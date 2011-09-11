Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ağustos ayında 294 patent davasının duruşmalarına devam edildi, mobil teknolojilerde patent şikayetleri ise yüzde 25 artış gösterdi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,5b
1
2
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple ile Samsung arasında devam eden patent savaşı artık teknoloji üreten firmalar için patent sahibi olmanın önemini ortaya koydu. Bunun önemini anlayan Google 12.5 milyar dolar ödeyerek büyük bir patent portfolyosuna sahip Motorola'nın mobil cihaz departmanını satın alırken Microsoft'un içinde bulunduğu ortaklık da Nortel'e ait patentleri satın aldı. 

Patent konusunda uzmanlaşmış firmar da artık danışman olarak büyük şirketlerin ilgi alanına girmeye başladı. Lex Machina, Silikon Vadisi'ndeki pek çok firmaya veri ve analiz hizmeti sunan büyük bir girişim haline geldi. 

Bu sayede Apple gibi pek çok firma ve yatırımcılardan yatırım aldı. Yayınladığı raporlar dikkatle takip edilmekte. Son raporu ise patent davalarının istatistiğini tutuyor. 

Rapora göre 2006'dan bu yana mobil teknolojiler konusundaki patent davaları yüzde 25 artış gösterdi. Ağustos ayında ise duruşması yapılan toplam 294 patent davası bulunurken bunun yüzde 8'i mobil teknolojiler ile ilgili. Apple 97 açık patent davasının davalı/davacı olarak muhatabı. Motorola Mobility ise 38 davaya müdahil olmuş durumda. 

Patent sahibi olma hareketliliği sürekli bir yükseliş içinde. Google CEO'su Eric Schmidt de devam eden büyük patent akışlarına dikkat çekiyor. Schmidt'e göre patent reformu için geniş kitlelere bunu anlatmak şart. 

Lex Machina patent istatistiklerinin yıllık 10 bin dolara sunulduğu bir dönemde mobil uygulaması ile şirketlerin veritabanına ücretsiz olarak erişmesine de imkan veriyor. Şirketlerin bunun için mail yoluyla firmaya ulaşması gerekiyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Apple 97 açık patent davasının davalı/davacı olarak muhatabı.
çalıntı patentle gidip toplama tlf yapıyor patent sahibi tlf yapınca eypıl ama ama benim tlfnuma benzer telefon yaptı diye mahkemeye gidiyor...
patent sahibi eskiden eypılı mahkemeye verebiliyordu artık o hak elinden alındı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Castiel 8 yıl
Bu iş şuphesiz avukatlarda bayram etkısı yaratmıştır
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Nokia X3-02 Video İnceleme 8 yıl Toshiba'nın ultra ince dizüstü bilgisayarı Portege 830'u inceledik 8 yıl Sony'nin yeni oyun konsolu PS Vita'yı inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim