) Flash ağır diyen kimdi? İsteyince gayet güzel olabiliyormuş demekki :D HTML 5 daha emekleme çağında flash artık yerini sağlamlaştırmış büyük abi gibi :) Telefonlarda da aynı şekilde yeni sürümlerde pil kullanımını bir hayli düşürmeye başladı Adobe. Gelecek sürümlerde daha da uzzun pil ömrüne sahip olacağız demek ki :) Adobe Flash'ın kazandırdıkları ve getirdiklerine bence bu kadar pil kullanımı bile değer. bi sitede HTML5 yoksa şapa oturup kalmak var birde açıp çatır çatır izlemek var :D
Kim ne derse desin Adobe :D
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Max payne 35 8 yıl
D.A.R.B.E.C.i
HTML5 geliyo yakında bu işlemci ve pil canavarı flash ın sonu gelmeli artıkk !!!

HTML5'in Adobe Flash'ı geçebilmesi için daha çok çalışması gerek.
oyun konsollarının bitişinin başlangıç adımı. Helal olsun ADOBE!
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Carna[q]e 8 yıl
Yakın da yüksek kaliteli oyunlar tarayıcıdan oynanabilecek demişlerdi de inanmamıştım.
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sonicc34 8 yıl
Söyledikleri kadar bir artış olacağını sanmıyorum ancak iyi bir ilerleme olacak.İce cream sandwich in donanım hızlandırması ve flash 11.sürüm birleşmesiyle iyi şeyler olabilir.
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