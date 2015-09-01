Adonit'ten yeni stylus kalem: Jot Dash

Mobil cihazlar için hazırladığı stylus kalemler ile tanınan firmalardan Adonit, ürün gamına Jot Dash'ı da eklediğini duyurdu.

Gümüş ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanan stylus kalem modeli Adonit Jot Dash, gövde yapısı olarak standart bir tükenmez kaleme benziyor ve birçok rakibinden farklı olarak kullanmak için Bluetooth bağlantısına ihtiyaç duymuyor. Bu sayede bütün iOS ve Android cihazlarla (Windows desteği yok) çalışma gösterebilen kalem, 1.9mm ucu ve Pixelpoint teknolojisiyle de oldukça hızlı ve yumuşak çizimler yapılmasına / notlar alınmasına imkan tanıyor.

Adonit tarafından verilen bilgilere göre 45 dakika içerisinde şarj edilebilen ve 14 saat aktif kullanım ömrü ortaya koyan alüminyum gövdeli Jot Dash, ufak USB şarj cihazlıyla beraber geliyor ve yine Bluetooth teknolojisi barındırmadığı için uygulama desteği açısından sorun yaşatmıyor.

50$'dan satışa çıkan Adonit Jot Dash'ın tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/09/01/adonit-jot-dash/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget&ncid=rss_semi