Ağustos ayında 294 patent davasının duruşmalarına devam edildi, mobil teknolojilerde patent şikayetleri ise yüzde 25 artış gösterdi

Apple ile Samsung arasında devam eden patent savaşı artık teknoloji üreten firmalar için patent sahibi olmanın önemini ortaya koydu. Bunun önemini anlayan Google 12.5 milyar dolar ödeyerek büyük bir patent portfolyosuna sahip Motorola'nın mobil cihaz departmanını satın alırken Microsoft'un içinde bulunduğu ortaklık da Nortel'e ait patentleri satın aldı.





Patent konusunda uzmanlaşmış firmar da artık danışman olarak büyük şirketlerin ilgi alanına girmeye başladı. Lex Machina, Silikon Vadisi'ndeki pek çok firmaya veri ve analiz hizmeti sunan büyük bir girişim haline geldi.





Bu sayede Apple gibi pek çok firma ve yatırımcılardan yatırım aldı. Yayınladığı raporlar dikkatle takip edilmekte. Son raporu ise patent davalarının istatistiğini tutuyor.





Rapora göre 2006'dan bu yana mobil teknolojiler konusundaki patent davaları yüzde 25 artış gösterdi. Ağustos ayında ise duruşması yapılan toplam 294 patent davası bulunurken bunun yüzde 8'i mobil teknolojiler ile ilgili. Apple 97 açık patent davasının davalı/davacı olarak muhatabı. Motorola Mobility ise 38 davaya müdahil olmuş durumda.





Patent sahibi olma hareketliliği sürekli bir yükseliş içinde. Google CEO'su Eric Schmidt de devam eden büyük patent akışlarına dikkat çekiyor. Schmidt'e göre patent reformu için geniş kitlelere bunu anlatmak şart.





Lex Machina patent istatistiklerinin yıllık 10 bin dolara sunulduğu bir dönemde mobil uygulaması ile şirketlerin veritabanına ücretsiz olarak erişmesine de imkan veriyor. Şirketlerin bunun için mail yoluyla firmaya ulaşması gerekiyor.