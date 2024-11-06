Sony, PlayStation kontrolcüsü için oyunları kaydetme tuşunun patentini aldı

Sony'nin patentini aldığı bu özellik, çeşitli emülatörlerde var olan geriye sarma moduna benziyor. Günümüzde Nintendo Switch Online'ın retro oyunları bile oyunu kaydetmeyi ve kısa süreli geriye dönmeyi destekliyor. Ancak Sony bu işlevi, PC emülatörlerindeki gibi bir tuş bağlantısına veya Switch'teki gibi özel bir düğme kombinasyonuna ayarlamak yerine, Dualshock kontrolcüsünde özel bir tuş ile eklemeyi planlıyor.
Tabi Sony'nin böyle bir patent alması, bu işlevi kesin olarak kontrolcüye ekleyeceği anlamına gelmiyor. Ancak, böyle bir tuş eklenirse, zorlu tek kişilik oyunlarda oyuncuların işini kolaylaştıracağı kesin. Öte yandan, oyunların oyuncuları zorlaması gerektiğini düşünen kişilerin de eleştirisine neden olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über