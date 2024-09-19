Porsche'den elektrik çağına meydan okuyan yeni içten yanmalı motor fikri

Porsche'nin buluşunun merkezinde, yüzyılı aşkın bir süredir otomotiv endüstrisine hakim olan klasik dört zamanlı çevrimin cesur bir varyasyonu olan altı zamanlı motor var. Bildiğiniz üzere geleneksel motorda çevrim emme, sıkıştırma, güç ve egzozdan oluşur. Porsche'nin tasarımı ise buna iki aşama daha ekliyor.
Yakıtın her damlasından maksimum verim
Yeni çevrim; emme-sıkıştırma-güç, ardından sıkıştırma-güç-egzoz olarak sıralanıyor. Bu yapı, yakıtın her damlasından maksimum verim elde ederek motorun hem gücünü hem de verimliliğini artırmayı vaat ediyor. Bu vizyonu uygulayabilmek için Porsche mühendisleri tamamen yeni bir krank mili tasarladı.
Bu krank mili, iki dairesel yapının üzerine oturuyor ve pistonun strokunu (hareket mesafesini) değiştirerek sıkıştırma oranını ayarlıyor. Ayrıca, bu tasarımda iki üst ve iki alt ölü nokta var ki bu içten yanmalı motorlar için benzersiz bir özellik.
Üç strokta bir güç üretimi!
Porsche'nin geliştirdiği teknolojinin potansiyeli oldukça yüksek. Geleneksel bir motorda dört strokun (vuruş) sadece biri güç üretirken, Porsche'nin sistemi bu oranı üç strokta bir güç üretmeye çıkararak hava-yakıt karışımının daha eksiksiz bir şekilde yanmasını sağlıyor.
Ancak her yenilik gibi, bu içten yanmalı motor fikri de birtakım zorlukları beraberinde getiriyor. Artan mekanik karmaşıklık, daha yüksek üretim maliyetleri ve potansiyel güvenilirlik sorunlarına yol açabilir. Performans ve verimlilikte sağlanacak kazançların, bu teknolojinin geniş çapta benimsenmesi için yeterli olup olmayacağını ise zaman gösterecek.Kaynakça https://www.motor1.com/news/734156/porsche-six-stroke-combustion-engine/ https://ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadBasicPdf/20240301817?requestToken=eyJzdWIiOiI2MWU3ZWVhMS00YjcwLTQ3YzctOGU3Zi02NWM1MjI5OTVlOWEiLCJ2ZXIiOiI5MTMyZGM1NS04YjViLTQ5ZWUtOTUxNy0xODdhNzVhMDRlNmIiLCJleHAiOjB9 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...