Adobe Revel, 1.5 sürümüne güncellendi

Carousel adıyla iOS ve Mac sistemleri için yayınlanan bulut tabanlı fotoğraf depolama ve düzenleme yazılımı, 1.5 sürümüyle birlikte Adobe Revel olarak değiştirildi.





Adobe Revel bugün Mac App Store ve App Store üzerinde yerini aldı. Yeni sürümde iOS ve Mac kullanıcıları cihazlarından tüm fotoğraflarına erişebilecek, import edebilecek, düzenleyebilecek, albüm oluşturabilecek. Adobe Revel, iOS veya Mac kullanıcılarının tek bir fotoğraf kütüphanesine erişerek yönetmesini sağlayan tek uygulama.





Yeni sürümle gelen yenilikler oluşturulan albümlerin tüm cihazlarda senkronize olması ve erişilebilmesi, albümleri web ortamında paylaşabilme, metin tanımlamaları ekleyebilme, ızgara görünümünde kütüphane içeriği, gezintiyi kolaylaştıran yeni arayüz, Facebook veya Google kimliği ile uygulamaya giriş yapabilme şeklinde sayılabilir.





Yeni versiyon 30 günlük deneme süresi sunuyor. Önceki sürümde deneme süresi bitenler de 30 gün daha uygulamayı deneyebilecek. Tüm müşteriler güncellemeden ücretsiz yararlanacak. Uygulama ücretsiz iken aylık 5.99$ abonelik ücreti bulunuyor.





http://itunes.apple.com/us/app/adobe-revel/id455068834?mt=12





http://itunes.apple.com/us/app/adobe-revel/id455066445?mt=8







