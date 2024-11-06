Sony, Playstation kontrolcüsü için oyunları kaydetme tuşunun patentini aldı. Bu tuş ile oyun oynarken mevcut oyunu kaydetme, geri sarma ve tekrar canlı oyuna dönme gibi fonksiyonlara erişilebilecek.

Sony'nin patentini aldığı bu özellik, çeşitli emülatörlerde var olan geriye sarma moduna benziyor. Günümüzde Nintendo Switch Online'ın retro oyunları bile oyunu kaydetmeyi ve kısa süreli geriye dönmeyi destekliyor. Ancak Sony bu işlevi, PC emülatörlerindeki gibi bir tuş bağlantısına veya Switch'teki gibi özel bir düğme kombinasyonuna ayarlamak yerine, Dualshock kontrolcüsünde özel bir tuş ile eklemeyi planlıyor.

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Tabi Sony'nin böyle bir patent alması, bu işlevi kesin olarak kontrolcüye ekleyeceği anlamına gelmiyor. Ancak, böyle bir tuş eklenirse, zorlu tek kişilik oyunlarda oyuncuların işini kolaylaştıracağı kesin. Öte yandan, oyunların oyuncuları zorlaması gerektiğini düşünen kişilerin de eleştirisine neden olabilir.

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