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Adobe Photoshop Touch'ın iPad ve iPhone / iPod Toch versiyonları indirime girdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adobe Photoshop Touch'ın iPad ve iPhone / iPod Toch versiyonları indirime girdi
Tasarım dünyasının önemli firmalarından Adobe'nin iPad ile iPhone / iPod Touch üzerinde üst seviye fotoğraf düzenleme imkanları sunan başarılı uygulaması Photoshop Touch, iki versiyonda da indirime girdi.
Oldukça kullanışlı arayüzü, katman desteği ve barındırdığı birçok filtre seçeneğiyle hem iPad hem de iPhone ile iPod Touch için gelişmiş bir fotoğraf düzenleme merkezi oluşturan Adobe Photoshop Touch, aynı zamanda gelişmiş ayar seçeneklerine ve Adobe Crative Cloud üzerinden masaüstü versiyonla senkronize çalışma yapabilme özelliklerine sahip. 
iPad versiyonu artık 20,99 TL yerine 10,49 TL'ye, iPhone versiyonu ise 10,49 TL yerine 4,29 TL fiyat etiketiyle elde edilebilen Adobe Photoshop Touch'a buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id495716481?mt=8 Yorum Yaz
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