Porsche'den elektrik çağına meydan okuyan yeni içten yanmalı motor fikri

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araçların yükselişiyle birlikte elektrifikasyon yarışının hakim olduğu bir çağda, Porche içten yanmalı motorlarda hala yenilik yapılabileceğini ortaya koydu. Stuttgart merkezli şirket ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne geleneksel motorların çalışma prensiplerini yeniden tanımlayabilecek bir patent başvurusunda bulundu.

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Porsche'nin buluşunun merkezinde, yüzyılı aşkın bir süredir otomotiv endüstrisine hakim olan klasik dört zamanlı çevrimin cesur bir varyasyonu olan altı zamanlı motor var. Bildiğiniz üzere geleneksel motorda çevrim emme, sıkıştırma, güç ve egzozdan oluşur. Porsche'nin tasarımı ise buna iki aşama daha ekliyor.

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Yakıtın her damlasından maksimum verim

Yeni çevrim; emme-sıkıştırma-güç, ardından sıkıştırma-güç-egzoz olarak sıralanıyor. Bu yapı, yakıtın her damlasından maksimum verim elde ederek motorun hem gücünü hem de verimliliğini artırmayı vaat ediyor. Bu vizyonu uygulayabilmek için Porsche mühendisleri tamamen yeni bir krank mili tasarladı.

Bu krank mili, iki dairesel yapının üzerine oturuyor ve pistonun strokunu (hareket mesafesini) değiştirerek sıkıştırma oranını ayarlıyor. Ayrıca, bu tasarımda iki üst ve iki alt ölü nokta var ki bu içten yanmalı motorlar için benzersiz bir özellik.

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Üç strokta bir güç üretimi!

Porsche'nin geliştirdiği teknolojinin potansiyeli oldukça yüksek. Geleneksel bir motorda dört strokun (vuruş) sadece biri güç üretirken, Porsche'nin sistemi bu oranı üç strokta bir güç üretmeye çıkararak hava-yakıt karışımının daha eksiksiz bir şekilde yanmasını sağlıyor.

Ancak her yenilik gibi, bu içten yanmalı motor fikri de birtakım zorlukları beraberinde getiriyor. Artan mekanik karmaşıklık, daha yüksek üretim maliyetleri ve potansiyel güvenilirlik sorunlarına yol açabilir. Performans ve verimlilikte sağlanacak kazançların, bu teknolojinin geniş çapta benimsenmesi için yeterli olup olmayacağını ise zaman gösterecek.

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Porsche'den elektrik çağına meydan okuyan içten yanmalı motor