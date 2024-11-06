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    Anlık Bildirim

    Sony, PlayStation kontrolcüsü için oyunları kaydetme tuşunun patentini aldı

    Sony, Playstation kontrolcüsü için oyunları kaydetme tuşunun patentini aldı. Bu tuş ile oyun oynarken mevcut oyunu kaydetme, geri sarma ve tekrar canlı oyuna dönme gibi fonksiyonlara erişilebilecek.
    Sony, oyunları kaydetme tuşunun patentini aldı
    Sony, Playstation kontrolcüsü için oyunları kaydetme tuşunun patentini aldı. Bu tuş ile oyun oynarken mevcut oyunu kaydetme, geri sarma ve tekrar canlı oyuna dönme gibi fonksiyonlara erişilebilecek.

    Sony'nin patentini aldığı bu özellik, çeşitli emülatörlerde var olan geriye sarma moduna benziyor. Günümüzde Nintendo Switch Online'ın retro oyunları bile oyunu kaydetmeyi ve kısa süreli geriye dönmeyi destekliyor. Ancak Sony bu işlevi, PC emülatörlerindeki gibi bir tuş bağlantısına veya Switch'teki gibi özel bir düğme kombinasyonuna ayarlamak yerine, Dualshock kontrolcüsünde özel bir tuş ile eklemeyi planlıyor.

    Tabi Sony'nin böyle bir patent alması, bu işlevi kesin olarak kontrolcüye ekleyeceği anlamına gelmiyor. Ancak, böyle bir tuş eklenirse, zorlu tek kişilik oyunlarda oyuncuların işini kolaylaştıracağı kesin. Öte yandan, oyunların oyuncuları zorlaması gerektiğini düşünen kişilerin de eleştirisine neden olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 5 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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