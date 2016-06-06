Airbus şimdi de 3D baskılı mini uçak üretti

Airbus 3D baskılı motosikletle yetinmeyip uçak girişimlerini de ilerletmiş durumda. Havacılık devi Berlin Air Show'da hemen hemen tüm parçaları 3D yazıcı kullanılarak üretilmiş drone modeli Thor'u tanıttı. Pervane olsun, iniş takımı olsun elektrikli olmayan herşey poliamid malzemeden yapılmış. Sonuç olarak da ortaya hızlı üretilmiş ve son derece hafif bir robotik hava aracı çıkmışlar. Yaklaşık 4 metre uzunluğundaki uçak 21 kg. ağırlığa sahip.

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Thor, şimdiye kadarki en büyük 3D yazıcı sayesinde üretilmiş durumda. Airbus en fazla 38 cm. uzunluğa kadar parçalar kullanmış ve bunun da belirli kısımların yapımını büyük ölçüde kolaylaştırdığı belirtiliyor. AFP, 270 parçalı motor enjeksiyon montajının yeni 3D baskı tekniğiyle sadece üç bileşen gerektirdiğini söylüyor.

Thor pratik bir üründen ziyade prototip olarak sergileniyor. Ancak Airbus'ın gelecek planlarının hangi seviyede olduğunu ortaya koyma adına başarılı bir girişim olduğu tartışılmaz. 3D baskı hamlesi ağırlığın düşürmesiyle birlikte, tüm uçaklar için yakıt maliyetini azaltarak çevreye yardımcı olabilir. Yani böylece geleneksel üretim ile birlikte gelen gereksiz sarfiyat da ortadan kaldırılmış olacak. Airbus'ın 3D baskılı bileşenler sayesinde, ilk test uçuşunu 2020'de gerçekleştirecek Ariane 6 roketinin maliyetini düşürmesi bekleniyor.

http://www.airbusgroup.com/int/en/news-media/media~item=0bf6df0d-8ce2-4d3d-a667-6d8f6cd533c7~ref=984e18de-90c0-4c7b-aa78-cbc31dff025f~query=P2luZGV4PTk%3D~.html