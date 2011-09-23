Adobe Flash Player 11 ve Adobe AIR 3 yayınlanıyor, HD video ve 3D oyunlar tüm platformlarda mümkün olabilecek

Adobe'nin Apple ile yaşadığı kavganın sebebi olan Flash Player ve Adobe AIR uygulamaları yeni sürümleri ile kullanıcının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.





Bir kaç aydır Flash Player 11'in beta sürümlerini geliştiricilerin denemesine sunan Adobe, AIR 3 ile birlikte resmi duyurusunu yaptı. Pek çok önemli yenilik barındıran Flash Player 11 ve Adobe AIR 3 uygulamaları konsollarla yarışacak kadar kaliteli 2D ve 3D grafikleri bilgisayarlara, televizyonlara ve Android, iOS, PlayBook gibi mobil platformlara getirecek.

Üstelik yeni geliştirilen Stage 3D teknolojisi sayesinde Flash Player 10 ve Adobe AIR 2 sürümlerinden 1000 kat daha hızlı bir 3D Render performansı sunarak.





Adobe firması, Flash Player 11 ve AIR 3 sürümlerinin gelecek ay indirmeye sunulacağını açıkladı. Ancak bu final sürümünden bir öncesi olacak. Final sürümünün ise yakın gelecekte yayınlanacağı bildirildi.





Diğer yeniliklerden bazıları ise geliştiricilerin AIR 3 sürümünü diğer uygulamaları ile tek bir yükleme dosyası içine yerleştirebilmeleri, iOS da dahil olmak üzere çoğu platformda HD kalitesinde video oynatma, video kiralama için DRM koruması, 64 bit desteği şeklinde.





Adobe firması Stage 3D teknolojisi sayesinde PlayStation 3 ve Xbox 360'ın sahip olduğu grafiklere sahip oyunlar üretilebileceği konusunda oldukça ısrarlı.





Adobe yeni sürümlerin tanıtımı amacıyla yayınladığı videolarda popüler iPad oyunu Machinarium da göze çarpıyor.





Flash Player bugün internete bağlı PC'lerin yüzde 98'inde kullanılıyor ve 2011 sonunda Adobe Apple iOS dahil olmak üzere 200 milyondan fazla akıllı telefon ve tabletin Adobe AIR sayesinde Flash tabanlı uygulamaları destekleyeceğini tahmin ediyor. 2015 yılında ise Adobe AIR destekleyen cihaz sayısı 1 milyarı geçecek.





Adobe AIR ise geliştiricilerin platformlar ve cihazlar arasında bağımsız uygulamalar oluşturmasını ve dağıtmasını mümkün kılan bir yazılım. Bu sayede Android Market, iTunes App Store, Samsung SmartTV Store ve BlackBerry AppWorld™ üzerinde binlerce Flash tabanlı uygulama bulunuyor.