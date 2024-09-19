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    Porsche'den elektrik çağına meydan okuyan yeni içten yanmalı motor fikri

    Porsche elektirki otomobil fırtınasının estiği günümüzde, yakıtın her damlasından maksimum verim elde etmek üzere tasarlanan yeni bir içten yanmalı motor geliştirdi. İşte patentlenen buluşun detayları
    Porsche'den elektrik çağına meydan okuyan içten yanmalı motor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçların yükselişiyle birlikte elektrifikasyon yarışının hakim olduğu bir çağda, Porche içten yanmalı motorlarda hala yenilik yapılabileceğini ortaya koydu. Stuttgart merkezli şirket ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne geleneksel motorların çalışma prensiplerini yeniden tanımlayabilecek bir patent başvurusunda bulundu.

    Porsche'nin buluşunun merkezinde, yüzyılı aşkın bir süredir otomotiv endüstrisine hakim olan klasik dört zamanlı çevrimin cesur bir varyasyonu olan altı zamanlı motor var. Bildiğiniz üzere geleneksel motorda çevrim emme, sıkıştırma, güç ve egzozdan oluşur. Porsche'nin tasarımı ise buna iki aşama daha ekliyor.

    Porsche'den elektrik çağına meydan okuyan içten yanmalı motor Tam Boyutta Gör

    Yakıtın her damlasından maksimum verim

    Yeni çevrim; emme-sıkıştırma-güç, ardından sıkıştırma-güç-egzoz olarak sıralanıyor. Bu yapı, yakıtın her damlasından maksimum verim elde ederek motorun hem gücünü hem de verimliliğini artırmayı vaat ediyor. Bu vizyonu uygulayabilmek için Porsche mühendisleri tamamen yeni bir krank mili tasarladı.

    Bu krank mili, iki dairesel yapının üzerine oturuyor ve pistonun strokunu (hareket mesafesini) değiştirerek sıkıştırma oranını ayarlıyor. Ayrıca, bu tasarımda iki üst ve iki alt ölü nokta var ki bu içten yanmalı motorlar için benzersiz bir özellik.

    Porsche'den elektrik çağına meydan okuyan içten yanmalı motor Tam Boyutta Gör

    Üç strokta bir güç üretimi!

    Porsche'nin geliştirdiği teknolojinin potansiyeli oldukça yüksek. Geleneksel bir motorda dört strokun (vuruş) sadece biri güç üretirken, Porsche'nin sistemi bu oranı üç strokta bir güç üretmeye çıkararak hava-yakıt karışımının daha eksiksiz bir şekilde yanmasını sağlıyor.

    Ancak her yenilik gibi, bu içten yanmalı motor fikri de birtakım zorlukları beraberinde getiriyor. Artan mekanik karmaşıklık, daha yüksek üretim maliyetleri ve potansiyel güvenilirlik sorunlarına yol açabilir. Performans ve verimlilikte sağlanacak kazançların, bu teknolojinin geniş çapta benimsenmesi için yeterli olup olmayacağını ise zaman gösterecek.

    Kaynakça https://www.motor1.com/news/734156/porsche-six-stroke-combustion-engine/ https://ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadBasicPdf/20240301817?requestToken=eyJzdWIiOiI2MWU3ZWVhMS00YjcwLTQ3YzctOGU3Zi02NWM1MjI5OTVlOWEiLCJ2ZXIiOiI5MTMyZGM1NS04YjViLTQ5ZWUtOTUxNy0xODdhNzVhMDRlNmIiLCJleHAiOjB9
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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