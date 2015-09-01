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Adonit'ten yeni stylus kalem: Jot Dash

3 yıl
2,4b
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Adonit'ten yeni stylus kalem: Jot Dash
 
Mobil cihazlar için hazırladığı stylus kalemler ile tanınan firmalardan Adonit, ürün gamına Jot Dash'ı da eklediğini duyurdu.
Gümüş ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanan stylus kalem modeli Adonit Jot Dash, gövde yapısı olarak standart bir tükenmez kaleme benziyor ve birçok rakibinden farklı olarak kullanmak için Bluetooth bağlantısına ihtiyaç duymuyor. Bu sayede bütün iOS ve Android cihazlarla (Windows desteği yok) çalışma gösterebilen kalem, 1.9mm ucu ve Pixelpoint teknolojisiyle de oldukça hızlı ve yumuşak çizimler yapılmasına / notlar alınmasına imkan tanıyor.
Adonit tarafından verilen bilgilere göre 45 dakika içerisinde şarj edilebilen ve 14 saat aktif kullanım ömrü ortaya koyan alüminyum gövdeli Jot Dash, ufak USB şarj cihazlıyla beraber geliyor ve yine Bluetooth teknolojisi barındırmadığı için uygulama desteği açısından sorun yaşatmıyor.
50$'dan satışa çıkan Adonit Jot Dash'ın tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/09/01/adonit-jot-dash/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget&ncid=rss_semi Yorum Yaz
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GetSomeRest 3 yıl
Reklamda gördüğüm kadarıyla tepki süresi çok fazla. Note serisi ile rekabet edemez. Çizgiyi çektikten çok sonra çiziyor.
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Veins 3 yıl
Bluetooth teknolojisi olmaması yazımda fark eder mi?
Ve yazı yazarken elimizi ekrana koyabiliyoruz mu?
Ve cidden bir not defterine yazı yazarmış gibi not almamızı sağlar mı?
Bu sorularıma olumlu yanıt alırsam bu kalemi alıcam.
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kadirirdem 3 yıl
bütün cihazlara uyumlu olursa yazılım destegide iyi ve saglam çalışırsa note serisini sağlam baltalar....
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