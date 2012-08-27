Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adobe Revel, 1.5 sürümüne güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
792
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Carousel adıyla iOS ve Mac sistemleri için yayınlanan bulut tabanlı fotoğraf depolama ve düzenleme yazılımı, 1.5 sürümüyle birlikte Adobe Revel olarak değiştirildi.

Adobe Revel bugün Mac App Store ve App Store üzerinde yerini aldı. Yeni sürümde iOS ve Mac kullanıcıları cihazlarından tüm fotoğraflarına erişebilecek, import edebilecek, düzenleyebilecek, albüm oluşturabilecek. Adobe Revel, iOS veya Mac kullanıcılarının tek bir fotoğraf kütüphanesine erişerek yönetmesini sağlayan tek uygulama.

Yeni sürümle gelen yenilikler oluşturulan albümlerin tüm cihazlarda senkronize olması ve erişilebilmesi, albümleri web ortamında paylaşabilme, metin tanımlamaları ekleyebilme, ızgara görünümünde kütüphane içeriği, gezintiyi kolaylaştıran yeni arayüz, Facebook veya Google kimliği ile uygulamaya giriş yapabilme şeklinde sayılabilir.

Yeni versiyon 30 günlük deneme süresi sunuyor. Önceki sürümde deneme süresi bitenler de 30 gün daha uygulamayı deneyebilecek. Tüm müşteriler güncellemeden ücretsiz yararlanacak. Uygulama ücretsiz iken aylık 5.99$ abonelik ücreti bulunuyor.

http://itunes.apple.com/us/app/adobe-revel/id455068834?mt=12

http://itunes.apple.com/us/app/adobe-revel/id455066445?mt=8
Adobe Revel, 1.5 sürümüne güncellendi
Tam Boyutta Gör



Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Google Nexus 7 "Safkan Android Tablet" video inceleme 7 yıl Samsung Galaxy S III nasıl üretildi? Türkçe altyazılı video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Xbox Live Gold Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim